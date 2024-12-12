Подражатель новосибирского Фантомаса: чем ограбление банка в центре города отличается от известной серии разбоев

Судя по записям с камер наблюдения, грабитель был вооружен Источник: «АСТ-54 Black» / T.me











Мужчина, ограбивший банк в центре Новосибирска утром в четверг, 12 декабря, остаётся на свободе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, полиция устанавливает местонахождение преступника и выясняет детали налёта.

Крупный улов

Известно, что ограбление произошло в 9:05 по адресу Гоголя, 38 — там находится офис «Локо-банка». Мужчина в камуфляжном костюме и маске ворвался в здание, связал троих сотрудников отделения, а четвёртого заставил провести его к кассе.

Предполагаемый момент побега подозреваемого попал на запись Источник: «АСТ-54 Black» / T.me

Работники банка не сопротивлялись — мужчина был вооружён. Грабитель сумел унести с собой около 10 миллионов рублей, уточнили в полиции.

На уличную камеру попал момент, как подозреваемый скрывается. Очевидцы заметили, как спустя два часа после ограбления у здания банка всё ещё дежурили силовики. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.

Силовики дежурили у офиса банка сегодня утром Источник: читатель НГС

Банк пока не комментировал происшествие. НГС направлял запрос в организацию, на момент публикации ответа не последовало.

Не совсем Фантомас

17 марта 2023 года в 12:40 в помещение банка «Левобережный» на улице Забалуева зашел неизвестный мужчина, который прятал лицо под медицинской маской. Оказавшись рядом с сотрудницей, он достал пистолет, выстрелил в потолок и потребовал деньги. Женщина повиновалась и отдала грабителю наличные из кассы. Налетчик исчез так же быстро, как и появился. Когда банкиры подсчитали ущерб, оказалось, что преступник обогатился на 3,6 миллиона рублей, 21 тысячу евро и 11 тысяч долларов.

Разбой запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, что грабитель действует уверенно и хорошо ориентируется в отделении банка: он взял сотрудницу за руку и силой отвел к сейфу, заставив сложить пачки с деньгами в черный полиэтиленовый пакет. На ограбление у налетчика ушло не больше пяти минут. На месте преступления силовики нашли деформированную пулю от пистолета Макарова.

Момент ограбления попал в объектив видеокамеры Источник: «Экстренный вызов» / ОТС

Следователи возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Подозреваемого ищут до сих пор. Налётчик получил прозвище «Новосибирский Фантомас». Журналист НГС Павел Тиунов писал со ссылкой на источник, что преступника связывают с по меньшей мере пятью похожими ограблениями. Серия налётов началась зимой 2022 года и плавно перетекла в весну 2023-го. За это время один и тот же человек, полагают силовики, обчистил несколько отделений банка, в каждом из которых довольствовался некрупной добычей — по 200–300 тысяч рублей.

Неуловимый грабитель, установили следователи, добирался до места преступления на общественном транспорте, а после растворялся в толпе. Особыми приметами мужчина не отличился: на нём были джинсы и тёмная куртка с капюшоном. Лицо скрывали силиконовая и медицинская маски, а также тёмные очки. При себе у Фантомаса был охолощенный пистолет Макарова, переделанный в боевой.

У обоих случаев есть как сходства, так и различия. Во-первых, отличается размер наживы: если общая сумма похищенных Фантомасом денег не превышает 6,5 миллионов за несколько налётов, то одно сегодняшнее ограбление принесло преступнику почти 10 миллионов. Отличается и оружие — первый действовал с пистолетом Макарова, а у второго, если верить записям с камер, было оружие, похожее на пистолет с глушителем. Сходством можно считать время совершения преступления: источники утверждали, что Фантомас действовал в час-пик, чтобы успешно смешаться с толпой. Время, в которое произошло ограбление офиса «Локо-банка», тоже позволяет раствориться в утреннем потоке.