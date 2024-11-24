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Стиль и красота обзор Ах, какая женщина! Вы только посмотрите, кто представит Россию на конкурсе «Мисс Планета»

Ах, какая женщина! Вы только посмотрите, кто представит Россию на конкурсе «Мисс Планета»

13 фото обворожительной красотки

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69 комментариев

Чтобы быть королевой, Татьяне по большому счету не нужны признания жюри — короны для образов девушка создает своими руками

Российская модель и телеведущая Татьяна Федорищева улетела в Перу, чтобы побороться за звание королевы красоты в конкурсе «Мисс и Мистер Планета». Состязание самых-самых начнется 25 ноября, а имя победительницы объявят 1 декабря. Самое время рассказать о той, кто представит нашу страну на глобальном бьюти-контесте и попробует урвать красивый титул.

Татьяне Федорищевой 33 года, и она будет, похоже, одной из самых миниатюрных конкурсанток: ее рост 164 см, а вес — 52 кг. В детстве Таня мечтала быть балериной, актрисой, археологом, ученым или космонавтом.

О котиках Татьяна тоже мечтала. Оказалось, что эту мечту исполнить проще всего

О модельной карьере она поначалу не задумывалась, но позже заинтересовалась и ей. Правда, на этом пути она столкнулась с серьезным препятствием.

Повзрослев, Таня выбрала специальность инженера-геодезиста, а в 2022 году получила второе образование и стала преподавателем теологии. Теперь можно смело сказать, что она выросла не только геодезистом и теологом, но и настоящей красавицей

В 14 лет Таня попала в ДТП и получила тяжелую травму — ей оторвало стопу. Но поддержка семьи, друзей и желание танцевать под песни Рианны помогли ей восстановиться. Уже через 3 месяца она смогла ходить.

— Иногда меня дразнят за вихляющую походку, однако это последствие травмы, а не кокетство, — откровенничает девушка. — На конкурсах мой директор всегда показывает мои медсправки о травме, и иногда мне разрешают не танцевать танец на открытии, если там сложные элементы с прыжками на каблуках. Также я освобождена от выступления в pageant heels (на высоких каблуках или шпильках. — Прим. ред.) и могу ходить в удобной обуви на танкетке. Смотрится не особо красиво, зато ноги не болят спустя 5 часов шоу.

За плечами девушки авторитетные конкурсы красоты

Травма внесла корректировки во многие жизненные планы девушки. Так, в 2012 году она не прошла кастинг на один из главных конкурсов красоты России, после чего отказалась от мечты о подиуме на долгие годы.

— Вернулась лишь в 2021 году, очень жалею о девяти годах потерянного времени, но благодарна организаторам и модельному агентству MFD, что они видят мое стремление выступать и высокий уровень подготовки. Это позволяет мне принимать участие, очень часто выходя за общие рамки правил конкурса, таких как возраст и рост, — делится Татьяна.

Девушка участвовала в этом году и в «Мисс Россия»

Она признаётся, что часто получает приглашения принять участие в конкурсах красоты. Организаторы просят Татьяну выйти на сцену, даже несмотря на нестандартные для модели параметры — небольшой рост и неюношеский возраст. Запоминающаяся внешность позволила москвичке выиграть в отборочном туре в России и представлять страну на «Мисс Планета».

А как вам такой образ?

— Я еду только за победой! — не скрывает эмоций Татьяна Федорищева. — Хотя я по возрасту попала в категорию «миссис», я уже сказала организаторам, что готова выступать и в «мисс» (несколько другие этапы соревнования), и в «петит» (для девушек, чей рост ниже 170 см).

Девушка хочет получить титул «Мисс Планета»

Участие в конкурсах красоты подарило девушке новое хобби — ювелирное дело. Помимо выступлений на подиумах, она изготавливает короны для российских и международных конкурсов красоты. Это умение и национальный костюм Татьяна называет своими главными козырями на предстоящем бьюти-контесте в Перу.

— Если красавица Анна Линникова выходила в платье «Корона Российской Империи», то я решила выйти в самой короне, которую спаяла и инкрустировала сама, — рассказала Татьяна. — Однако, когда дирекция конкурса «Мисс Планета» завершила кастинг мистеров и выбрала участника от России, я предложила ему сделать парный императорский образ. Моя корона перекочевала императору, а себе я сделала маленькую копию на ободке. Также к образу были созданы скипетр и держава.

