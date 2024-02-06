Бегут с маршрута. В новосибирском транспорте катастрофически не хватает водителей — не спасла даже отмена маршруток

Перевозчики и власть бьют тревогу из-за нехватки водителей общественного транспорта в Новосибирске. Проблема коснулась и частных, и муниципальных маршрутов. Жители города жалуются на долгое ожидание, а мэрия разводит руками и лишь говорит, что сотрудников нет. Водители винят в случившемся низкую зарплату и переработки, перевозчики — реформу общественного транспорта, из-за которой решили убрать маршрутки из города. НГС попытался разобраться, что сейчас происходит с общественным транспортом — оказалось, что дефицит кадров порой доходит почти до 35%, хотя устроиться водителем непросто, а работать еще сложнее.
Переработки, низкая зарплата и никакого отдыха
Жители города в последнее время недовольны новосибирским общественным транспортом и оставляют десятки обращений о сбоях в его работе. Например, недавно жалобы поступили на маршрутку №17, которая курсирует от станции метро «Зельцовская» до военного санатория «Ельцовка». Пассажиры говорили, что не могут дождаться транспорта, вынуждены вызывать такси или мерзнуть. На это в мэрии заявили, что на маршрут недовыпускают автомобили, а перевозчика за это могут снять с рейса. Подобные проблемы замечали на транспорт в районе совхоза Ленинский, Северо-Чемского жилмассива и других районах города.
Водители общественного транспорта на условиях анонимности подтвердили НГС, что сотрудников действительно не хватает. Среди главных причин увольнения они назвали низкую зарплату и реформу транспорта.
Водитель Антон (имя изменено по его просьбе) 10 лет работает водителем муниципального автобуса. По его словам, в 2017 и 2018 годах он зарабатывал от 55 до 60 тысяч рублей в месяц — в то время такой доход считался относительно хорошим. Сейчас за ту же зарплату, что была несколько лет назад, ему приходится брать дополнительные часы на работе.
Ещё один водитель Михаил (имя изменено по его просьбе) согласился, что сотрудники увольняются преимущественно из-за зарплаты: например, за 15 рабочих смен примерно по 11 часов в среднем можно получить около 65 тысяч рублей. При чем эта сумма — не конечная, существует жесткая система штрафов.
— За ДТП, жалобы от пассажиров и так далее лишают премии. Сейчас непонятная система с билетами: подключили камеры, по ним смотрят, выдает водитель билеты или нет. Иногда пассажир отдает деньги и уходит, а потом говорит, что ему не дали билет, — тоже штраф, — объясняет Михаил. — Получается, что и так зарплата небольшая, а о штрафах говорят только тогда, когда ты уже получил зарплату. Грубо говоря, из 65 тысяч рублей в итоге получаешь 40 тысяч.
Михаил отмечает, что многие работают месяц, получают не ту зарплату, на которую надеялись, и увольняются. Среди других тенденций водитель отмечает, что многие переходят работать из маршруток на автобусы. Связано это не только с тем, что из города решили убрать маршрутки, — параллельно запускают муниципальный транспорт, проезд на котором стоит дешевле.
— Планы на маршрутках задрали вверх, водители почти ничего не получают. Зарплату там считают иначе: на муниципальных маршрутах платят за рейсы, а у них за количество перевезенных пассажиров, — рассказал мужчина. — Например, 9 тысяч рублей водитель должен привезти, они заправляются, а что осталось, забирают себе.
Обеденное время водители проводят на конечных остановках — уезжать строго запрещено. При этом отдохнуть на некоторых из них, по словам Михаила, невозможно: нет ни кафе, ни комнаты отдыха, ни оборудованных туалетов. Водители не могут комфортно поесть и просто перевести дух. В промежутках между рейсами приходится сидеть в транспорте, слушать, как гудит двигатель, работает печка. Об этом в разговоре с журналистом НГС упомянули и другие водители.
Сергей (имя изменено по его просьбе) добавил, что примерно 5 лет назад хотя бы можно было получать приличную зарплату: например, за выход платили примерно 1,5 тысячи рублей, добавляли за топливо, остатки водитель мог забрать себе. В 2020 году, отмечает он, во всех автобусах начали устанавливать терминалы безналичной оплаты, стали вводить социальные карты, топливо подскочило в цене, и оставлять с выезда ничего не получалось. Правда, за выход добавили — стали платить 2,5 тысячи рублей, но зарплата оказалась низкой.
