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Происшествия Десятимесячный ребенок умер в больнице в Новосибирской области

Десятимесячный ребенок умер в больнице в Новосибирской области

Трагедия произошла в Мошковском районе

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Для установления причины проводят экспертизу

Источник:

В больнице Мошковского района Новосибирской области умер десятимесячный ребенок. Это произошло накануне, 11 декабря.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области:

— В случае смерти ребёнка в медицинской организации Новосибирской области, медучреждение немедленно сообщает об этом в министерство здравоохранения региона. Каждый такой случай разбирает комиссия регионального Минздрава по младенческой смертности. Для установления причин проводятся все необходимые экспертизы. Мы приносим искренние соболезнования родным ребенка.

Журналист НГС позвонила в приемную главного врача больницы. Сначала там попросили перезвонить через 30 минут, отмечая, что главный врач на совещании, а после и вовсе после обеда из-за высокой занятости руководителя.

Если вам известны обстоятельства трагедии, расскажите об этом редакции НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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