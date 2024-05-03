Нокаутировал оппонента: в потоке машин на Бориса Богаткова подрались двое мужчин — видео

За пострадавшего вступились очевидцы потасовки Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»











В Октябрьском районе Новосибирска произошла драка между двумя мужчинами. Кадры потасовки опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел днем в пятницу, 3 мая, на улице Бориса Богаткова. Судя по опубликованным кадрам, в драке на проезжей части участвовали пожилой новосибирец и водитель автомобиля Hyundai Solaris. Последний нокаутировал своего оппонента и сел в салон машины.

Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В этот момент к Hyundai Solaris подбежали очевидцы драки, которые попытались вытащить водителя иномарки из салона. Судя по опубликованным кадрам, корейский автомобиль также лишился ручки на водительской двери.



По словам автора поста, пострадавший новосибирец ударился головой об асфальт во время падения, но от первой помощи отказался. Что именно стало причиной драки — неизвестно.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту конфликта от одного из его участников в полицию поступило заявление, будет проведена проверка.