Побег в автобусы
От нехватки водителей страдают и сами перевозчики. Предприниматель Эдуард Остапенко, транспорт которого работает на маршрутах №15 и 35, рассказал НГС, что для комфортной работы не хватает примерно 30–40% водителей.
— Проблема назревала постепенно, было две волны у нас. Восемь человек ушли на специальную военную операцию, а некоторые перешли в ПАТП после того, как сказали, что убирают маршрутки. Наверное, выбрали то, что спокойнее, надежнее, — говорит Эдуард Остапенко.
Новые водители, отмечает перевозчик, иногда приходят, но редко, потому что проходить обучение на категорию D дорого — обучение стоит порядка 100 тысяч рублей. Кроме того, в принципе нужна категория B и большой опыт вождения. Сотрудники в основном немолодые — от 50 лет, добавляет перевозчик, молодежи до 35 лет — меньше трети.
— Профессия не считается супер престижной, работать приходится по 12 часов, график жесткий, труд нелегкий. Деньги можно получать приличные, примерно 70 тысяч рублей, — рассказал Эдуард Остапенко.
Андрей Грицев, транспорт которого работает на маршрутах № 6, 11, 18, 46 и 64, также подтвердил, что сотрудников сейчас не хватает во всей отрасли. В том числе потому, что в городе мало подготовленных водителей категории D. Даже если и есть те, кто хочет устроиться на работу, перспектива учиться полгода на категорию и тратить деньги на учебу отпугивает кандидатов.
— Новые кадры не готовят, работать водителями не хотят — проще у компьютера сидеть, нежели работать физически, — сказал Андрей Грицев. — Зарплата зависит от возможностей, у кого на сколько хватает сил. Может и начинаться от 70 тысяч рублей. Водителям в основном от 45 до 50 лет, молодежь не идет в эту структуру.
Еще несколько перевозчиков, которые обслуживают схемы движения маршруток, на условиях анонимности подтвердили НГС, что после новости о том, что маршрутки уберут, водители перешли работать в муниципальные учреждения. Диспетчеры муниципальных перевозчиков разговаривать с журналистом НГС отказались. Мэрия среди основных причин сбоев в работе транспорта даже после «миграции» водителей называет нехватку водительского состава, сходы транспортных средств по техническим причинам и дорожную обстановку на улицах города.
Ни в автобусах, ни в трамваях
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города по конкретным маршрутам статистику не ведут, но соглашаются, что водителей не хватает во всей отрасли. По последним данным, укомплектованность водителями муниципальных автобусов составляет 92%, трамваев — 79%, маршрутных такси — 68%, троллейбусов — 66%.
Среднюю зарплату водителей оценивают в рамках 60–100 тысяч рублей, она зависит от установленного положения об оплате труда в транспортной организации. Зарплата складывается из величины часовой тарифной ставки, районного коэффициента, ежемесячной премии. Водители могут получать дополнительные надбавки за классность, за работу с тяжелыми и вредными условиями труда, за сверхурочную работу.
За последние два года в мэрии не заметили массовых увольнений водителей. Например, в 2022–2023 годах из муниципальных предприятий уволились 333 человека (в основном по собственному желанию), а приняли на работу 339 человек. Но значительный отток водителей произошел в период коронавирусной инфекции в 2020–2021 годах. Информации о переходе водителей маршрутных такси на автобусы в мэрии нет.
Специалисты пресс-службы hh.ru Сибирь посчитали, что за последние два месяца в Новосибирской области было открыто 22 вакансии для водителей автобуса. Сотрудников искали не только для работы на общественном транспорте, но и для корпоративных нужд: например, для доставки сотрудников на работу и с работы, а торговые центры набирали водителей для доставки покупателей.
Вакансии водителей автобусов открывают не только местные работодатели, но и компании из других регионов, в том числе берут сотрудников на вахту, зафиксировали в hh.ru.
На начало 2024 года на одну вакансию водителя в регионе приходится 3,2 резюме. Это, отмечают в hh.ru, говорит о нехватке кадров (нижняя граница нормы соотношения спроса и предложения на рынке труда — 4 резюме на вакансию).
