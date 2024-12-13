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Спорт Европа начала готовиться к чемпионату мира по футболу — 2026 — кто с кем сыграет за право попасть на турнир

Европа начала готовиться к чемпионату мира по футболу — 2026 — кто с кем сыграет за право попасть на турнир

За кубок поборются 48 команд

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14 комментариев

Россия пропустит ЧМ-2026

Источник:

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в европейской зоне. Окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций. Расскажем всё, что известно о грядущих соревнованиях.

Команды поделили на 12 групп

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Отборочный турнир в Европе стартует в марте 2025 года. В ноябре завершится групповой этап, в марте 2026 года пройдут стыковые матчи.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет на территории сразу трех стран: в США, Канаде и Мексике. В Штатах — в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике футболисты сыграют в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее, в Канаде — Торонто и Ванкувере.

Отборочный турнир на чемпионат начался 7 сентября 2023 года и должен завершиться в марте 2026 года. Квалификационные матчи пройдут с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые игры — в марте 2026 года. Завершающая стадия ЧМ-2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года. Финал мундиаля запланирован на 19 июля. Участие примут 48 сборных вместо привычных 32.

Логотип предстоящего турнира уже выбрали: на нем изображен трофей чемпионата мира на фоне цветного узора, который состоит из многократного повторения изображения числа 26.

Логотип чемпионата будет очень ярким

Источник:

Последний чемпионат мира проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Впервые такой турнир проводили в арабской стране. В финале сразились сборные Аргентины и Франции. Аргентинцы одержали победу со по пенальти (4:2). Основной счет был 3:3. Бронзу завоевала сборная Хорватии.

Российские сборные и клубы отстранили от участия в турнирах ФИФА и УЕФА в 2022 году. Спортсмены из РФ уже не смогли принять участие в плей‑офф за право сыграть на чемпионате мира — 2022, пропустили чемпионат Европы — 2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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Комментарии
15
Юккa
15 минут
У стран всего мира есть праздники спорта, а у нас другое, увы.
fin
27 минут
В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос. Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов. — Эх, Киса, — сказал Остап, — мы чужие на этом празднике жизни».
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