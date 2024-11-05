«Можно писать поэму, как выбираться»: жители Нижней Ельцовки не могут дождаться автобусов — мэрия получила 46 жалоб

Автобус №65 — редкая птица Источник: Not a Number / 2ГИС











В Новосибирске жители микрорайона Нижняя Ельцовка заявили о сложностях, связанных с поездками на автобусах. Общественный транспорт там ходит редко, а постоянная пробка в районе путепровода усугубляет и без того непростую ситуацию. В мэрии Новосибирска НГС сообщили, что транспортное обслуживание микрорайона значительно улучшено.

«Мы тут заперты»

Жительница Нижней Ельцовки Любовь рассказала НГС, что микрорайон стал отрезанным от всего остального города — автобусов и маршруток не дождешься, а автомобилистам приходится постоянно стоять в пробках на выездах и въездах.

— Мы тут заперты, иной раз вместо остановки идешь пешком через лес в микрорайон «Щ», оттуда хотя бы 91-я маршрутка ходит регулярно. Некоторые кивают на электричку, а вы попробуйте с той же Экваторной или с Благовещенки дойти до станции, особенно, если с детьми или в возрасте человек! — пожаловалась Любовь.

Ее мнение не единственное. Зооволонтер Имран Тано каждую субботу помогает в ветлечебнице, оперирующей животных на благотворительных началах в Нижней Ельцовке. Дорога туда у него тоже вызывает сложные чувства:

— Я по субботам оказываю посильную помощь в Пункте льготной стерилизации животных в Нижней Ельцовке, и каждый раз дорога до него — это полоса препятствий. Дождусь ли я 52 автобус на Шлюзе? А если не дождусь, то повезет ли попасть в 36-й автобус, чтобы доехать до остановки «Нижняя Ельцовка» на Бердском шоссе? Будет ли пробка перед путепроводом, и если будет, сколько я времени потеряю? Про то, как выбираться из Нижней Ельцовки вечером, можно писать поэму. После 20.00 дождаться общественный транспорт на «Лесосечной» нет никакого шанса, а на Бердском шоссе вероятнее поймать маршрутку, проезд в которой дороже и нет безнала, — высказался Тано.

Согласна с предыдущими спикерами и еще одна местная жительница, Светлана, которая вынуждена возить ребенка в Академгородок на машине:

— Очень долго можно стоять, ждать транспорта. Бывает такое, что он вовсе не приходит, потому что у нас есть пробки, в которых автобусы стоят, бывает, они в ДТП попадают. В 9 часов вечера от нас уже не уехать ни в город, ни в Академгородок, — поделилась она.

В Нижней Ельцовке ходят маршрутные такси №23 (до Речного вокзала), №52 (до верхней зоны Академгородка) и №86 (до нижней зоны Академгородка), а также автобусы № 52 (через Шлюз и верхнюю зону) и №65 (через нижнюю з0ону).

Корреспондент НГС дважды попыталась уехать из Нижней Ельцовки хотя бы на одном из маршрутов в непиковые часы. После 20.00 в рабочий день дождаться автобуса или маршрутки на остановке «Лесосечная» так и не удалось. На карте транспорта, направляющегося в сторону этой остановки не было. Пришлось идти на Бердское шоссе и там садиться в маршрутку до Академгородка. В выходной день в послеобеденное время ожидание составило тоже около часа.

Маршрутки заменят на автобусы

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска на запрос НГС сообщили, что после оптимизации маршрутов, согласованной с ТОСами данного микрорайона, «значительно улучшено транспортное обслуживание».

Сейчас автобусный маршрут № 52 «Ул. Белоусова – ИКЭМ» обслуживается 6 автобусов (до оптимизации – 2) с интервалом в час «пик» до 24-32 минут, и в межпиковое время 36-44 минут.

На маршруте № 65 «Общ. торговый центр – Ул. Экваторная – Общ. торговый центр» работает 2 единицы подвижного состава (до оптимизации – 1). Про интервал этого автобуса в ответе ничего не сказано, но упоминается «стабильный среднесуточный выпуск».

Расписание автобусов публикуют пользователи 2ГИС Источник: Киря Империя /2ГИС











– Причем пассажирские перевозки осуществляются новыми автобусами марки ПАЗ Vector Next с увеличенной пассажировместимостью 59 человек, – подчеркнули в мэрии.

На маршруте маршрутного такси № 23 «М. «Речной вокзал» – ИКЭМ» перевозка пассажиров организована двумя автобусами малого класса.

— Указанное направление на протяжении длительного периода не востребовано у перевозчиков, — объяснили в мэрии. — Для сохранения транспортного обслуживания на этом направлении за последние 4 года трижды менялась схема и корректировалось количество транспортных средств. В этой связи работа маршрута № 23 организована 2 единицами подвижного состава

Кроме того, маршрутное такси № 52 «Цветной проезд — ИКЭМ» обслуживают 10 единиц транспорта, № 86 «Общ. торговый центр — ул. Экваторная» — 9 единиц.

Автобус №52 соединяет Шлюз и Нижнюю Ельцовку Источник: Not a Number / 2ГИС











В мэрии также пообещали, что в Новосибирске в 2024–2028 годы произойдет поэтапное замещение маршруток автобусами, в том числе с учетом окончания сроков действующих свидетельств.

Ожидается, что маршрутку № 23 заменят на маршрут по регулируемому тарифу и увеличат число транспорта. Маршрутки № 52, 86 будут замещены автобусами № 52, 65 с помощью перевода на муниципальный контракт.

В мэрии признали, что жалобы на маршрутку №23, а также автобусы №52 и № 65 поступали 46 раз за год.

Два года просили увеличить работу

Член Совета ТОС «Нижняя Ельцовка» Елена Макогон подчеркнула, что когда на маршруте №65 был один автобус, но вместе с тем 6-7 маршрутных такси №86, интервал общественного транспорта в направлении Академгородка составлял 6-10 минут. 52-х автобусов было два, но вместе с маршрутными такси с тем же номером интервал составлял 10-15 минут. А когда количество муниципальных автобусов увеличили, маршрутки стали ходить хуже.

— Мы два года добивались, чтобы в 10 часов вечера с Цветного ехала последняя 52-я маршрутка. Так автобусы что стали делать? Знают, во сколько маршрутка идет? За 5−10 минут до нее просто собирают пассажиров и уезжают. Естественно, кому хочется пустыми ездить? Они очень быстро отменились, — объяснила она. — И автобусов на бумаге 6, по факту 3-4, если сильно повезёт, то 5. А если вышли все 6 — то это прямо праздник для пассажиров. Тогда интервал примерно 20 минут.

Автобус №65 общественница называет, как и многие жители микрорайона, «экскурсионным», так как он очень долго идет.

— Их всего два автобуса, и они не справляются, хотя обещали нам 4.

На маршруте №23 всего две машины Источник: Владислав М. / 2ГИС











Депутат Виктор Стрельников (Нижняя Ельцовка находится на его округе) рассказал НГС, что и ему жалоб на транспортную доступность от жителей поступает много.

— Я со своей стороны инициировал проверку КСП по маршрутам именно Советского района, ранее проверки деятельности управления пассажирских перевозок проводились в части маршрутов всего города. Большой объем объектов исследования сказывается на качестве. Аудиторы КСП направят результаты проверки в прокуратуру города, — сообщил Стрельников.