До 79 тысяч в год: считаем, как могут вырасти расходы на проезд с картой «Тройка» в Новосибирске

Расходы на общественный транспорт могут сильно увеличиться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске планируют повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Также с января карты ЕТК перестанут действовать, на смену им придет «Тройка». НГС подсчитал, как из-за этого могут измениться годовые траты на проезд.

Но недавно в мэрии предложили повысить цену на проезд в муниципальном общественном транспорте до 40 рублей. Согласно проекту постановления, новый тариф собираются утвердить 23 декабря, но пока документ не подписан. С 1 января 2025 года карты ЕТК перестанут действовать, им на смену придет московская карта «Тройка». При этом безлимитного тарифа новосибирцам пока не обещают.

Мы рассчитали, сколько будет стоить проезд на работу для тех, кто пользуется муниципальным транспортом 5 дней в неделю, в зависимости от количества пересадок, если скидок по новой карте не будет.

Рассчитали траты на проезд для 5-дневной рабочей недели Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 2025 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней. Новосибирцам, которые в одну сторону едут без пересадок, за год придется отдать 19 760 рублей (или 17 290 рублей, если стоимость проезда не повысят).

Тем, кто по пути на работу делает одну пересадку (например, с автобуса на метро), в год на проезд придется потратить 39 520 рублей (или 34 580 рублей без повышения тарифа).

Две пересадки обойдутся в 59 280 рублей в год (или 51870 рублей без повышения). Три — в 79 040 рублей (или 69 160 рублей без повышения тарифа).

Для сравнения: при покупке безлимитного проездного сейчас в год на проезд уходит 31800 рублей. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, введут ли сетевую поездку и безлимит после того, как пассажиры перейдут на карту «Тройка».