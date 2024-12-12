Десятимесячный ребенок умер в больнице в Новосибирской области

В больнице Мошковского района Новосибирской области умер десятимесячный ребенок. Это произошло накануне, 11 декабря.
Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области:
— В случае смерти ребёнка в медицинской организации Новосибирской области, медучреждение немедленно сообщает об этом в министерство здравоохранения региона. Каждый такой случай разбирает комиссия регионального Минздрава по младенческой смертности. Для установления причин проводятся все необходимые экспертизы. Мы приносим искренние соболезнования родным ребенка.
Журналист НГС позвонила в приемную главного врача больницы. Сначала там попросили перезвонить через 30 минут, отмечая, что главный врач на совещании, а после и вовсе после обеда из-за высокой занятости руководителя.