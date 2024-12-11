В Новосибирске вспыхнул пожар в ТЦ «Юпитер» — из здания эвакуировали 200 человека

В Новосибирске вечером 11 декабря произошёл пожар в ТЦ «Юпитер». Как сообщили очевидцы, к торговому центру приехало несколько пожарных машин.
— Произошёл пожар или учебная тревога — неизвестно. Но пожарные протянули рукава, — написал очевидец в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как сообщили в региональном МЧС, в одном из ресторанов торгового центра загорелся кондиционер.
— Администрация и персонал заведения самостоятельно потушили пожар в начальной стадии при помощи огнетушителя и организовали эвакуацию посетителей. Также сработала система пожарной сигнализации, — пояснили в ведомстве.
Из здания эвакуировали 200 человек. Никто не пострадал.
Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района.