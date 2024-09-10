«Такой экономией даже газ не похвастается»: как работают и во сколько обходятся зарядки для электрокаров в Новосибирске — видео

Зарядные станции для электромобилей делятся на «быстрые» и «медленные» Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Автомобили на электрических двигателях уже давно не диковинка. Тренды на экологическую активность, а также элементарная экономия на топливе привлекает все больше людей. На дорогах Новосибирска можно встретить практически любые марки электрокаров: от японских бюджетников Nissan Leaf до Tesla и набирающих популярность китайских Li и Zeekr. Для владельцев собственных домов вопрос зарядки решается достаточно легко, а вот жителям многоэтажек сложнее. Но это лишь на первый взгляд: кто-то идет на ухищрения, применяя «народную хитрость», для других в городе развивают сеть дворовых зарядок для электромобилей. Корреспондент NGS.RU поговорил с автором первых проектов зарядных станций в Новосибирске и узнал, как в городе развивается система «подпитки» электрических автомобилей, насколько она безопасна и сколько стоит это удовольствие.

Сегодня по Новосибирску ездит около тысячи электрокаров Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Андрей Витковский — один из первых специалистов, который начал заниматься развитием сети электрозаправок в Новосибирске и Сибири в целом. На момент, когда он получил предложение от АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2020 году, в городе было всего две зарядных станции для электрокаров. Сейчас сибиряк работает директором по развитию электротранспорта «Сибирской генерирующей компании» и занимается проектом по установке «зарядок» для машин в жилом секторе.

— Проект появился в 2022 году сначала в Красноярске, в 2023 году он был масштабирован в Новосибирске и сейчас развивается по пяти городам Сибири. Многие водители подумывают приобрести себе электромобиль, но сдерживающим фактором является возможность заряжать автомобиль только дома либо на работе. Мало кто хочет в пути останавливаться, тратить по 30−40 минут, пока батарейка зарядится. Все хотят приехать домой, оставить машину на парковке, уйти заниматься своими делами, а утром сесть уже в теплый заряженный автомобиль, — рассказывает Андрей Витковский. — Сейчас сеть насчитывает порядка 100 зарядных станций, в этом году в Новосибирске мы поставим еще 50 зарядных станций и по Сибири, я думаю, общее число достигнет 200 точек.

Андрей Витковский стоял у истоков развития инфраструктуры для зарядки электромобилей в Сибири Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Сегодня в Новосибирске работает около 100 зарядных станций для электрокаров: 40 из них — это компактные точки во дворах, которые устанавливают на тепловых и электроподстанциях. Остальные — объекты, расположенные по городу рядом с ключевыми транспортными артериями. Они отличаются набором разъемов, подходящих тем или иным маркам автомобилей, а также мощностью и, соответственно, скоростью зарядки.

Производство и установка так называемых медленных станций, которые размещаются во дворах, обходится примерно в 500 тысяч рублей за единицу. Более мощные зарядки — дороже, их монтаж обойдется владельцу в сумму около 3 миллионов рублей.

— Мы сравнивали объем потребления на быстрых зарядных станциях, там, где человек приезжает и за 30−40 минут заправляет полный аккумулятор, и на медленных. Пришли к выводу, что лучше поставить много медленных зарядных станций в разных местах, чем одну–две быстрых. Для потребителей это гораздо удобнее: приехал, оставил машину, — делится автор проекта. — На каждой точке два провода. Если в какой-то конкретной точке возрастет запрос от жителей, то можно установить несколько станций в одном месте, сформировать зарядный хаб.

В Новосибирске сегодня 40 «дворовых» зарядок Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Резонный вопрос: а зачем жителям нужно скопление автомобилей во дворах, ведь доступность зарядки будет привлекать сюда автовладельцев? Тут важно учитывать, что уровень шума электрического двигателя гораздо ниже, чем у ДВС. К тому же, электрокары работают без вредных выхлопов.

Что касается мощности зарядки, то здесь важны возможности и технические параметры самого автомобиля. Принцип наполнения аккумулятора энергией строится на постоянном и переменном токе. В каждой зарядной станции установлен преобразователь, который формирует стабильную мощность подачи. Дальше все зависит от особенностей автомобиля. Если подача 3,5 кВт в час, то автомобилю до полной зарядки потребуется несколько часов — это как раз формат «дворовых» зарядок, где собственник может оставить машину на всю ночь. Есть зарядки большей мощности, до 150 кВт в час, там автомобиль можно зарядить за полчаса. Но важна техническая способность принимать такой поток электричества.

— Давайте на примере «в литрах», как все привыкли. Есть медленная зарядная станция, как я уже рассказывал, которая заливает 3,5 кВт в час. Давайте переведем это в литры: 3,5 литра в час. Автомобиль, который заряжается на такой зарядке мощностью «3,5 литра в час», за 6 часов себе полный «бак» или полный аккумулятор зальет, — объясняет Андрей Витковский принцип зарядки.

Для тех, кто едет, например, транзитом из Бердска в Кемерово, удобнее будет более мощная зарядная станция — с подачей 150 кВт или, условно, 150 литров в час. Таким образом бак он сможет наполнить примерно за 10 минут.

