В Новосибирске вспыхнул пожар в ТЦ «Юпитер» — из здания эвакуировали 200 человека

В здании сработала система пожарной сигнализации Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирске вечером 11 декабря произошёл пожар в ТЦ «Юпитер». Как сообщили очевидцы, к торговому центру приехало несколько пожарных машин.

— Произошёл пожар или учебная тревога — неизвестно. Но пожарные протянули рукава, — написал очевидец в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Источник: АСТ-54 Black

Как сообщили в региональном МЧС, в одном из ресторанов торгового центра загорелся кондиционер.

— Администрация и персонал заведения самостоятельно потушили пожар в начальной стадии при помощи огнетушителя и организовали эвакуацию посетителей. Также сработала система пожарной сигнализации, — пояснили в ведомстве.

Из здания эвакуировали 200 человек. Никто не пострадал.