Китайский «танк» за 20 миллионов: такой вездеход в Новосибирске один — владелец честно рассказал о плюсах и минусах Yangwang U8

Стоимость внедорожника в России — 20 миллионов рублей Источник: Drom.ru











В начале 2023 года китайский автопроизводитель BYD представил миру свой новый премиальный бренд Yangwang, дебютировав с внедорожником U8. Он должен стать ответом мировым лидерам вроде Range Rover и Mercedes-Benz. BYD Yangwang U8 2024 года пока редкость в Новосибирске, в городе всего два представителя этой марки: один ждет хозяина в салоне, а второй с января мелькает на дорогах (и не только). Корреспондент НГС поговорил с владельцем премиального внедорожника с футуристичными функциями, покатался на нем по льду автодрома и опробовал тот самый танковый разворот (спойлер: он работает, но есть нюансы).

Yangwang U8 стал самым дорогим внедорожником, произведенным в Китае Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Компания BYD заявляла, что начала разработку Yangwang U8, чтобы создать конкурентоспособный внедорожник, способный соперничать с признанными мировыми брендами. Автопроизводитель пытался объединить передовые технологии с роскошью и высокой проходимостью. Название марки Yangwang — китайское слово, которое можно перевести как «смотреть вверх» или «восхищаться». Мы попытались разобраться, насколько это название соответствует действительности.

Единственный Yangwang U8 уже год ездит по дорогам Новосибирска Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Новосибирец Александр владеет премиальным китайским внедорожником около года. До этого ездил за рулем не менее премиальных европейцев, а также на других люксовых азиатах.

— Вообще, я любитель седанов и в первую очередь ценю комфорт, управляемость. Немного опасался при покупке этого автомобиля, потому что до этого эксплуатировал большие автомобили Toyota Land Cruiser, Lexus 570 и больше всего не любил их за поведение на скоростных трассах. А U8 меня впечатлил тем, что за рулем ощущаю себя как в комфортном седане, нет какой-то валкости, — рассказал первый в Сибири владелец китайского премиального внедорожника. — Автомобиль очень сбитый, при большой скорости на трассе ведет себя отлично. Немного сказывается большой вес, ощущаешь более длинный тормозной путь, но по всем остальным параметрам автомобиль ведет себя прекрасно.

Александр отметил отдельно комфортные сидения автомобиля: в его личном рейтинге они обошли даже кресла Audi Q8, BMW 7 и Mercedes-Benz S-класса.

Внешний вид внедорожника скопирован с премиального «британца» Land Rover Defender Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В дизайне китайцы традиционно не изменяют своим принципам: берем красивое — делаем китайское. В профиле Yangwang U8 читаются черты обновленного Land Rover Defender, прямые углы создают образ «крепыша».

Именно этот эффект и был нужен создателям внедорожника, который наделили выходящими за рамки привычных способностями. Главные из них — это танковый разворот на месте на 360 градусов и возможность джипа плавать, что делает его, по сути, вездеходом.

На каждое колесо приходится отдельный электромотор Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Yangwang U8 оснащен гибридной силовой установкой, включающей 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 271 л. с., который служит генератором для подзарядки аккумуляторов.

Основное движение обеспечивают четыре электромотора, каждый мощностью 220 кВт, установленные на каждом колесе. Суммарная мощность системы достигает 1200 л. с.: машина разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды. Для автомобиля весом более 4 тонн это неплохой показатель.

Танк бизнес-класса

Система полного привода e⁴ обеспечивает индивидуальное управление каждым колесом, что позволяет автомобилю выполнять «танковый разворот» на месте.

Одна из главных фишек джипа — «танковый разворот» Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Когда колёса на одной стороне автомобиля вращаются вперёд, а на другой — назад, BYD Yangwang U8 совершает полный разворот практически на месте. Эта функция удобна для маневров в ограниченном пространстве: в условиях тесного городского движения, при парковке в стеснённых местах или на узких лесных тропах. На сложных рельефах (например, горных дорогах или склонах) «танковый разворот» помогает избежать необходимости делать сложные манёвры задним ходом.

Александр признался, что пока воспользовался опцией разворота на 360 градусов один раз.

— Этим летом семьей решили отправиться в поездку с палатками. Мне нужно было проехать в достаточно узком месте между деревьев. Так получилось, что я не мог вписаться, не позволял радиус поворота. Пришлось немного подкорректировать вот этим разворотом, но это был небольшой градус: я повернулся, наверное, градусов на 35−40. Но функция была реально полезна, — рассказал владелец авто. — В городских условиях, наверное, эту функцию никто никогда применять не будет — я не могу себе представить какие-то обстоятельства. Но если парковаться часто в плотных дворах, где очень много машин, возможно, мне пришлось бы применить эту функцию. Она достаточно простая в применении, никаких сложностей нет.

На твердых и рельефных поверхностях при «танковом развороте» повышается износ шин Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Из очевидных недостатков «танкового разворота» — износ шин. При «выкрутасах» на твёрдых и рельефных поверхностях происходит повышенная нагрузка на протектор, на асфальте можно повредить резину. А соблазн демонстрации возможностей автомобиля будет высок — не только по необходимости, но и ради «форса».

