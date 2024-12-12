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Дороги и транспорт Двое погибших: легковушка слетела в реку на Алтае — кадры с места ДТП

Двое погибших: легковушка слетела в реку на Алтае — кадры с места ДТП

Водитель и пассажир скончались в карете скорой помощи

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ДТП случилось вблизи села Верх-Уймон

Источник:

11 декабря в Республике Алтай произошло жуткое ДТП — легковушка вылетела с дороги в реку. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Авария произошла недалеко от села Верх-Уймон Усть-Коксинского района. По предварительным данным, 26-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина полетела в реку.

Водитель и его 37-летний пассажир скончались, пока их везли в больницу. Еще двум пассажирам потребовалась медицинская помощь, они госпитализированы.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

Под Новосибирском вечером 11 декабря перевернулся автобус, переполненный людьми.

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ДТП Смерть Легковушка Республика Алтай Двое погибших
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