— Для сравнения, в целом по Сибири этот показатель еще ниже — 2,9 резюме на вакансию, соответственно, работодатели испытывают еще большую нехватку специалистов данной квалификации, — прокомментировали эксперты.
По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», в конце 2022 года новосибирским водителям предлагали зарплаты в диапазоне от 52 до 126 тысяч рублей. При этом водителю на междугородние маршруты предлагают зарплату 90 тысяч рублей, водителю на корпоративный автобус — до 55 тысяч рублей, а вахтовому водителю автобуса в Нерюнгри — 140 тысяч рублей.
В вакансиях указывают, что у водителей корпоративных автобусов и общественного транспорта должны быть права категории D, сотрудник должен знать правила технической эксплуатации автобусов и устройство транспортных средств. В требованиях также указано, что водители автобусов и троллейбусов должны соблюдать график движения и правила ПДД. Среди личных качеств отмечают пунктуальность, ответственность, опрятность, способность бесконфликтно решать вопросы с пассажирами.
По данным «Зарплаты.ру», количество вакансий водителей за последние полгода выросло на 51%, при этом отклики, отмечают специалисты, также увеличились (+43%). Правда, откликов на вакансии водителей-курьеров в 5–10 раз больше, чем на водителей маршрутного транспорта. Кроме того, есть вахтовые вакансии, где заработные платы выше на 40–60%. Для сравнения: в целом в Новосибирске медианная зарплата, по данным «Зарплаты.ру», сейчас составляет порядка 60 тысяч рублей, за год ее рост составил примерно 12–15%. Аналитики отмечают, что перевозчикам приходится конкурировать с предложениями для курьеров-водителей и вахтовыми вакансиями для работы в столице.
— При этом работа на маршруте общественного транспорта наименее привлекательная, поскольку водители несут ответственность за жизнь пассажиров, к тому же никто не отменял стресс от общения или поведения людей. Более того, значительно ухудшилась ситуация с мигрантами: те, кто не вернулся на родину из-за роста курса рубля, хотят зарабатывать больше, — говорят в «Зарплате.ру».
Четыре года до прощания с маршрутками
Мэрия Новосибирска в конце прошлого года опубликовала постановление, в котором указано, что с 2024 года по 2028 год ряд маршрутов отменят, чтобы сократить дублирование, исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт. Взамен власти предлагают модернизировать существующую транспортную сеть: изменить и продлить старые маршруты, увеличить на них количество транспорта и создать новые схемы движения. По плану, за 4 года уберут примерно 57 маршрутов, добавят 8 новых и продлят некоторые существующие.
Позже в мэрии объяснили, что оптимизация маршрутов проводится в рамках развития транспорта — эти меры предусматривают «формирование каркаса сети с переходом на муниципальные контракты». Таким образом власти решили, в частности, поэтапно заместить маршруты с транспортными средствами малой вместимости на более вместительные. Грубо говоря, убрать маршрутки, заменив частных перевозчиков муниципальными.
Чиновники успокаивают горожан тем, что все изменения в движении и закрытие маршрутов предусматривают альтернативные варианты транспортного обслуживания.
— Мероприятия будут осуществляться постепенно, по мере развития улично-дорожной сети города, сроков окончания действующих договоров по маршрутам, работающим по регулируемому тарифу, и свидетельств по маршрутам, работающим по нерегулируемому тарифу. А также по мере приобретения подвижного состава для муниципальных предприятий, — заверили в мэрии.
В частности, после поступления 150 новых автобусов уже изменили маршрутную сеть Первомайского и Советского районов. Оптимизация в том числе предусматривает развитие троллейбусов с продлением маршрутов по участкам без контактной сети — для этого в Новосибирске ждут новые троллейбусы с увеличенной дальностью автономного хода. Благодаря им хотят улучшить работу транспорта в крупных жилмассивах Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского, Заельцовского и Калининского районов, удаленных от существующей контактной сети.
На подобные изменения уже бурно отреагировали читатели НГС: новосибирцы жаловались на долгое ожидание транспорта, забитые автобусы и шутили про нерентабельность.
Недавно НГС проверил путь студентов, предподавателей и сотрудников многочисленных НИИ, которые живут за пределами Советского района, до Академгородка. Журналисты специально не использовали машрутки во время поездки, потому что в 2024 — 2025 годах мэрия решила отменить их.