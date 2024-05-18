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Лето +26 градусов и дожди: какая погода ждет новосибирцев в июне — прогнозы сервисов

+26 градусов и дожди: какая погода ждет новосибирцев в июне — прогнозы сервисов

С каждым днем температура воздуха будет повышаться

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В Новосибирске температура ночью может опуститься до +6 градусов

Две недели осталось до наступления лета. По прогнозам, июнь ожидает быть жарким, но дождливым. Изучаем данные популярных погодных сервисов на первый летний месяц.

По данным «Яндекс Погоды», самым холодным днем месяца станет 1 июня. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, ночью — до +11 градусов. Как сообщает погодный сервис, дожди в Новосибирске возможны 4, 6, 8, 10, 16, 24 и 26 июня.

Семь дней июня ожидаются дожди

А вот сервис World-weather дождей не обещает. По данным портала, самым жарким днем месяца станет 22 июня. Ожидается, что температура воздуха в светлое время суток прогреется до +25 градусов, ночью столбики термометров покажут +18 градусов.

Самым холодным днем месяца станет 1 июня

Сервис mail.ru прогнозирует, что самым холодным днем месяца станет 1 июня. Температура воздуха днем ожидается до +11 градусов, ночью до +6 градусов. Самым же теплым днем месяца станет 27 июня. В светлое время суток температура воздуха за окном прогреется до +26 градусов, ночью — до +14 градусов.

Самым же теплым днем месяца станет 27 июня

Ранее мы разобрались, чего ждать от погоды в Новосибирской области будущим летом. Синоптики пока не обещают жару.

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