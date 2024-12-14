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Религия обзор «Нельзя находиться с ребенком наедине и трогать его»: как живут омские католики

«Нельзя находиться с ребенком наедине и трогать его»: как живут омские католики

Священники проходили специальные курсы по общению с детьми

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Церковь расположена на улице Авиационной

Источник:

Римско-католической церкви в Омске 27 лет. С виду неприметное белое здание на окраине города, огороженное деревянным забором. Однако в действительности — уникальный объект. Человеку, привыкшему к богатому убранству православных храмов, интерьер церкви покажется предельно лаконичным: пустые стены, ряды скамеек перед открытым алтарем, а над ними — большой крест с распятым Иисусом.

На этот раз корреспонденты NGS55.RU Анастасия Чеснокова и Евгений Софийчук побывали в приходе Сретения Господня, посмотрели, как проходит святая месса, пообщались с прихожанами и узнали, чем интересно католическое здание. Подробнее читайте в нашем материале.

Так скромно выглядит церковь

Источник:

Месса

Утром в будний день в католической церкви на Авиационной пусто. Лишь две женщины сидят друг напротив друга и что-то тихо нашептывают. Так они готовятся к святой мессе (литургическая служба), которая вот-вот начнется. Два человека — это еще много, говорит нам настоятель прихода Вадим Ладыгин. Иногда мессу приходится вести в пустом зале.

Женщины — частые гости в этом здании

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Тихо сажусь на скамейку и начинаю оглядываться. Замечаю, что здесь действительно всё просто, умеренно и сдержанно. Есть сходства с интерьером лютеранской церкви. Посередине расположен алтарь, покрытый белой тканью. Стоят две маленькие свечи, внизу в вазе хризантемы, а слева расположена кафедра. У католиков она называется амвон. С нее читают проповедь. На стенах висят 14 картин. Все они рассказывают о крестном пути Иисуса Христа.

В католической церкви нет ничего лишнего

Источник:

От дальнейших наблюдений меня отвлекла одна из женщин:

— У нас очень хорошо. Приходите к нам в воскресенье, тут много людей будет. К нам даже мусульмане ходят. Меня Полина, кстати, зовут.

— Что вас сподвигло ходить на службы?

— А как можно жить без Бога? Вы разве не ходите? С Богом легче жить.

По словам Полины, с Богом легче жить

Источник:

Раздаются звуки колокола. Началась месса. Женщины встают, а к алтарю подходит настоятель в зеленом облачении и приступает к чтению проповеди. На несколько минут в церкви наступает тишина, но ненадолго. Прихожанки садятся на скамейки и начинают петь. Ловлю себя на мысли, что здесь всё как одно целое.

Месса началась

Источник:

В это время настоятель выносит к алтарю золотой кубок, наполненный жидкостью, и что-то круглое и непонятное для меня на блюдце. Тут начинается настоящий «ритуал». Сначала настоятель поднимает кубок вверх и читает молитву.

В это время священник читают молитву

Источник:

Потом он берет тот самый круглый предмет, ломает его напополам, кладет в рот одну часть и ест, запивая из кубка.

На блюдце — хлеб

Источник:

Сначала причащается священник

Источник:

В кубке оказалось вино

Источник:

Обряд я наблюдала впервые, поэтому мне было интересно. К настоятелю подходят женщины, и между ними делят оставшийся кусочек, который лежал на блюдце.

Полина подошла первая к священнику

Источник:

Так причащаются прихожане

Источник:

Все снова молятся.

Женщины стараются не пропускать службу

Источник:

А через какое-то время настоятель тушит свечи и уходит. Святая месса закончилась.

Священник в это время успел переодеться

Источник:

Хлеб — тело, вино — кровь

Мне не давала покоя мысль, что это за жидкость в кубке и маленький предмет, который ели собравшиеся в зале.

— На алтарь приносят дары — хлеб и вино. Хлеб обычный, вино тоже натуральное, которое только есть у нас. Благодаря соответствующим молитвам призываем святой дух, хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа. Всё то же самое было и тогда, на Тайной вечере, 2000 лет назад, когда Иисус со своими учениками установил таинство евхаристии. Сначала причащается священник, а потом, вы видели, выходят и причащаются прихожане. То есть мы внутрь принимаем, вкушаем тело Христово. И Христос тогда на какое-то время становится внутри нас. Мы с ним соединяемся. После этого время для тишины, чтобы поблагодарить, что Господь с нами, мы с ним. Ну и осознать, что произошло, — рассказывает Вадим Ладыгин.

Вадим Ладыгин работает в церкви два года

Источник:

По воскресеньям на святую мессу приходит около 40–50 человек. Почти все они католики. Ладыгин говорит, что в Омске есть еще один католический храм. Он находится в центре города. Там прихожан больше — человек 80–100.

— А сколько у вас стоят таинства? Есть ли пожертвование?

— У нас нет прайс-листа. Люди благодарные, и они благодарность выливают в пожертвования. Пожертвования всегда добровольные, если люди спрашивают, какую сумму, я даю ориентиры, но это небольшая сумма. Если у человека по каким-то причинам нет возможностей, например придут бедные, то всё равно будет венчание. Я не буду от них требовать денег. Поэтому всё зависит от человека, от его щедрости, от его материального состояния. Он может дать больше или меньше.

В церкви есть воскресная школа. С детьми занимаются монахини или катехизатор (это человек, который занимается религиозно-просветительской деятельностью). В здании все окна и двери прозрачные. Благодаря этому присутствующие в церкви могут видеть, кто чем занят.

Вадим Ладыгин говорит, что несколько лет назад со всеми священниками и монахинями проводили специальные курсы. Их учили, как общаться с детьми:

— Нам объяснили, что можно, а что нельзя. Например, нельзя находиться с ребенком наедине в какой-то комнате, брать на руки, трогать его и так далее.

Монахини и священники проходили курсы

Источник:

«Я прихожу сюда за исцелением»

«Церковь — мой второй дом», — говорит прихожанка Анна Борисовна. Сама женщина из Казахстана, в 2011 году переехала в Омск, по национальности — полька. С раннего детства родители прививали ей любовь к религии.

— У нас там храм был очень далеко, за 300 километров. Мы ездили только на праздники — на Пасху, Рождество. Или когда посылали меня, например, на повышение квалификации в город, то я старалась всегда зайти в храм.

Основательно женщина начала ходить в церковь в 2018 году, когда похоронила родителей.

— Настолько я переживала, знаете, какую-то депрессию месяца три. Наверное, даже полгода. Потом Бог с каждым днем меня укреплял. Папы как шесть лет нет. Я прихожу сюда за исцелением. Понимаете? Исцеляюсь здесь.

Анна Борисовна верующая с детства

Источник:

Ранее мы рассказывали историю 25-летнего отеца Иоанна из Барнаула. Он служит в храме на кладбище, играет на гитаре, воспитывает двух детей и ведет православное молодежное объединение. О том, что приводит людей к Богу, зачем ходить в церковь и сложно ли проводить отпевания, священнослужитель рассказал нашим коллегам из NGS22.RU, подробнее по ссылке.

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