«Не приехать домой, не уехать»: жители совхоза в Ленинском районе жалуются на перебои в работе транспорта

Жители совхоза Левобережный Ленинского района Новосибирска жалуются на перебои в работе общественного транспорта. По слова местных, маршрутки ходят редко, а до ближайшей остановки, где можно сесть на другой транспорт, идти примерно километр. В мэрии согласны с проблемой.
Как рассказала НГС одна из жительниц совхоза, на остановку «с/х Левобережный» приезжает маршрутка №10, но она, отмечает женщина, ходит редко. Ждать, уверяет жительница, приходится по несколько часов, а на улице холодно.
— Не приехать людям домой, не уехать. До ближайшей остановки «Завод Медпрепаратов» идти далеко, ладно молодым, а старикам как? Такси стоит дорого. Рядом с совхозом находится еще несколько населенных пунктов, все едут из города и в городе через Левобережный, — говорит жительница.
В пресс-центре мэрии на запрос НГС ответили, что сейчас с территории совхоза можно уехать на двух маршрутах: автобусе №1 «Центральный корпус — с/х Левобережный» и маршрутке №10 «с/х Левобережный — Метро "Площадь Маркса"».
После анализа работы маршрутов, говорят в мэрии, зафиксировали, что на линии существует недовыпуск транспортных средств.
— Основными причинами сбоев в работе является нехватка водительского состава, сходы транспортных средств по техническим причинам и дорожная обстановка на улицах и магистралях города, — рассказали в городской администрации.
С перевозчиками, которые обслуживают маршруты, по данным мэрии, проводится работа по стабилизации ситуации. В частности, стараются обеспечить плановое количество рейсов, количество которых прописано в договоре.
В ближайшее время, чтобы улучшить транспортную доступность совхоза мэрия хочет увеличить количество автобусов на маршруте №1. Это должно повысить интенсивность движения общественного транспорта.
При этом маршрутку №10 хотят отменить в 2028 году, информация об этом появилась в постановлении мэрии о реновации общественного транспорта. Так город хочет избавиться от дублирующих маршрутов.