Скорость зарядки определяется типом станции и техническими параметрами машины Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В целом, трафик на «дворовых» зарядках пока небольшой: 2–3 автомобиля в день. Всего в Новосибирске порядка тысячи электрокаров, но запрос на доступную инфраструктуру для зарядки есть.

Некоторые новосибирцы идут на различные ухищрения, чтобы, живя в городской квартире, заряжать свою машину под окнами. Например, можно встретить ситуации, когда из окна 2–3 этажа прокинут провод, а на дереве закреплен щиток, к которому автовладелец подключает свою машину на ночь.

— Когда человек из окна кидает обыкновенный провод до своей машины — неважно, электромобиль это или, бывает, подогревают бензиновые автомобили — зимой это сразу приведет к тому, что резинка, пластик задубеет, это все полопается. Возникнет короткое замыкание, в лучшем случае загорится провод. Это небезопасно, — комментирует «народный формат» зарядки Андрей Витковский. — Поэтому зарядка в каждом дворе — это не про деньги, это в том числе и про безопасность.

Народные методы зарядки могут привести к ЧП Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Для владельцев частных домов вопрос «как заряжать свой электрокар» не стоит в принципе. Но зависимость «дом — автомобиль» не самое комфортное условие для тех, кто хочет ездить на «электричке». Запрос на электрокары растет: на дорогах все чаще можно встретить китайские автомобили на аккумуляторном двигателе. К тому же, использование электромобиля в условиях постоянно дорожающего бензина — это просто выгодно.

— Давайте на практическом примере: Nissan Leaf, один из часто мелькающих на дорогах Новосибирска электрокаров. На нем установлена батарея на 24 кВт. Стоимость одного киловатт-часа на коммерческой станции — 12 рублей, в 288 рублей обойдется «полный бак» этого электрокара. Этого заряда хватит примерно на 100 км в смешанном режиме. Если же человек заряжается у себя дома, то у него стоимость электроэнергии — до 4 рублей. Те же самые 25 киловатт умножаем на 4, получаем 100 рублей на 100 километров. Мне кажется, такой экономией даже газ сегодня не похвастается, — рассуждает Андрей Витковский.

Заряжать дома дешевле, чем на коммерческой станции Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Спустя год после запуска первых «дворовых» станций проект еще не окупился. Но экономический эффект есть, заметил Андрей Витковский. Этим и оправдана перспектива установки еще 50 точек в Новосибирске.

— Стоимость электроэнергии — 8 рублей, например. Даже если сверху еще 7 рублей инвестор-предприниматель заложит, он не скоро окупит эту зарядную станцию. С тем объемом электромобилей, которые сейчас есть в Новосибирске, точно не в ближайшие 2−3 года. Это все-таки проекты не только инвестиционные, это проекты еще и экологические, — комментирует рентабельность специалист.

Коннекторы защищены системой безопасности и не представляют угрозы для окружающих Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Каждая зарядная станция оборудована как минимум двумя типами коннекторов, на некоторых установлено больше. Они рассчитаны на самые массовые типы «розеток» на автомобилях. В некоторых случаях проблема «нестыковки» решается специальными переходниками, которые автовладельцы могут приобрести для своего автомобиля.

Отдельное внимание при разработке зарядных станций уделяют безопасности. Оборудование устанавливается во дворах жилых домов, а значит оно доступно для детей. Чтобы исключить соблазн, каждую станцию устанавливают на определенную высоту, чтобы добраться до коннекторов было сложно. К тому же, подача тока через них начинается только после стыковки и синхронизации с системой автомобиля. До этого момента коннектор можно опустить в воду и даже запихать в него металлический гвоздь — это безопасно, утверждает разработчик.

Артем Литович заряжает свой электрокар дома, но в течение дня пользуется «быстрыми» зарядками в городе Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Если трафик на «дворовых» станциях пока не очень высок, то на более мощных, установленных вдоль магистралей города, поток более интенсивный. Новосибирец Артем Литович ездить на электрокаре Nissan Leaf около полугода и свой выбор называет осознанным. Он живет в частном доме, проблем с зарядкой у него нет, но периодически возникает необходимость «подзарядиться» в городе.

— В принципе, что касается инфраструктуры, то ее достаточно много. По крайней мере на мою машину, можно практически в любом месте зарядиться. Эти вот станции достаточно быстрые, здесь примерно за 30−40 минут у меня машина зарядится практически полностью, — рассказывает автовладелец. — Если брать особенности машин, то чем больше аккумулятор, тем больше эта станция может подать.

Развитие инфраструктуры для электромобилей в Новосибирске идёт достаточно быстрыми темпами. Стоимость зарядки заметно ниже затрат на топливо, что делает электромобили всё более привлекательными.

Открытым остается вопрос эффективности электромобилей в условиях сибирской зимы. По этому поводу есть разные мнения, но с ноября по апрель этот вид транспорта с дорог города не исчезает. Кроме того, рынок автомобилей все еще не отрегулирован до конца: меняются правила сертификации, а официальные производители ведут борьбу с нелегальным ввозом своих машин в Россию. Поэтому история «электричек» в нашей стране только начинается.