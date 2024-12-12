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Бизнес «Уходить не собираемся»: «ЖизньМарт» объяснил закрытие пяти магазинов в Новосибирске

«Уходить не собираемся»: «ЖизньМарт» объяснил закрытие пяти магазинов в Новосибирске

Всего в городе прекратили работать почти 30% торговых точек сети

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17 комментариев

Магазин формата «мини» на площади Маркса

Источник:

В центральном офисе сети «ЖизньМарт» объяснили закрытие части магазинов в Новосибирске. Причиной в компании стали «ошибки с локацией».

Ранее в Новосибирске закрылись 4 из 11 полноформатных магазинов и одной из шести точки формата «мини». Всего к началу ноября у сети в Сибири было 17 торговых точек. То есть сеть лишалась почти 30% своих торговых точек в городе.

— Мы закрыли 5 магазинов, где были ошибки с локацией, либо изменились планы партнера-франчайзи. Больше закрытий не планируется, выходить из региона мы не собираемся. Нам здесь нравится. У точек есть потенциал для роста, — сообщили в компании.

Полка с готовой едой в «ЖизньМарте»

Источник:

Отвечая на вопрос НГС о том, как повлияло на работу в Сибири весеннее отравление покупателей сети на Урале, в компании сообщили, что на выручке это не отразилось, но есть изменения в системе контроля:

— После событий в мае мы полностью пересмотрели всю систему контроля и качества, это усилило нашу позицию в пищевой безопасности по сравнению с теми, кто еще не сталкивался с проблемами в этой области или только начинает работать с готовой едой.

Сеть «ЖизньМарт» вышла на рынок Новосибирска осенью 2023 года. Первый магазин открылся на Красном проспекте, 17. Сейчас работает семь полноформатных торговых точек (где можно купить не только готовые блюда, но и какой-то набор продуктов) и пять точек формата «мини». Все магазины открыты по франчайзингу, НГС известны как минимум шесть таких франчайзи (в форме ИП и ООО).

По мнению экспертов, одной из проблем, с которой столкнулся «ЖизньМарт» в Новосибирске, стала значительно более сильная конкуренция со стороны местных ритейлеров. Так, сегодня в Новосибирске работает больше 200 точек сети «Ярче!», где так же можно купить кофе, выпечку, готовые блюда (их выбор, правда, значительно меньше). В близком формате работает «Фермер-Центр.РФ» (18 торговых точек), а сеть «Калина-Малина» (17 точек) предлагает ещё и свежеприготовленную еду, которую можно взять с собой.

Для сравнения, в родном для «ЖизньМарта» Екатеринбурге пока есть только шесть магазинов «Ярче!» (сеть вышла на этот рынок только осенью этого года) и четыре точки столичной сети «ВкусВилл» (самый близкий аналог «ЖизньМарта»).

Активно развивать направление кафе и готовой еды в этом году начали и крупнейшие российские сети «Пятерочка» и «Магнит». О том, что за еду они предлагают и зачем вообще им это нужно, читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.

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Жизньмарт Конкуренция Закрытие магазинов Новосибирск
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Комментарии
17
Владимир Еврей
1 час
Люблю этот магазин 🙏, это топ
Гость
1 час
Ещё один "уйду, но не сейчас".
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