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Город «Можно писать поэму, как выбираться»: жители Нижней Ельцовки не могут дождаться автобусов — мэрия получила 46 жалоб

«Можно писать поэму, как выбираться»: жители Нижней Ельцовки не могут дождаться автобусов — мэрия получила 46 жалоб

В Новосибирске жители Нижней Ельцовки 46 раз за год пожаловались на транспорт

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6 комментариев

Автобус №65 — редкая птица

В Новосибирске жители микрорайона Нижняя Ельцовка заявили о сложностях, связанных с поездками на автобусах. Общественный транспорт там ходит редко, а постоянная пробка в районе путепровода усугубляет и без того непростую ситуацию. В мэрии Новосибирска НГС сообщили, что транспортное обслуживание микрорайона значительно улучшено.

«Мы тут заперты»

Жительница Нижней Ельцовки Любовь рассказала НГС, что микрорайон стал отрезанным от всего остального города — автобусов и маршруток не дождешься, а автомобилистам приходится постоянно стоять в пробках на выездах и въездах.

— Мы тут заперты, иной раз вместо остановки идешь пешком через лес в микрорайон «Щ», оттуда хотя бы 91-я маршрутка ходит регулярно. Некоторые кивают на электричку, а вы попробуйте с той же Экваторной или с Благовещенки дойти до станции, особенно, если с детьми или в возрасте человек! — пожаловалась Любовь.

Ее мнение не единственное. Зооволонтер Имран Тано каждую субботу помогает в ветлечебнице, оперирующей животных на благотворительных началах в Нижней Ельцовке. Дорога туда у него тоже вызывает сложные чувства:

— Я по субботам оказываю посильную помощь в Пункте льготной стерилизации животных в Нижней Ельцовке, и каждый раз дорога до него — это полоса препятствий. Дождусь ли я 52 автобус на Шлюзе? А если не дождусь, то повезет ли попасть в 36-й автобус, чтобы доехать до остановки «Нижняя Ельцовка» на Бердском шоссе? Будет ли пробка перед путепроводом, и если будет, сколько я времени потеряю? Про то, как выбираться из Нижней Ельцовки вечером, можно писать поэму. После 20.00 дождаться общественный транспорт на «Лесосечной» нет никакого шанса, а на Бердском шоссе вероятнее поймать маршрутку, проезд в которой дороже и нет безнала, — высказался Тано.

Согласна с предыдущими спикерами и еще одна местная жительница, Светлана, которая вынуждена возить ребенка в Академгородок на машине:

— Очень долго можно стоять, ждать транспорта. Бывает такое, что он вовсе не приходит, потому что у нас есть пробки, в которых автобусы стоят, бывает, они в ДТП попадают. В 9 часов вечера от нас уже не уехать ни в город, ни в Академгородок, — поделилась она.

В Нижней Ельцовке ходят маршрутные такси №23 (до Речного вокзала), №52 (до верхней зоны Академгородка) и №86 (до нижней зоны Академгородка), а также автобусы № 52 (через Шлюз и верхнюю зону) и №65 (через нижнюю з0ону).

Корреспондент НГС дважды попыталась уехать из Нижней Ельцовки хотя бы на одном из маршрутов в непиковые часы. После 20.00 в рабочий день дождаться автобуса или маршрутки на остановке «Лесосечная» так и не удалось. На карте транспорта, направляющегося в сторону этой остановки не было. Пришлось идти на Бердское шоссе и там садиться в маршрутку до Академгородка. В выходной день в послеобеденное время ожидание составило тоже около часа.

Маршрутки заменят на автобусы

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска на запрос НГС сообщили, что после оптимизации маршрутов, согласованной с ТОСами данного микрорайона, «значительно улучшено транспортное обслуживание».

Сейчас автобусный маршрут № 52 «Ул. Белоусова – ИКЭМ» обслуживается 6 автобусов (до оптимизации – 2) с интервалом в час «пик» до 24-32 минут, и в межпиковое время 36-44 минут.

На маршруте № 65 «Общ. торговый центр – Ул. Экваторная – Общ. торговый центр» работает 2 единицы подвижного состава (до оптимизации – 1). Про интервал этого автобуса в ответе ничего не сказано, но упоминается «стабильный среднесуточный выпуск».

