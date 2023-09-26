«Это все очень дорого»: реконструкцию площади Калинина перенесли на следующий год

Реконструкцию площади Калинина в Новосибирске перенесли на 2024 год. Это произошло из-за того, что для работ вовремя не подготовили проект.
26 сентября о переносе рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире радио «Вести Новосибирск». По словам главы города, во время установки стелы на площади благоустроили участок вокруг нее, но этого недостаточно. Также в порядок планируют привести тротуары, а часть проводов убрать под землю.
— Мы договорились, что надо продолжать благоустройство площади. Был сделан эскиз, подразумевающий не просто асфальтовое покрытие, а может какое-то озеленение, самое главное — освобождение от проводов. Это все очень дорого. Мы хотели в этом году приступить ко второй части. У нас не получилось: оказалась не готова проектно-сметная документация. Задача к следующему сезону — подготовить ПСД полностью и приступить к следующему этапу приведения площади в порядок, — заявил Анатолий Локоть.
Кроме этого, власти продолжат борьбу с несанкционированной торговлей на площади Калинина.
Стихийная торговля и разбитые тротуары — не единственные проблемы площади. Этим летом там прогулялся обозреватель НГС Стас Соколов — читайте в его материале, что еще мешает горожанам на Калинина.