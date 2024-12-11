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Происшествия В Новосибирске вспыхнул пожар в ТЦ «Юпитер» — из здания эвакуировали 200 человека

В Новосибирске вспыхнул пожар в ТЦ «Юпитер» — из здания эвакуировали 200 человека

В торговом центре загорелся кондиционер

827
6 комментариев

В здании сработала система пожарной сигнализации

Источник:

В Новосибирске вечером 11 декабря произошёл пожар в ТЦ «Юпитер». Как сообщили очевидцы, к торговому центру приехало несколько пожарных машин.

— Произошёл пожар или учебная тревога — неизвестно. Но пожарные протянули рукава, — написал очевидец в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Источник:

Как сообщили в региональном МЧС, в одном из ресторанов торгового центра загорелся кондиционер.

— Администрация и персонал заведения самостоятельно потушили пожар в начальной стадии при помощи огнетушителя и организовали эвакуацию посетителей. Также сработала система пожарной сигнализации, — пояснили в ведомстве.

Из здания эвакуировали 200 человек. Никто не пострадал.

Ранее в Новосибирской области три человека погибли во время пожара. Как сообщили в региональном МЧС, в поселке Рощинском Искитимского района.

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Комментарии
6
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
8 минут
Ай-ё, чо творицца, спаси и сохрани, кыш-кыш-кыш😧
Гость
14 минут
у меня так же на даче метла сгорела в 97 году ...
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