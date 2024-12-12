Студент омского политеха сломал сокурснику челюсть из-за шутки

В Омске 18-летний студент ОмГТУ избил своего 17-летнего однокурсника и сломал ему челюсть. Как сообщили в региональном МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».
Как рассказали в ведомстве, старший из парней в ходе разговора неудачно пошутил над своим однокурсником. Через неделю обидчик потребовал извинений, но не получил их. Тогда между парнями завязалась драка.
— Драку прекратили очевидцы, они же и вызвали пострадавшему скорую помощь. Молодой человек был госпитализирован с двусторонним открытым переломом нижней челюсти. Эксперты квалифицировали вред, причиненный его здоровью, как средний, — добавили в ведомстве.
Сейчас полицейские продолжают разбираться в произошедшем. Парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Инцидент корреспонденту NGS55.RU подтвердили в ОмГТУ и заявили, что среди обучающихся провели профилактическую беседу. Университет оказывает необходимое содействие.
Ранее НГС писал о том, что компания парней жестоко избила новосибирца на Первомайке. Драка попала на видео.