«Убийца» Kia Rio: обзор китайского кандидата в такси за 2 миллиона — его производит поставщик батарей для Tesla

Седан BYD Qin Plus — это рестайлинг модели Qin Pro 2018 года Источник: Drom.ru











BYD Qin Plus — это бюджетный автомобиль, который не предлагает ничего нового, но может занять свою нишу в сервисах такси или претендовать на статус семейного. Стоимость машины около 2 миллионов рублей и это одно из явных преимуществ. Но имея ряд очевидных недостатков, он может «отбивать» неудачные позиции перед своими «одноклассниками» экономичностью и чуть большим комфортом в салоне. Корреспондент НГС прокатился на гибридном BYD Qin Plus 2024 года по Новосибирску (в дождь и по ямам). О том, что у китайца под капотом, в салоне и как он ведется себя на дороге — в нашем автообзоре.

Неприметный китаец

В потоке взгляд за этот китайский автомобиль вряд ли зацепится Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Седан BYD Qin Plus — это рестайлинг модели Qin Pro 2018 года. Автомобиль не бросится в глаза на дороге. Он не выделяется дизайном, сливаясь в потоке с бюджетными машинами своего класса, такси и каршерингом. О его внешнем виде сказать особо нечего. Поставь рядом седаны JAC или BAIC и три этих земляка будут похожи как родные братья с небольшой разницей в возрасте. Артемий Лебедев о работе своих китайских коллег над обликом автомобиля мог бы написать очередной ядовитый пост. Но мы этого делать не будем, так как модель BYD Qin Plus изначально позиционируется как бюджетный седан для среднего класса. Этим определяется и его цена в Новосибирске, и функционал, и облик. Без преувеличения, при всей безликости внешнего вида, в глаза бросается толщина кузовной стали. Она заметно больше, чем у многих автомобилей подобного класса. При открытии капота чувствуется его тяжесть. Эта машина объективно более «толстокожая» по сравнению со своими аналогами других марок. Отчасти, этим и определяется и вес в 1,5 тонны.

BYD Qin Plus 2024 — это гибридный автомобиль, произведенный китайской компанией BYD (Build Your Dreams — Воплощай свои мечты, англ.), которая специализируется на выпуске электромобилей и гибридов. Кроме того, корпорация является поставщиком батарей для знаменитой Tesla.

Заглянем под капот

Китайский гибрид предлагает две силовые установки: ДВС на 1,5 литра и тяговый электродвигатель на 8,3 кВт/ч Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











BYD Qin Plus оборудован гибридной системой DM-i, сочетающей бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с электромотором. В автомобиль установлена литий-железо-фосфатная батарея, которая, по заявлению производителя, отличается безопасностью и долговечностью. Емкость батареи составляет 8,32 кВт/ч. Ее можно спокойно подзаряжать и дома.

Бензиновый двигатель выдает мощность 110 л. с., а в режиме «электрички» китайца тянут 132 лошадки. Запас хода электродвигателя около 55 км. То есть далеко за город на электрической тяге не уедешь, а в городском режиме это позволит экономить на бензине. Коробка — вариатор, тут уж на любителя. До сотни BYD Qin Plus разгоняется за 7,9 секунд, а потолок скорости на трассе около 185 км/ч. Объем бака автомобиля около 48 литров. При этом, в гибридном режиме расход топлива около 3,8 литров на 100 км. Надо сказать, что двигатель внутреннего сгорания в этом автомобиле работает как генератор, подзаряжая батарею во время движения. Однако, данная технология повышает сложность обслуживания и ремонта для владельцев в регионах, где сервис BYD пока не развит.

Одним из главных минусов агрегатной части седана является отсутствие защиты двигателя со стороны днища. В целом, это некая принципиальная черта китайских электрокаров и гибридов, которая напрягает автовладельцев в России. Силовые установки электродвигателя находятся под прямыми ударами дорожной грязи, влаги и прочих «ингредиентов» наших дорог, что, конечно, неприятно и повлияет на срок службы. Но, видимо, в Китае дорожное покрытие и его обслуживание отличается и там пока с такой проблемой просто не сталкивались.

Ходовка

В простейшей комплектации на автомобиль установлены диски R16 Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Первое, что бросается в глаза в бюджетной комплектации BYD Qin Plus, это массивные колеса. При диаметре дисков R16, автомобиль «обут» в настоящие «бублики», которые вряд ли понравятся тем, кто любит более агрессивный и спортивный внешний вид. Эта проблема решается сменой дисков. Именно более мощные шины позволяют седану «проглатывать» неровности на дороге, а их у нас достаточно. Попадая на кочки на скорости 60-70 км/ч, BYD Qin Plus идет довольно плавно. Но этот момент будет утерян при смене дисков и резины на низкопрофильную. Клиренс в 125 мм делает машину вполне комфортной для городской езды, но уязвимой на загородных трассах.

Радиус поворота автомобиля 5,5 метров. Маневренность чувствуется: развернуться можно на небольшой площади, а виражи китаец держит уверенно.

