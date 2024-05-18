+26 градусов и дожди: какая погода ждет новосибирцев в июне — прогнозы сервисов

Две недели осталось до наступления лета. По прогнозам, июнь ожидает быть жарким, но дождливым. Изучаем данные популярных погодных сервисов на первый летний месяц.
По данным «Яндекс Погоды», самым холодным днем месяца станет 1 июня. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, ночью — до +11 градусов. Как сообщает погодный сервис, дожди в Новосибирске возможны 4, 6, 8, 10, 16, 24 и 26 июня.
А вот сервис World-weather дождей не обещает. По данным портала, самым жарким днем месяца станет 22 июня. Ожидается, что температура воздуха в светлое время суток прогреется до +25 градусов, ночью столбики термометров покажут +18 градусов.
Сервис mail.ru прогнозирует, что самым холодным днем месяца станет 1 июня. Температура воздуха днем ожидается до +11 градусов, ночью до +6 градусов. Самым же теплым днем месяца станет 27 июня. В светлое время суток температура воздуха за окном прогреется до +26 градусов, ночью — до +14 градусов.
Ранее мы разобрались, чего ждать от погоды в Новосибирской области будущим летом. Синоптики пока не обещают жару.