Пациентам вход запрещен: тайное подземелье и волшебная почта — показываем уголки облбольницы, в которые вы не попадете сами

Под больницей есть загадочный подвал, но это не единственное интересное место, куда пациентам не попасть — а вот журналистам НГС удалось Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году Новосибирская областная больница празднует юбилей — главному региональному медучреждению исполнилось 85 лет. В среднем в год через ее стены проходит более 55 тысяч пациентов, при этом штат работников составляет около 3 тысяч человек. И очень многое скрыто от посторонних глаз. Журналистам НГС удалось попасть в места, которые пациентам никак не увидеть, — показываем, что скрывается за секретными коридорами и закрытыми дверями.

Потайной ход и патотделение

Место, куда точно не сможет попасть ни один пациент, — это, конечно, подземный коридор больницы (на фото выше). Для обеспечения такой махины — а больница занимает больше 12 гектар — нужны были внушительные коммуникации, которые спрятали под землю.

Коридор используют врачи и другой медперсонал, в основном чтобы быстро попасть в патолого-анатомическое отделение и не выходить при этом на улицу. Больница настолько огромна, что путь от главного корпуса до отделения патанатомии по подземелью занял больше 10 минут.

На исследование в патотделение отправляют не только органы, но и части тел. Попасть в это помещение посторонний точно не сможет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Корпус патолого-анатомического отделения находится слева от основного здания Новосибирской областной больницы и на красочной карте его нет. Сюда пациенты заходят редко — забрать материалы на пересмотр. Также приходят и родственники умерших, но основная работа отделения заключается не только во вскрытии.

Болезни точно определяет именно патологоанатом с помощью микроскопа и, конечно, своих знаний, получая на исследование часть органа или опухоли. Так что точный диагноз ставит не тот врач, с которым вы общаетесь лично.

Исследование бактерий и вирусов

Для того чтобы успешно лечить пациентов, в больнице работают две большие лаборатории. Первая — бактериологическая. Как ясно из названия, здесь специалисты из мазков и других жидкостей пациентов растят бактерии, определяют их, проверяют, насколько они устойчивы к лекарствам. Антибиотикорезистентность, то есть устойчивость бактерий к препаратам — огромная проблема, которая только усугубляется с годами.

Сюда попадают самые разные бактерии, в том числе и те, что уже умудрились выработать мощную защиту от антибиотиков. Попасть за эту дверь можно только специалистам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Особенно важно точно знать, какая именно бактерия бьет по организму, если пациент находится в реанимации. В таком случае подобрать правильную терапию без помощи лаборатории крайне трудно.

— Растет выживаемость пациентов с онкогематологическим профилем, после различных пересадок, тяжелых оперативных вмешательств. Пациенты часто получают иммуносупрессивную терапию. Это приводит к изменению их иммунологического статуса. Нетипичные возбудители вызывают заболевания, — объяснила Лариса Крайнова, заведующая микробиологической лабораторией Новосибирской областной больницы.

Лариса Евгеньевна подчеркивает, что из-за роста антибиотикорезистентности работа лаборатории стала особенно важна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С помощью лаборатории контролируют и госпитальную среду, то есть состояние больницы — важно, чтобы она была благоприятной и адекватной, так как лечение проходят тысячи людей с самыми разными болезнями.

— Микрофлора не носит футболочки с надписями «Пневмококк» или «Стафилококк», они все выглядят одинаково под микроскопом. Полученный материал лаборант наносит на питательную среду — сеет и ставит термостат. Поскольку мы имеем дело с живым микроорганизмом, то ему нужно время, чтобы вырасти, — рассказала Лариса Крайнова.

Примерно через сутки специалист-микробиолог уже точно сможет понять по выросшему микроорганизму, кто же он такой.

Лаборатория, которая работает с вирусами, занимает отдельный этаж. В ней такой же строгий контроль и специальные средства защиты у сотрудников. Она была организована еще в 1987 году, когда началась борьба с ВИЧ. Совсем недавно специалистам пришлось столкнуться с не менее серьезным вызовом — коронавирусом.

Сейчас у лаборатории три основных задачи: по-прежнему скрининг по ВИЧ, инфекционная диагностика самых распространенных вирусов и работа с отделением трансплантологии. Именно здесь специалисты устанавливают, какому человеку можно пересадить прибывший орган, кто именно из списка совместим с поступившей почкой или печенью.

Руководит лабораторией клинической иммунологии Владимир Галкин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совпадение может быть у нескольких человек, и окончательное решение принимает врач, но без заключения лаборатории пересадки не будет.

— Когда появился ковид, то мы стали одной из ведущих лабораторий по производству анализов — лаборатория была переформатирована, переделана, расширена. Сейчас ковид, конечно, схлынул, но опасность остается, — отметил Владимир Галкин, заведующий лабораторией клинической иммунологии. — Без нас врач будет как без рук.

Сначала специалисты отсортировывают биоматериал и только потом проводят ПЦР-диагностику. Нужно выявить ДНК вируса, чтобы его точно определить. А вот по количеству антител уже можно определить, на какой стадии находится заболевание.

Операционная

Добираться до операционной пациент на своих двоих не будет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В больнице пациентов на операцию доставляют на каталках, для этого есть свои транспортировочные бригады. В таком положении остается смотреть только на потолок, а путь по длинным коридорам кажется бесконечным. В зону операционных пациенты могут попасть, только так и не увидят большую часть помещений.

В это помещение пациент точно не попадет: здесь персонал готовится к операции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Посмотреть на операцию со стороны — привилегия медперсонала и, возможно, студентов. Многие детали процесса пациенты не видят.

Стерильность — залог успеха. Фотографу тоже пришлось подготовиться и полностью облачиться в защитный костюм Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас в больнице всё необходимое стирает и поставляет отдельный подрядчик. Но в отделениях есть и свои машинки — для нестандартных ситуаций Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Волшебная почта и комнаты только для сотрудников

В «Гарри Поттере» в министерстве магии для связи между отделами использовали заколдованные самолетики, а в Новосибирской областной больнице есть пневмопочта. Многие пациенты принимают серые трубы вдоль стен за коммуникации, но это не так. Под давлением по этим трубам с огромной скоростью носятся очень важные сообщения и посылки.

Это трубы пневмопочты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У больницы 46 лечебных отделений, 1445 коек и 29 операционных зала. Раньше медсестрам приходилось делать спринтерский забег со взятыми биоматериалами, чтобы поскорее донести их до лаборатории. С 2007 года за них это делает пневмопочта.

В специальную колбу медсестра помещает биоматериал: например пробирку с кровью. Вводит необходимые данные, и уже через секунду посылка летит в лабораторию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В больнице несколько кухонь, которые готовят еду как для пациентов, так и для сотрудников. Меню строго контролируется и детально разрабатывается, отступить от техкарты — значит, подвергнуть пациентов опасности, поэтому поварам в больнице в Гордона Рамзи не поиграть.

В больнице согласились показать и место, о существовании которого пациенты даже и не догадываются: оказалось, что в медучреждении есть свой спортзал с сауной. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух.