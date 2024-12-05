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Развлечения Очаровательная малышка из Новосибирска победила в конкурсе «Маленькая мисс России» — смотрим фото будущей модели

Очаровательная малышка из Новосибирска победила в конкурсе «Маленькая мисс России» — смотрим фото будущей модели

Вероника из Новосибирска занимается танцами и моделингом

1 971
32 комментария

Это был первый конкурс красоты Вероники

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Пятилетняя жительница Новосибирска завоевала Grand Prix во всероссийском конкурсе красоты, который проходил в начале декабря в Санкт-Петербурге. Вероника Безбородова покорила судей своими нарядами и талантами. О конкурсе и победительнице НГС рассказала ее мама Ирина Безбородова.

— Это у нас самый первый конкурс. Мы прошли отборочный этап. Конкурс «Маленькая мисс и мистер России 2024» проходил с 30 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. 30 числа у них были организационные сборы, репетиция. Участвовали дети от 3 до 17 лет. Мы ехали на категорию 3−5 лет, так как Веронике сейчас пять. Она у нас немного, год, моделингом занималась, — рассказала мама победительницы Ирина.

Танец Вероники удивил жюри

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В конце выяснилось, что жюри оценивали в одной категории конкурсанток от 3 до 14 лет. По мнению Ирины Безбородовой, это не справедливо — кто-то из участниц ходит в модельную школу 9 лет, а кто-то — год. Из-за этого, уверена мама победительницы, конкуренция очень высокая. Мальчиков в конкурсе было всего два. Девочки, говорит Ирина, все очень красивые.

Девочка занимается танцами, гимнастикой, ходит в модельную школу

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Вероника держалась на конкурсе уверенно

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— Мы взяли Grand Prix. Вероника представляла город Новосибирск, там было четыре выхода. Первый — в красных костюмах и кокошниках. Исполняли общий танец. За две недели до конкурса нам прислали видео с танцем, чтобы мы выучили движения. Все девчонки танцевали на одной сцене в красках платья, в красных кокошниках, — вспоминает Ирина.

Второй выход был в национальном костюме, который семья шила специально на заказ. Так как Вероника представляла Сибирь, родители специально выбрали для пошива костюма красный бархат со стразами. Также у девочки была красивая накидка из меха.

Вероника шла на конкурс за победой

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Девочка будет участвовать и в других конкурсах такого плана

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Третий выход — творческий номер. Вероника исполнила танец под названием «Энерджи». Все жюри и гости оценили его, подпевали и пританцовывали.

— Думаю, им понравилось за счет того, что девочка маленькая, и танцевала в направлении хип-хоп, уличный танец. От нее этого не ожидали. Следующим был выход в нарядных платьях с лентой «триколор», на которой напечатано название города. Было дефиле. А затем уже награждение, — объясняет мама победительницы.

Номинаций, по словам Ирины, было много. Изначально организаторы говорили, что будет три короны.

— Одну корону отдали 17-летней девочке, вторую — 12-летней девочке. И наша Вероника стала Grand Prix. Других тоже не обидели — были номинации «Маленькое Очарование», и так далее, — рассказала мама финалистки.

Победительницы вместе

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Несмотря на сложности, девочка вела себя, как настоящий боец — не уставала, была на позитиве. В коллективе сложилась дружеская атмосфера.

Принять участие в конкурсе решили случайно — Вероника занимается моделингом, танцами, аэробикой, участвует в фотосессиях для маркетплейсов, ее приглашают на фотосъемки. Однажды увидели рекламу о конкурсе и решили попробовать.

— Она была уверена, шла за короной сразу. Сейчас подали заявку на участие в еще одном конкурсе, который будет проходить в Москве весной, — рассказала о планах Ирина.

Ранее НГС писал о том, что российская модель и телеведущая Татьяна Федорищева улетела в Перу, чтобы побороться за звание королевы красоты в конкурсе «Мисс и Мистер Планета».

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Комментарии
34
mr.Mister.
41 минута
Самолюбие родителей или чё??
266689839
26 минут
- В 5 лет конкурс " красоты" - В 14 родит - В 16 выйдет за муж - В 18 разведется и пошло, поехало!
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