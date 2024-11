«Убийца» Kia Rio: обзор китайского кандидата в такси за 2 миллиона — его производит поставщик батарей для Tesla

Седан BYD Qin Plus — это рестайлинг модели Qin Pro 2018 года

BYD Qin Plus — это бюджетный автомобиль, который не предлагает ничего нового, но может занять свою нишу в сервисах такси или претендовать на статус семейного. Стоимость машины около 2 миллионов рублей и это одно из явных преимуществ. Но имея ряд очевидных недостатков, он может «отбивать» неудачные позиции перед своими «одноклассниками» экономичностью и чуть большим комфортом в салоне. Корреспондент НГС прокатился на гибридном BYD Qin Plus 2024 года по Новосибирску (в дождь и по ямам). О том, что у китайца под капотом, в салоне и как он ведется себя на дороге — в нашем автообзоре.

Неприметный китаец

Автомобиль не бросится в глаза на дороге. Он не выделяется дизайном, сливаясь в потоке с бюджетными машинами своего класса, такси и каршерингом. О его внешнем виде сказать особо нечего. Поставь рядом седаны JAC или BAIC и три этих земляка будут похожи как родные братья с небольшой разницей в возрасте. Артемий Лебедев о работе своих китайских коллег над обликом автомобиля мог бы написать очередной ядовитый пост. Но мы этого делать не будем, так как модель BYD Qin Plus изначально позиционируется как бюджетный седан для среднего класса. Этим определяется и его цена в Новосибирске, и функционал, и облик. Без преувеличения, при всей безликости внешнего вида, в глаза бросается толщина кузовной стали. Она заметно больше, чем у многих автомобилей подобного класса. При открытии капота чувствуется его тяжесть. Эта машина объективно более «толстокожая» по сравнению со своими аналогами других марок. Отчасти, этим и определяется и вес в 1,5 тонны.

BYD Qin Plus 2024 — это гибридный автомобиль, произведенный китайской компанией BYD (Build Your Dreams — Воплощай свои мечты, англ.), которая специализируется на выпуске электромобилей и гибридов. Кроме того, корпорация является поставщиком батарей для знаменитой Tesla.

Заглянем под капот

BYD Qin Plus оборудован гибридной системой DM-i, сочетающей бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с электромотором. В автомобиль установлена литий-железо-фосфатная батарея, которая, по заявлению производителя, отличается безопасностью и долговечностью. Емкость батареи составляет 8,32 кВт/ч. Ее можно спокойно подзаряжать и дома.

Бензиновый двигатель выдает мощность 110 л. с., а в режиме «электрички» китайца тянут 132 лошадки. Запас хода электродвигателя около 55 км. То есть далеко за город на электрической тяге не уедешь, а в городском режиме это позволит экономить на бензине. Коробка — вариатор, тут уж на любителя. До сотни BYD Qin Plus разгоняется за 7,9 секунд, а потолок скорости на трассе около 185 км/ч. Объем бака автомобиля около 48 литров. При этом, в гибридном режиме расход топлива около 3,8 литров на 100 км. Надо сказать, что двигатель внутреннего сгорания в этом автомобиле работает как генератор, подзаряжая батарею во время движения. Однако, данная технология повышает сложность обслуживания и ремонта для владельцев в регионах, где сервис BYD пока не развит.

Ходовка

Первое, что бросается в глаза в бюджетной комплектации BYD Qin Plus, это массивные колеса. При диаметре дисков R16, автомобиль «обут» в настоящие «бублики», которые вряд ли понравятся тем, кто любит более агрессивный и спортивный внешний вид. Эта проблема решается сменой дисков. Именно более мощные шины позволяют седану «проглатывать» неровности на дороге, а их у нас достаточно. Попадая на кочки на скорости 60-70 км/ч, BYD Qin Plus идет довольно плавно. Но этот момент будет утерян при смене дисков и резины на низкопрофильную. Клиренс в 125 мм делает машину вполне комфортной для городской езды, но уязвимой на загородных трассах.

Комфорт и плюшки

Как таковых плюшек у этого автомобиля нет. Мы тестировали машину в самой простейшей комплектации, поэтому все представленные в нем опции сегодня уже не являются чем-то специфическим. Принципиально похвастаться BYD Qin Plus в этом плане нечем. Более того, отсутствуют и некоторые привычные для большинства автовладельцев функции. Например, электрорегулировка сидений и руля. Настроить место под себя водитель сможет вручную, но многих сегодня это смутит.

Пространство

Перспективы

BYD Qin Plus имеет все шансы плотно вписаться в автопарк сервисов такси. Причем, водители будут претендовать на категорию «Комфорт», исходя из реальных параметров китайца. Экономическая выгода эксплуатации в городе обеспечена гибридным двигателем. Как известно, многие таксисты переоборудуют свои автомобили на газ, чтобы меньше тратиться на бензин. Здесь этого делать не придется. Если взять в качестве ролевой модели ту же Kia Rio, которая сегодня все еще популярна у таксистов, то BYD Qin Plus выглядит более уверенно. Во-первых, цена около 2 млн на новый автомобиль и столько же за корейца 2022 года — говорит сама за себя. Во-вторых — начинка и уровень комфорта. Все-таки, китайцы, при определенной скромности BYD Qin Plus на первый взгляд, некоторых недочетах и минусах, смогли предложить что-то внятное и в бюджетном сегменте.