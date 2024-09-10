«Такой экономией даже газ не похвастается»: как работают и во сколько обходятся зарядки для электрокаров в Новосибирске — видео

Автомобили на электрических двигателях уже давно не диковинка. Тренды на экологическую активность, а также элементарная экономия на топливе привлекает все больше людей. На дорогах Новосибирска можно встретить практически любые марки электрокаров: от японских бюджетников Nissan Leaf до Tesla и набирающих популярность китайских Li и Zeekr. Для владельцев собственных домов вопрос зарядки решается достаточно легко, а вот жителям многоэтажек сложнее. Но это лишь на первый взгляд: кто-то идет на ухищрения, применяя «народную хитрость», для других в городе развивают сеть дворовых зарядок для электромобилей. Корреспондент NGS.RU поговорил с автором первых проектов зарядных станций в Новосибирске и узнал, как в городе развивается система «подпитки» электрических автомобилей, насколько она безопасна и сколько стоит это удовольствие.
Андрей Витковский — один из первых специалистов, который начал заниматься развитием сети электрозаправок в Новосибирске и Сибири в целом. На момент, когда он получил предложение от АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2020 году, в городе было всего две зарядных станции для электрокаров. Сейчас сибиряк работает директором по развитию электротранспорта «Сибирской генерирующей компании» и занимается проектом по установке «зарядок» для машин в жилом секторе.
— Проект появился в 2022 году сначала в Красноярске, в 2023 году он был масштабирован в Новосибирске и сейчас развивается по пяти городам Сибири. Многие водители подумывают приобрести себе электромобиль, но сдерживающим фактором является возможность заряжать автомобиль только дома либо на работе. Мало кто хочет в пути останавливаться, тратить по 30−40 минут, пока батарейка зарядится. Все хотят приехать домой, оставить машину на парковке, уйти заниматься своими делами, а утром сесть уже в теплый заряженный автомобиль, — рассказывает Андрей Витковский. — Сейчас сеть насчитывает порядка 100 зарядных станций, в этом году в Новосибирске мы поставим еще 50 зарядных станций и по Сибири, я думаю, общее число достигнет 200 точек.
Сегодня в Новосибирске работает около 100 зарядных станций для электрокаров: 40 из них — это компактные точки во дворах, которые устанавливают на тепловых и электроподстанциях. Остальные — объекты, расположенные по городу рядом с ключевыми транспортными артериями. Они отличаются набором разъемов, подходящих тем или иным маркам автомобилей, а также мощностью и, соответственно, скоростью зарядки.
Производство и установка так называемых медленных станций, которые размещаются во дворах, обходится примерно в 500 тысяч рублей за единицу. Более мощные зарядки — дороже, их монтаж обойдется владельцу в сумму около 3 миллионов рублей.
— Мы сравнивали объем потребления на быстрых зарядных станциях, там, где человек приезжает и за 30−40 минут заправляет полный аккумулятор, и на медленных. Пришли к выводу, что лучше поставить много медленных зарядных станций в разных местах, чем одну–две быстрых. Для потребителей это гораздо удобнее: приехал, оставил машину, — делится автор проекта. — На каждой точке два провода. Если в какой-то конкретной точке возрастет запрос от жителей, то можно установить несколько станций в одном месте, сформировать зарядный хаб.
Резонный вопрос: а зачем жителям нужно скопление автомобилей во дворах, ведь доступность зарядки будет привлекать сюда автовладельцев? Тут важно учитывать, что уровень шума электрического двигателя гораздо ниже, чем у ДВС. К тому же, электрокары работают без вредных выхлопов.
Что касается мощности зарядки, то здесь важны возможности и технические параметры самого автомобиля. Принцип наполнения аккумулятора энергией строится на постоянном и переменном токе. В каждой зарядной станции установлен преобразователь, который формирует стабильную мощность подачи. Дальше все зависит от особенностей автомобиля. Если подача 3,5 кВт в час, то автомобилю до полной зарядки потребуется несколько часов — это как раз формат «дворовых» зарядок, где собственник может оставить машину на всю ночь. Есть зарядки большей мощности, до 150 кВт в час, там автомобиль можно зарядить за полчаса. Но важна техническая способность принимать такой поток электричества.
— Давайте на примере «в литрах», как все привыкли. Есть медленная зарядная станция, как я уже рассказывал, которая заливает 3,5 кВт в час. Давайте переведем это в литры: 3,5 литра в час. Автомобиль, который заряжается на такой зарядке мощностью «3,5 литра в час», за 6 часов себе полный «бак» или полный аккумулятор зальет, — объясняет Андрей Витковский принцип зарядки.
Для тех, кто едет, например, транзитом из Бердска в Кемерово, удобнее будет более мощная зарядная станция — с подачей 150 кВт или, условно, 150 литров в час. Таким образом бак он сможет наполнить примерно за 10 минут.