Еще один важный момент: эффективно и без помех развернуться на 360 градусов получится только на однородной поверхности. Например, если на месте маневра одно колесо попадет на лед, а другие будут стоять на асфальте, то машину начнет вести в сторону, так как из-за разного сцепления с покрытием система начнет подгребать и смещать автомобиль не только вокруг оси, но и по радиусу: идеально ровного круга не получится.

Водоплавающий джип

По заявлению производителя, внедорожник умеет плавать Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











U8 легко преодолевает грязь, снег и песок. Александр заверил, что даже на экстремальных маршрутах автомобиль сохраняет уверенность. По заявлению производителя, внедорожник не боится водных преград глубиной до метра и даже может недолго поплавать при необходимости. Нам не удалось проверить эту функцию на практике — мы катались на U8 в декабре. Хозяин искупать его тоже еще не успел.

— Здесь есть один нюанс: у этого автомобиля в книжке по эксплуатации есть такое примечание, что если ты используешь автомобиль более трех раз с заездом в воду, то тебе необходимо провести качественное сервисное обслуживание, которое, к сожалению, пока что в нашем городе отсутствует. Поэтому есть еще и немного страха: заехал в воду, а завтра загорелось что-то, что нужно обслужить. Куда ехать, непонятно, — объяснил Александр.

Yangwang U8 оснащен независимой адаптивной пневмоподвеской с двухрычажной схемой на обеих осях. Система активной подвески Disus-P способна увеличивать дорожный просвет, адаптируясь к различным условиям, но увеличение просвета не столь очевидно: при высоком клиренсе в 220 мм «прирост» на 5–7 см не задает высоту. Хотя функция будет полезна, когда машина загружена пассажирами и багажом — позволит компенсировать просадку.

Есть чем похвастаться

+1

Суммарная мощность 1200 л. с. обеспечивает впечатляющую динамику, сравнимую со спортивными автомобилями. Индивидуальное управление колесами и активная подвеска делают управление автомобилем интуитивным и безопасным.

Внутри U8 понимаешь, что ты в салоне автомобиля бизнес-класса: сиденья буквально «обнимают» пассажира и водителя во время поворота и маневра, дополнительно фиксируя в кресле. В долгих поездках можно запустить режим массажа — встроенные ролики пройдутся по всей спине (и не только).

Электроника в салоне тоже на уровне. Радует сенсорный экран, который вопреки последним тенденциям интегрирован в панель, а не выставлен отдельным гаджетом. На рулевой колонке установлена камера, которая фиксирует направление взгляда водителя: отвернешься — и машина голосовым (на английском или китайском языке) и звуковым сигналом напомнит, что смотреть надо на дорогу, а не по сторонам. Различные сонары, лидары и прочие приборы обеспечивают обзор в 360 градусов.

Ложка дегтя

Сервисных центров для обслуживания этой модели в Новосибирске пока нет Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Самое неприятное — это цена. BYD Yangwang U8 сегодня считается самым дорогим китайским автоэндемиком, если не брать в расчет купленные европейские концерны. В России этот внедорожник 2024 года выпуска продают плюс-минус за 20 миллионов рублей. Вариант точно не бюджетный — за эти же деньги можно купить Porsche 911 (2015 года) или Cayenne (2023 года), BMW X5 (2024 года) и даже «Гелик» (2019 года).

Второй традиционный минус, как и у большинства новых китайцев с инновационным функционалом, — возможные проблемы при ремонте, поскольку бренд и функционал автомобиля для России пока в новинку.

Собственник уверен, что китаец по функционалу и качеству не уступает Lexus Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Кого-то могут смущать габариты автомобиля: 5319 х 2050 х 1930 мм при колесной базе 3050 мм. В условиях города такой внедорожник весом 4,5 тонны может оказаться крупноватым. А танковый разворот для маневров возможно совершить не в каждой пробке и не на каждой проезжей части Новосибирска.

— Недостатки связаны в основном с весом. Нужно привыкать — автомобиль тяжелый, где-то приходится заранее подтормаживать. Еще один из недостатков — это не проработанная система кондиционирования салона: порой в пробках забрасывает в салон выхлопные газы, достаточно быстро начинаешь чувствовать неприятный запах, — поделился наблюдениями владелец вездехода. — Еще сталкивался с моментом, который, насколько я знаю, есть вообще у всех автомобилей с выезжающими подножками: когда в межсезонье вода превращается в лед, подножки иногда могут подглючивать — просто наледь образуется, и подножка не может либо до конца в упор опуститься, либо подняться.

При этом Александр отметил, что многие привычные европейские, американские и японские внедорожники уступают BYD Yangwang U8 — по ходовым качествам, качеству отделки салона, мультимедиа.

— Я бы мог по соседству с U8 поставить Lexus, и пускай бы мне его собственник сказал, в чем его автомобиль лучше, чем мой. Не думаю, что нашлись бы такие моменты, — уверен первый владелец этого вездехода в Сибири.