Студент омского политеха сломал сокурснику челюсть из-за шутки

Драку прекратили очевидцы Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В Омске 18-летний студент ОмГТУ избил своего 17-летнего однокурсника и сломал ему челюсть. Как сообщили в региональном МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».

Как рассказали в ведомстве, старший из парней в ходе разговора неудачно пошутил над своим однокурсником. Через неделю обидчик потребовал извинений, но не получил их. Тогда между парнями завязалась драка.

— Драку прекратили очевидцы, они же и вызвали пострадавшему скорую помощь. Молодой человек был госпитализирован с двусторонним открытым переломом нижней челюсти. Эксперты квалифицировали вред, причиненный его здоровью, как средний, — добавили в ведомстве.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в произошедшем. Парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Инцидент корреспонденту NGS55.RU подтвердили в ОмГТУ и заявили, что среди обучающихся провели профилактическую беседу. Университет оказывает необходимое содействие.