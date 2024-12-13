Власти Новосибирска ищут подрядчика для проекта благоустройства площади Калинина — что появится вокруг кольца

В будущем провода на площади спрячут под землю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска начали искать подрядчика для разработки проекта благоустройства площади Калинина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документу, под благоустройство попадет внешнее кольцо площади Калинина. Подрядчику предстоит создать не менее трех концепций с расчетами стоимости для благоустройства почти 2 гектаров.

Среди условий прописано то, что выигравшая компания не должна менять рельеф местности, создать навигацию, предусмотреть размещение малых архитектурных форм, лавочек, а также придумать, как разместить велодорожки.

Кроме этого, подрядчику необходимо предусмотреть архитектурно-художественную подсветку видовых зон, а провода на площади спрятать под землю.

Разработку оценили в 4 миллиона рублей, все работы по разработке концепции должны до 20 мая следующего года.