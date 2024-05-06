«Велики шансы на победу у Енота!» Звезды рассказали о фаворитах пятого сезона шоу «Маска»

Жюри призналось, что первый раз за историю шоу не может победить девушка Источник: Starhit.ru











За победу в шоу «Маска» борются четыре финалиста — Кот, Енот, Змей Горыныч и Бабочка. В прошлом выпуске проект покинула Матрешка, в которой жюри дружно идентифицировали Анастасию Стоцкую. Кто же выиграет юбилейный сезон? Наши коллеги из Starhit.ru побывали на секретных съемках и попросили некоторых членов судейской коллегии сделать свои ставки.

Дима Билан, приглашенный член жюри, прекрасно знает проект изнутри. Певец три месяца потел в гигантском костюме Мамонтенка и разделил первое место с Сергеем Лазаревым в прошлом сезоне.

Источник: Starhit.ru











— У меня ощущение, что первое место возьмет Енот. Но тем жизнь и интереснее, что мы никогда не можем предположить четко. Сейчас участники будут еще петь, поэтому всё может повернуться совершенно в другую сторону. Но угадать попробовали. Считаю, что в костюме скрывается Севиль. У меня должок перед ней, мне даже хочется, чтобы она победила, — поделился со «СтарХитом» Дима. — Все хотят быть лучшими. Главное, чтобы участникам хватало элемента игры в характере, чтобы они могли смотреть на себя со стороны. И ни в коем случае не отождествляли себя с персонажем, а воспринимали происходящее как интересное путешествие. Безумно переживаю за артистку в костюме Кота — там дышать реально нечем.



Валерия оказалась солидарна с Биланом, ее тоже зацепил своей харизмой и энергетикой хвостатый хулиган, а в нашем случае — хулиганКА.

Источник: Starhit.ru











— Еще полчаса назад я была уверена, что победит одна маска, а теперь уверенность моя поколебалась. Велики шансы на победу у Енота! Он меня зацепил не на шутку, и это самый загадочный персонаж сезона, — поделилась мнением со «СтарХитом» артистка. — В своей версии я не уверена, в той версии, к которой мы пришли сегодня. Не представляю, чтобы эта артистка могла так себя вести, так держать образ, я ее просто такой не знаю. Но шоу прекрасно тем, что в нем мы открываем для себя известных артистов с совершенно другой стороны. Ведь мы все, так или иначе, заложники своего образа и репертуара. Сильна и Бабочка, она стала раскрываться ближе к финалу.



Тимур Родригез на съемках финала не скрывал своих симпатий к Змею Горынычу, хоть все члены жюри довольно давно разгадали, кто прячется в остроумных ящерах. А вот Сергей Лазарев, похоже, топит за женский финал. Мол, Горыныч по-джентльменски должен уступить пьедестал прекрасным дамам.



— На самом деле это ужасно — соревноваться с коллегами. А еще хуже — когда коллеги судят и выбирают лучшего. Как здесь найти баланс между объективностью и субъективностью, чтобы и не обидеть, и честно рассудить. Ведь ближе к финалу приблизительно понимаешь, кто прячется за масками, всплывает весь ворох ваших личных отношений… По крайней мере, три маски из четырех до последнего скрывались так хорошо, что не было точно ясно, кто там. Девчонки были сильнее. Мне кажется, впервые в истории шоу «Маска» победит девушка. Женский батл интереснее наблюдать. Мне нравятся Енот. И Кот, и Бабочка! Я не могу выбрать, правда! В прошлом году было два победителя, давайте в этом году будет три!

