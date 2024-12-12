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Дороги и транспорт До 79 тысяч в год: считаем, как могут вырасти расходы на проезд с картой «Тройка» в Новосибирске

До 79 тысяч в год: считаем, как могут вырасти расходы на проезд с картой «Тройка» в Новосибирске

Пока неизвестно, будет ли действовать безлимитный проезд и сетевая поездка

2 344
26 комментариев

Расходы на общественный транспорт могут сильно увеличиться

Источник:

В Новосибирске планируют повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Также с января карты ЕТК перестанут действовать, на смену им придет «Тройка». НГС подсчитал, как из-за этого могут измениться годовые траты на проезд.

Но недавно в мэрии предложили повысить цену на проезд в муниципальном общественном транспорте до 40 рублей. Согласно проекту постановления, новый тариф собираются утвердить 23 декабря, но пока документ не подписан. С 1 января 2025 года карты ЕТК перестанут действовать, им на смену придет московская карта «Тройка». При этом безлимитного тарифа новосибирцам пока не обещают.

Мы рассчитали, сколько будет стоить проезд на работу для тех, кто пользуется муниципальным транспортом 5 дней в неделю, в зависимости от количества пересадок, если скидок по новой карте не будет.

Рассчитали траты на проезд для 5-дневной рабочей недели

Источник:

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней. Новосибирцам, которые в одну сторону едут без пересадок, за год придется отдать 19 760 рублей (или 17 290 рублей, если стоимость проезда не повысят).

Тем, кто по пути на работу делает одну пересадку (например, с автобуса на метро), в год на проезд придется потратить 39 520 рублей (или 34 580 рублей без повышения тарифа).

Две пересадки обойдутся в 59 280 рублей в год (или 51870 рублей без повышения). Три — в 79 040 рублей (или 69 160 рублей без повышения тарифа).

Для сравнения: при покупке безлимитного проездного сейчас в год на проезд уходит 31800 рублей. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, введут ли сетевую поездку и безлимит после того, как пассажиры перейдут на карту «Тройка».

Ранее НГС собрал в инфографику все шаги, которые нужно сделать, чтобы получить «Тройку».

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Новосибирск Проезд в автобусах Проезд в метро Повышение тарифов на проезд Карта Тройка
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Комментарии
26
mirror
48 минут
Поясните,что будет с социальными картами для пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Уточняйте в соцзащите.
user_unknown
5 минут
С тремя пересадками... Чтобы на четырёх разных транспортах ехать на работу и обратно... Тут в плюсе те, кто снимает квартиру и могут просто переехаь поближе к работе.
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