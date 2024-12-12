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Происшествия Ограбление «Локо-Банка» эксклюзив «Там все на нервах, дайте успокаивающее»: очевидцы — об ограблении банка в центре Новосибирска

«Там все на нервах, дайте успокаивающее»: очевидцы — об ограблении банка в центре Новосибирска

В одном здании с отделением банка находятся несколько магазинов, бары, столовые, аптека

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После ограбления офис банка закрыли на весь день

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Утром 12 декабря вооруженный мужчина ограбил отделение Локо-Банка на улице Гоголя, 38. Инцидент произошел около 08:30. На месте происшествия корреспондент НГС выяснил, что отделение банка закрыли на весь день.

На двери банка висит табличка, на которой говорится, что офис не работает по техническим причинам. При этом внутри помещения горит свет, периодически проходят сотрудники банка.

Точную причину закрытия в объявлении не указывают

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В одном здании на Гоголя, 38 находятся также магазины, аптека, столовая, страховые службы и еще один банк. При этом о случае ограбления слышали не все.

В аптеку «ФармДисконт» заходил один из очевидцев.

— Парень приходил, покупал успокоительные. Я не знаю, кто это. Сказал: «Там все на нервах, дайте что-то успокаивающее». Это произошло в 09:26, — рассказали корреспонденту НГС в аптеке.

В столовой «Малина» объяснили, что заподозрили неладное еще с утра.

— Слышали, что банк ограбили, но подробностей не знаем. Единственное, что было подозрительно, — обычно девчонки из банка к нам на завтрак приходили в 08:30, а сегодня никого не было. Вот это мне стало очень странно, — говорит работница столовой.

В другие организации на Гоголя, 38 грабитель не заходил

Источник:

Об ограблении также слышали в фолк-баре «Хмельник», который находится по тому же адресу. Как рассказала девушка-бармен, она приехала в бар к 11 утра, хотя обычно заведение открывается только в 16:00.

— Знакомые утром позвонили, рассказали, что тут полиция. Я быстро приехала к 11. Ничего особо не узнала, только видела девушку перепуганную, вероятно, из банка, — поделилась наблюдениями сотрудница бара.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что подозреваемый обездвижил сотрудников банка и похитил почти 10 миллионов рублей. Мужчина скрылся с места преступления, полиция его ищет.

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