«Маньяков гора с тележкой»: новосибирцы высказались о жизни в Советском районе — что им нравится, а чем недовольны

За ОбьГЭС проголосовали больше 360 человек Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU











Новосибирцы поспорили о том, в какой части Советского района лучше жить. В комментариях состоялось бурное обсуждение плюсов и минусов отдельных микрорайонов, особенно Нижней Ельцовки. В итоге опрос показал, что, по мнению участников, лучший микрорайон — ОбьГЭС.

В паблике «Щ, Академ и окрестности» в соцсети «ВКонтакте» прошло голосование за лучший микрорайон Советского района. В первый день опроса лидировала Верхняя зона Академгородка, но через несколько дней ОбьГЭСа вышел на первое место.

Горожане начали высказываться и в комментариях о плюсах и минусах Советского района.

— Нижняя Ельцовка — это микрорайон, который не развивается никак, от слова «совсем». Дорог нет, даже для сегодняшнего потока машин. Магазинов нет. Если расширять и развивать микрорайон, то и инфраструктуру надо тоже закладывать. Зато там очень много народа, который категорически против новых дорог, новых домов, магазинов, школ и прочего. Народ среднего возраста туда не едет, так как нет инфраструктуры, а пенсионеры не вечные, — написала Ольга К.

— Какое отношение вы имеете к Ельцовке? Откуда вы взяли, что у нас нет магазинов… Дороги есть, даже скажу вам — неплохие. Кто против инфраструктуры? Или застройка микрорайона 17-тиэтажными домами с подключением к старым коммуникациям — это, по-вашему, развитие? Развитие — это новый спорткомплекс, новая школа, создание детско-развивающего центра, совершенствование поликлиники, создание освещенной дороги к электричке… Вот это развитие, — ответила ей Светлана П.

— Нижняя Ельцовка — нормальное место для жизни. Единственная проблема с транспортом здесь. Это чистый спальник и этим он прекрасен, — уверена Анастасия Ш.

Жители Нижней Ельцовки резко высказались против точечной застройки и других изменений. Горожане обсудили и другие части Советского района.

— Большая часть ВЗ (Верхней зоны Академгородка, — Прим.Ред.) живёт в панельных хрущобах более чем полувековой давности с гнилыми коммуникациями, на пятый этаж пешочком, до ближайшего магазина за хлебушком/молочком/сигаретами 2-3 двора идти, парковочных мест нет. Несомненно, это лучший для жизни район, — иронизировал Алексей Т.

— «Верхушка» уже не та, что была раньше. Прожила там с рождения и до сорока лет. Хватает там и детей с матами, и маньяков гора с тележкой, и писающих алкашей. Проблема в воспитании, — высказалась по поводу Верхней зоны Ксения Б.

— Лучший район — это ГЭС, лес рядом, пляж, уехать на Маркса раз плюнуть, все в пешей доступности, никаких электричек, — резюмировал пользователь под ником Resume Title.

Паблик ведет депутат горсовета Новосибирска от 45 округа Ерлан Байжанов. Как он объяснил НГС, цели перессорить жителей не было.

— Никакого конфликта в обсуждениях нет, — отметил он. — Просто люди делятся своими соображениями, может, иной раз чересчур эмоционально. Выход на первой место ОбьГЭСа объясним — наряду со «Щ» это два больших микрорайона (по 40 тысяч человек) и понятно, патриоты левого берега считают свой микрорайон лучшим. Это хорошо, что люди любят свою малую родину. Более ухожена верхняя зона Академгородка, это неоспоримый факт. ВЗ — своего рода столица Советского района, и она должна выглядеть лучше, сюда приезжают иностранные делегации. С точки зрения транспортной доступности с городом лучше всех дела обстоят в Щ. Тут и маршрутки регулярно ходят, и станция «Сеятель» в пределах пешей доступности.

Всего в опросе приняли 898 человек. На момент публикации лидирует микрорайон ОбьГЭС (372 голоса), на втором месте Верхняя зона Академгородка (295 голосов), третье место у микрорайонов «Щ» и «Д» — это Нижняя зона Академгородка (167 голоса).

После идут Нижняя Ельцовка и Благовещенка (103 голоса), Шлюз (46 голосов) и посёлки Кирова и Геологов (11 голосов). То есть и в этом рейтинге Нижняя Ельцовка оказалась третьей с конца.