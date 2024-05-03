Возят людей на лодках: жители новосибирской деревни оказались отрезанными от мира из-за паводка

В Кыштовском районе Новосибирской области от дороги из-за паводка оказались отрезаны жители села Еремино.
Как рассказали в группе «ВКонтакте» Аварийно-спасательной службы региона, через реку Чека была организована лодочная переправа. Спасатели АСС доставляют продукты первой необходимости и перевозят жителей. За неделю было перевезено 354 человека.
Спасатели также доставили в Кыштовка два мощных гидравлических насоса для откачки воды. Их включили в работу.
Вчера появилось видео из села Верх-Майзас в Кыштовском районе, на котором показали как люди добираются до своих домов на лодке. Там поднялся уровень реки Майзас.