Двое погибших: легковушка слетела в реку на Алтае — кадры с места ДТП

11 декабря в Республике Алтай произошло жуткое ДТП — легковушка вылетела с дороги в реку. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
Авария произошла недалеко от села Верх-Уймон Усть-Коксинского района. По предварительным данным, 26-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина полетела в реку.
Водитель и его 37-летний пассажир скончались, пока их везли в больницу. Еще двум пассажирам потребовалась медицинская помощь, они госпитализированы.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.
Под Новосибирском вечером 11 декабря перевернулся автобус, переполненный людьми.