Где-то заиграл тот самый шлягер Ирины Аллегровой

С самим костюмом вышла заминка — его не хотели утверждать организаторы. Татьяна отметила, что конкурсы в Латинской Америке сильно отличаются от европейских и азиатских.

— От меня требовали «стандартный» образ всех латинских стран — крылья и бикини, но я объяснила, что у нас нет карнавала и попугаев, а Россия была империей более 300 лет, и это богатая часть нашей истории, которую я и хочу показать миру. Ну и выделиться среди красоток в нарядах для самбы, — рассказала россиянка. — Кстати, для мужчин там также приветствуется минимум одежды и крылья. Но у нас зимой до -60 бывает, нам такие образы чужды.

Крыльям и бикини Татьяна предпочитает более теплую одежду

Сейчас Татьяна уже в Южной Америке. Дорога далась тяжело: суммарно она провела в воздухе 30 часов, а весь путь вместе с пересадками занял 79 часов. Поэтому первые впечатления от экзотической страны оказались смазанными — уж очень хотелось спать.

В Южной Америке всё равно куда теплее, чем сейчас в России

— Разница с Москвой — 8 часов, а перелет был настолько долгий, что от усталости не было сил спать в самолете, да и тяжко спать сидя, — сетует Татьяна. — Для меня было удивлением, что в Южной Америке холодно! Она же южная! В Боготе на пересадке было всего 12–14 градусов и дожди, а на острове Пасхи — 21 градус. На самом деле хотелось погоды потеплее, покупаться в океане и позагорать.

В Боготе девушке пришлось утеплиться

Перед конкурсом россиянка получила приглашение посетить остров Пасхи от местной СНГ-общины. Хотя оказалось, что на деле там живет только один житель из СНГ. Это не остановило Татьяну, в гости она приехала не с пустыми руками.

— В подарок жителям острова Пасхи я везу гречку и шпроты. Они много слышали об этих вкусностях и вот наконец-то смогут их попробовать! Из минусов — на таможне в Чили необходимо описать все продукты питания и сдать их на проверку. Но это не заняло много времени, — улыбается девушка.

Татьяна на острове Пасхи

Татьяна Федорищева призналась, что самым сложным в подготовке к «Мисс Планета» стал испанский язык. За очень короткий срок ей необходимо было выучить азы — для общения, потому что многие участники из Латинской Америки не говорят по-английски, а для поддержания дружеской атмосферы не должно быть языкового барьера.

Девушку во всём поддерживает муж. Он остался в Москве ждать ее возвращения на родину — конечно же, с победой.

А пока Татьяна ходит по улочкам Южной Америки, ее муж может успеть украсить дом к Новому году

— Ожидание, наверное, это самая главная эмоция сейчас, при этом оно не нервное. Скорее это любопытство, ведь программа очень насыщенная, — признаётся Татьяна. — А я не умею ждать, я нетерпелива. Для меня это большое испытание! Спасибо моей семье и друзьям, что поддерживают меня онлайн, и мистеру Россия Александру Федотову, что поддерживал меня весь путь как морально, так и физически — носил мой бесконечный багаж и заставлял кушать, потому что не хочется, но все-таки надо.

Кстати, вместе с Татьяной в Перу улетел экс-участник «Дома-2» (18+) Александр Федотов, который захотел стать главным красавчиком мира и завоевать титул «Мистер Планета».

Будете болеть за россиянку?

Всенепременно!
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Комментарии
69
Siberiak
24 ноября, 18:58
- Ах, кабы она (красота) добра была - все б было спасено!" (с) Ф. М. Достоевский
missisfrosja
24 ноября, 19:25
Мы империя, нам такие образы чужды. Крылья, бикини, попугаи-это не наше. Наше-это форма военного образца на девушке, аксельбанты, орденские колодки на груди. Понятно! Но зачем это все везти на карнавал мира и красоты в Латинскую Америку? Да, и почему в Южной Америке холодно? Она же южная! Все, можно закрывать занавес! Мы уже в финале конкурса!
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