Комфорт и плюшки

В простой комплектации есть необходимый минимум, к которому уже привыкло большинство водителей Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Как таковых плюшек у этого автомобиля нет. Мы тестировали машину в самой простейшей комплектации, поэтому все представленные в нем опции сегодня уже не являются чем-то специфическим. Принципиально похвастаться BYD Qin Plus в этом плане нечем. Более того, отсутствуют и некоторые привычные для большинства автовладельцев функции. Например, электрорегулировка сидений и руля. Настроить место под себя водитель сможет вручную, но многих сегодня это смутит.

Приборная панель автомобиля выведена на дисплей за рулевой колонкой Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Еще один минус — отсутствие подогрева сидений, можно сказать, жизненно важной опции зимой в Новосибирске. Но это особенность представленной комплектации. В более дорогих вариантах все это есть.

В помощь водителю — передние сонары и камера заднего вида. Опять же, в более дорогих комплектациях есть опция обзора на 360 градусов. Изображение выводится на сенсорный экран в салоне. На 10-дюймовом дисплее сосредоточена часть функций: печка, аудиосистема и так далее. В системе предусмотрен адаптивный круиз-контроль и дистроник.

Кнопку запуска двигателя придется поискать Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











На панели между водительским и передним пассажирским сиденьями расположена часть кнопок управления. И, самое главное, кнопка запуска двигателя. Возле руля, в привычном для большинства водителей месте, ее найти не удастся, придется привыкать. Не стоит искать привычный START/STOP. Кнопка зажигания оформлена иероглифами и выглядит очень неприметно. Здесь же включение зимнего режима движения. А вот беспроводной зарядки, которой китайцы уже разбаловали российских автовладельцев, в этой комплектации нет. Но предусмотрены два USB-порта, к которым можно подключить провод смартфона.

Пространство

Объем багажника — более 450 литров. Туда можно поместить коляску Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Багажник автомобиля имеет внушительный объем — около 500 литров. Но надо учесть, что скорее всего именно в нем автовладельцу придется возить запаску, так как специальной ниши под нее в багажнике нет. В привычном для большинства водителей месте — под внутренней обшивкой — установлено электроборудование. Кнопка для открытия багажника больше напоминает дверной звонок, но в целом удобна.

Салон иномарки оформлен кожзаменителем, пенополиуретаном и переработанным пластиком Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Салон достаточно просторный. Но водителю и пассажирам высокого роста будет не очень удобно садиться внутрь. Дверные арки достаточно низкие и есть риски приложиться головой при посадке. Кроме того, передняя стойка лобового стекла очень массивная и расположена под таким углом, что ограничивает обзор. Пассажир переживет, а водителю придется буквально «выглядывать из-за дерева» во время маневров.

Из-за массивной стойки у водителя и пассажира ограниченный обзор Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Пассажирам высокого роста в салоне будет достаточно комфортно — места много. Для кого-то может стать минусом отсутствие откидного подлокотника на заднем сидении, многие к ним уже привыкли и рассматривают как должное. Но здесь его нет.

При посадке высоким пассажирам будет не очень удобно из-за низких дверных проемов Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Сидения отделаны кожзамом, часть салона обита мягким пенополиуретановым материалом и переработанным пластиком, который, надо сказать, не удручает дешевым скрипом. Внутренняя часть крыши обшита синтетической тканью черного цвета, что придает некой атмосферности салону.

Внутри, по периметру распределены шесть подушек безопасности для водителя и пассажиров.

Перспективы

Регулировка руля и сидений в автомобиле ручная Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











BYD Qin Plus имеет все шансы плотно вписаться в автопарк сервисов такси. Причем, водители будут претендовать на категорию «Комфорт», исходя из реальных параметров китайца. Экономическая выгода эксплуатации в городе обеспечена гибридным двигателем. Как известно, многие таксисты переоборудуют свои автомобили на газ, чтобы меньше тратиться на бензин. Здесь этого делать не придется. Если взять в качестве ролевой модели ту же Kia Rio, которая сегодня все еще популярна у таксистов, то BYD Qin Plus выглядит более уверенно. Во-первых, цена около 2 млн на новый автомобиль и столько же за корейца 2022 года — говорит сама за себя. Во-вторых — начинка и уровень комфорта. Все-таки, китайцы, при определенной скромности BYD Qin Plus на первый взгляд, некоторых недочетах и минусах, смогли предложить что-то внятное и в бюджетном сегменте.

Цена автомобиля — около 2 млн рублей: сравнимо с новой Lada Vesta Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Ну, а если сравнить все с теми же JAC и BAIC, которые мелькают на дорогах в цветах агрегаторов такси, то здесь плюсы BYD в разнообразии силовых установок и, как следствие, экономии на топливе. Правда, обойдутся они тысяч на 200 рублей дешевле, но есть ощущение, что уровень комфорта у этих автомобилей пониже. Здесь же можно вспомнить и новую Lada Vesta, цена которой в версии 2024 года, примерно совпадает со стоимостью китайского гибридного ровесника.

+1

Кроме того, китаец может неплохо послужить, как семейный автомобиль. Пока к нему в Новосибирске еще присматриваются, но, вполне возможно, что у него есть все перспективы занять свою нишу. BYD Qin Plus выглядит сбалансированным выбором для тех, кто ищет экономичный и технологичный вариант собственного авто в бюджетном сегменте. А поскольку автовладельцы любят выразительные сравнения, то с распространением и ростом популярности BYD Qin Plus может вполне приблизиться к статусу «Camry на минималках».