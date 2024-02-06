Бегут с маршрута. В новосибирском транспорте катастрофически не хватает водителей — не спасла даже отмена маршруток

Водители общественного транспорта на условиях анонимности подтвердили НГС, что сотрудников действительно не хватает. Среди главных причин увольнения они назвали низкую зарплату и реформу транспорта.

Водитель Антон (имя изменено по его просьбе) 10 лет работает водителем муниципального автобуса. По его словам, в 2017 и 2018 годах он зарабатывал от 55 до 60 тысяч рублей в месяц — в то время такой доход считался относительно хорошим. Сейчас за ту же зарплату, что была несколько лет назад, ему приходится брать дополнительные часы на работе.