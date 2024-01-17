«Не приехать домой, не уехать»: жители совхоза в Ленинском районе жалуются на перебои в работе транспорта

— Не приехать людям домой, не уехать. До ближайшей остановки «Завод Медпрепаратов» идти далеко, ладно молодым, а старикам как? Такси стоит дорого. Рядом с совхозом находится еще несколько населенных пунктов, все едут из города и в городе через Левобережный, — говорит жительница.

В пресс-центре мэрии на запрос НГС ответили, что сейчас с территории совхоза можно уехать на двух маршрутах: автобусе №1 «Центральный корпус — с/х Левобережный» и маршрутке №10 «с/х Левобережный — Метро "Площадь Маркса"».