Расписание автобусов публикуют пользователи 2ГИС

– Причем пассажирские перевозки осуществляются новыми автобусами марки ПАЗ Vector Next с увеличенной пассажировместимостью 59 человек, – подчеркнули в мэрии.

На маршруте маршрутного такси № 23 «М. «Речной вокзал» – ИКЭМ» перевозка пассажиров организована двумя автобусами малого класса.

— Указанное направление на протяжении длительного периода не востребовано у перевозчиков, — объяснили в мэрии. — Для сохранения транспортного обслуживания на этом направлении за последние 4 года трижды менялась схема и корректировалось количество транспортных средств. В этой связи работа маршрута № 23 организована 2 единицами подвижного состава

Кроме того, маршрутное такси № 52 «Цветной проезд — ИКЭМ» обслуживают 10 единиц транспорта, № 86 «Общ. торговый центр — ул. Экваторная» — 9 единиц.

Автобус №52 соединяет Шлюз и Нижнюю Ельцовку

В мэрии также пообещали, что в Новосибирске в 2024–2028 годы произойдет поэтапное замещение маршруток автобусами, в том числе с учетом окончания сроков действующих свидетельств.

Ожидается, что маршрутку № 23 заменят на маршрут по регулируемому тарифу и увеличат число транспорта. Маршрутки № 52, 86 будут замещены автобусами № 52, 65 с помощью перевода на муниципальный контракт.

В мэрии признали, что жалобы на маршрутку №23, а также автобусы №52 и № 65 поступали 46 раз за год.

Два года просили увеличить работу

Член Совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Елена Макогон подчеркнула, что когда на маршруте №65 был один автобус, но вместе с тем 6-7 маршрутных такси №86, интервал общественного транспорта в направлении Академгородка составлял 6-10 минут. 52-х автобусов было два, но вместе с маршрутными такси с тем же номером интервал составлял 10-15 минут. А когда количество муниципальных автобусов увеличили, маршрутки стали ходить хуже.

— Мы два года добивались, чтобы в 10 часов вечера с Цветного ехала последняя 52-я маршрутка. Так автобусы что стали делать? Знают, во сколько маршрутка идет? За 5−10 минут до нее просто собирают пассажиров и уезжают. Естественно, кому хочется пустыми ездить? Они очень быстро отменились, — объяснила она. — И автобусов на бумаге 6, по факту 3-4, если сильно повезёт, то 5. А если вышли все 6 — то это прямо праздник для пассажиров. Тогда интервал примерно 20 минут.

Автобус №65 общественница называет, как и многие жители микрорайона, «экскурсионным», так как он очень долго идет.

— Их всего два автобуса, и они не справляются, хотя обещали нам 4.

На маршруте №23 всего две машины

Депутат Виктор Стрельников (Нижняя Ельцовка находится на его округе) рассказал НГС, что и ему жалоб на транспортную доступность от жителей поступает много.

— Я со своей стороны инициировал проверку КСП по маршрутам именно Советского района, ранее проверки деятельности управления пассажирских перевозок проводились в части маршрутов всего города. Большой объем объектов исследования сказывается на качестве. Аудиторы КСП направят результаты проверки в прокуратуру города, — сообщил Стрельников.

Ранее НГС писал, что перевозчики и власть бьют тревогу из-за нехватки водителей общественного транспорта в Новосибирске. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов. Жители города жалуются на долгое ожидание, а мэрия разводит руками и лишь говорит, что сотрудников нет.

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Новосибирск Автобусы Маршрутки Нижняя Ельцовка Транспортная доступность
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Комментарии
6
281988947
6 минут
Это да.. как житель НЕ подтверждаю. по сути единственный вариант добраться до города - это электричка, пешком по темной просеке с фонариком в зубах..в любую погоду. После 20 уже практически никуда не добраться ни в НЕ ни из нее, 23я оочень редкий вымирающий зверь, в выходные вообще лучше сидеть дома- в общем "улучшили"
svett
3 минуты
Ничего там не улучшено. Маршрутки отменили, водителей якобы на автобусы нет. Про 23 маршрут лучше бы вообще промолчали. Вообще летучий голландец. Хочет ездит, не хочет не ездит. Расписание, нет, не слышали. До электрички еще дойти через лес нужно. Зимой там снег никто не чистит. Весной в грязи мужчина увяз, пришлось МЧС вызывать. Хоть плюй в глаза, все божья роса.
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