Очаровательная малышка из Новосибирска победила в конкурсе «Маленькая мисс России» — смотрим фото будущей модели

Это был первый конкурс красоты Вероники Источник: Ирина Безбородова











Пятилетняя жительница Новосибирска завоевала Grand Prix во всероссийском конкурсе красоты, который проходил в начале декабря в Санкт-Петербурге. Вероника Безбородова покорила судей своими нарядами и талантами. О конкурсе и победительнице НГС рассказала ее мама Ирина Безбородова.

— Это у нас самый первый конкурс. Мы прошли отборочный этап. Конкурс «Маленькая мисс и мистер России 2024» проходил с 30 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. 30 числа у них были организационные сборы, репетиция. Участвовали дети от 3 до 17 лет. Мы ехали на категорию 3−5 лет, так как Веронике сейчас пять. Она у нас немного, год, моделингом занималась, — рассказала мама победительницы Ирина.

Танец Вероники удивил жюри Источник: Ирина Безбородова

В конце выяснилось, что жюри оценивали в одной категории конкурсанток от 3 до 14 лет. По мнению Ирины Безбородовой, это не справедливо — кто-то из участниц ходит в модельную школу 9 лет, а кто-то — год. Из-за этого, уверена мама победительницы, конкуренция очень высокая. Мальчиков в конкурсе было всего два. Девочки, говорит Ирина, все очень красивые.

Девочка занимается танцами, гимнастикой, ходит в модельную школу Источник: Ирина Безбородова Вероника держалась на конкурсе уверенно Источник: Ирина Безбородова

— Мы взяли Grand Prix. Вероника представляла город Новосибирск, там было четыре выхода. Первый — в красных костюмах и кокошниках. Исполняли общий танец. За две недели до конкурса нам прислали видео с танцем, чтобы мы выучили движения. Все девчонки танцевали на одной сцене в красках платья, в красных кокошниках, — вспоминает Ирина.

Второй выход был в национальном костюме, который семья шила специально на заказ. Так как Вероника представляла Сибирь, родители специально выбрали для пошива костюма красный бархат со стразами. Также у девочки была красивая накидка из меха.

Вероника шла на конкурс за победой Источник: Ирина Безбородова Девочка будет участвовать и в других конкурсах такого плана Источник: Ирина Безбородова

Третий выход — творческий номер. Вероника исполнила танец под названием «Энерджи». Все жюри и гости оценили его, подпевали и пританцовывали.

— Думаю, им понравилось за счет того, что девочка маленькая, и танцевала в направлении хип-хоп, уличный танец. От нее этого не ожидали. Следующим был выход в нарядных платьях с лентой «триколор», на которой напечатано название города. Было дефиле. А затем уже награждение, — объясняет мама победительницы.

Номинаций, по словам Ирины, было много. Изначально организаторы говорили, что будет три короны.

— Одну корону отдали 17-летней девочке, вторую — 12-летней девочке. И наша Вероника стала Grand Prix. Других тоже не обидели — были номинации «Маленькое Очарование», и так далее, — рассказала мама финалистки.

Победительницы вместе Источник: Ирина Безбородова











Несмотря на сложности, девочка вела себя, как настоящий боец — не уставала, была на позитиве. В коллективе сложилась дружеская атмосфера.

Принять участие в конкурсе решили случайно — Вероника занимается моделингом, танцами, аэробикой, участвует в фотосессиях для маркетплейсов, ее приглашают на фотосъемки. Однажды увидели рекламу о конкурсе и решили попробовать.

— Она была уверена, шла за короной сразу. Сейчас подали заявку на участие в еще одном конкурсе, который будет проходить в Москве весной, — рассказала о планах Ирина.