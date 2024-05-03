НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

сев.

 745мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцы — о планах на строительство 3 мостов

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Ликвидируют похоронный дом ИМИ
Как провести майские
Сети остановились в развитии
Идти к врачу или нет
Тестируем неудобные электрички
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Происшествия Возят людей на лодках: жители новосибирской деревни оказались отрезанными от мира из-за паводка

Возят людей на лодках: жители новосибирской деревни оказались отрезанными от мира из-за паводка

Спасатели организовали преправу на реке Чека

1 234
2 комментария
Людей перевозят на лодках

В Кыштовском районе Новосибирской области от дороги из-за паводка оказались отрезаны жители села Еремино.

Как рассказали в группе «ВКонтакте» Аварийно-спасательной службы региона, через реку Чека была организована лодочная переправа. Спасатели АСС доставляют продукты первой необходимости и перевозят жителей. За неделю было перевезено 354 человека.

Отрезанным от цивилизации жителям возят продукты

Спасатели также доставили в Кыштовка два мощных гидравлических насоса для откачки воды. Их включили в работу.

Лодочную переправу организовали через реку Чека

Вчера появилось видео из села Верх-Майзас в Кыштовском районе, на котором показали как люди добираются до своих домов на лодке. Там поднялся уровень реки Майзас.

ПО ТЕМЕ
Деревня Новосибирская область Весна Лодка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление