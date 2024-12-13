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Происшествия «Приехала полиция и Росгвардия»: в новосибирскую гимназию № 9 снова поступило сообщение о террористах

«Приехала полиция и Росгвардия»: в новосибирскую гимназию № 9 снова поступило сообщение о террористах

Школу осматривали со служебными собаками

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5 комментариев

Инцидент произошел после окончания уроков у второй смены

Источник:

В Новосибирской гимназии № 9 по адресу Линейная 33/4 снова произошла ложная угроза теракта. Как сообщили редакции НГС ученики, около 19:00 13 декабря в школу прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

— У второй смены только закончились уроки, и на входе были полиция и Росгвардия, приехало несколько машин, а также по школе ходили с собаками, — рассказала НГС одна из учениц.

Источник:

По данным учащихся, эвакуацию на этот раз не проводили. Охранник гимназии подтвердил, что на место приезжала полиция и Росгвардия, однако угрозы они не обнаружили.

— В полицию поступило сообщение о наличии в образовательном учреждении предмета угрожающего жизни и здоровью граждан. По результатам проверки данная информация не подтвердилась, — ответили НГС в пресс-службе регионального МВД.

Также корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии и направил запрос в мэрию Новосибирска.

На прошлой неделе из гимназии № 9 дважды эвакуировали учеников из-за сообщений о террористической угрозе.

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Гимназия 9 Эвакуация Школьники Новосибирск
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6
Татьяна 53
1 минута
понравилось, в раж вошли
Гость
18 минут
учиться не хотят
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