В целом, трафик на «дворовых» зарядках пока небольшой: 2–3 автомобиля в день. Всего в Новосибирске порядка тысячи электрокаров, но запрос на доступную инфраструктуру для зарядки есть.
Некоторые новосибирцы идут на различные ухищрения, чтобы, живя в городской квартире, заряжать свою машину под окнами. Например, можно встретить ситуации, когда из окна 2–3 этажа прокинут провод, а на дереве закреплен щиток, к которому автовладелец подключает свою машину на ночь.
— Когда человек из окна кидает обыкновенный провод до своей машины — неважно, электромобиль это или, бывает, подогревают бензиновые автомобили — зимой это сразу приведет к тому, что резинка, пластик задубеет, это все полопается. Возникнет короткое замыкание, в лучшем случае загорится провод. Это небезопасно, — комментирует «народный формат» зарядки Андрей Витковский. — Поэтому зарядка в каждом дворе — это не про деньги, это в том числе и про безопасность.
Для владельцев частных домов вопрос «как заряжать свой электрокар» не стоит в принципе. Но зависимость «дом — автомобиль» не самое комфортное условие для тех, кто хочет ездить на «электричке». Запрос на электрокары растет: на дорогах все чаще можно встретить китайские автомобили на аккумуляторном двигателе. К тому же, использование электромобиля в условиях постоянно дорожающего бензина — это просто выгодно.
— Давайте на практическом примере: Nissan Leaf, один из часто мелькающих на дорогах Новосибирска электрокаров. На нем установлена батарея на 24 кВт. Стоимость одного киловатт-часа на коммерческой станции — 12 рублей, в 288 рублей обойдется «полный бак» этого электрокара. Этого заряда хватит примерно на 100 км в смешанном режиме. Если же человек заряжается у себя дома, то у него стоимость электроэнергии — до 4 рублей. Те же самые 25 киловатт умножаем на 4, получаем 100 рублей на 100 километров. Мне кажется, такой экономией даже газ сегодня не похвастается, — рассуждает Андрей Витковский.
Спустя год после запуска первых «дворовых» станций проект еще не окупился. Но экономический эффект есть, заметил Андрей Витковский. Этим и оправдана перспектива установки еще 50 точек в Новосибирске.
— Стоимость электроэнергии — 8 рублей, например. Даже если сверху еще 7 рублей инвестор-предприниматель заложит, он не скоро окупит эту зарядную станцию. С тем объемом электромобилей, которые сейчас есть в Новосибирске, точно не в ближайшие 2−3 года. Это все-таки проекты не только инвестиционные, это проекты еще и экологические, — комментирует рентабельность специалист.
Каждая зарядная станция оборудована как минимум двумя типами коннекторов, на некоторых установлено больше. Они рассчитаны на самые массовые типы «розеток» на автомобилях. В некоторых случаях проблема «нестыковки» решается специальными переходниками, которые автовладельцы могут приобрести для своего автомобиля.
Отдельное внимание при разработке зарядных станций уделяют безопасности. Оборудование устанавливается во дворах жилых домов, а значит оно доступно для детей. Чтобы исключить соблазн, каждую станцию устанавливают на определенную высоту, чтобы добраться до коннекторов было сложно. К тому же, подача тока через них начинается только после стыковки и синхронизации с системой автомобиля. До этого момента коннектор можно опустить в воду и даже запихать в него металлический гвоздь — это безопасно, утверждает разработчик.
Если трафик на «дворовых» станциях пока не очень высок, то на более мощных, установленных вдоль магистралей города, поток более интенсивный. Новосибирец Артем Литович ездить на электрокаре Nissan Leaf около полугода и свой выбор называет осознанным. Он живет в частном доме, проблем с зарядкой у него нет, но периодически возникает необходимость «подзарядиться» в городе.
— В принципе, что касается инфраструктуры, то ее достаточно много. По крайней мере на мою машину, можно практически в любом месте зарядиться. Эти вот станции достаточно быстрые, здесь примерно за 30−40 минут у меня машина зарядится практически полностью, — рассказывает автовладелец. — Если брать особенности машин, то чем больше аккумулятор, тем больше эта станция может подать.
Развитие инфраструктуры для электромобилей в Новосибирске идёт достаточно быстрыми темпами. Стоимость зарядки заметно ниже затрат на топливо, что делает электромобили всё более привлекательными.
Открытым остается вопрос эффективности электромобилей в условиях сибирской зимы. По этому поводу есть разные мнения, но с ноября по апрель этот вид транспорта с дорог города не исчезает. Кроме того, рынок автомобилей все еще не отрегулирован до конца: меняются правила сертификации, а официальные производители ведут борьбу с нелегальным ввозом своих машин в Россию. Поэтому история «электричек» в нашей стране только начинается.
Ранее мы публиковали мнения и опыт новосибирцев, пересевших на электрокары: владельцы «электричек» рассказали, во сколько им обходится зарядка и подходят ли такие автомобили для Новосибирска.