Актрису из фильма «Москва слезам не верит» обманули на 4 млн рублей — под стражу отправили новосибирца

Раиса Рязанова сыграла в фильме «Москва слезам не верит» Антонину Источник: Киноконцерн Мосфильм, Rutube











36-летний новосибирец отправлен под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщает телеграм-канал Прокуратура Москвы. По информации ТАСС, пострадала заслуженная артистка России Раиса Рязанова. Она сыграла Антонину в фильме «Москва слезам не верит» (1979), (18+).

Сообщается, что лже-силовики убедили женщину снять со счета 4 млн рублей и передать их курьеру для внесения якобы «на страховую ячейку». По версии гособвинения, сибиряк выполнил роль курьера.

Сибиряку вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии прокуратуры Москвы, противозаконный заработок мужчине предложил знакомый. Он оплатил ему проезд до Москвы и сообщил, что связь с ним будут держать через мессенджер.

Затем мошенники позвонили 80-летней жительнице Москвы по видеосвязи выдали себя за сотрудников госорганов и правоохранительных органов. Они убедили женщину снять со счета 4 млн рублей и передать их курьеру для внесения якобы «на страховую ячейку». Пожилая женщина выполнила все инструкции.

4 декабря новосибирец распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большая Грузинская и встретился с жертвой. Ее описание он получил от своих подельников.

— Он подошел к женщине, назвал «кодовое слово», передал якобы банковские документы и забрал у нее пакет с деньгами в сумме 4 млн рублей, которые затем передал соучастнику, — рассказали в прокуратуре Москвы.

За «криминальную работу» мужчине перевели на карту 45 тысяч рублей. С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил мужчину под стражу.