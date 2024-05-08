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Лето Жару пока не обещают: чего ждать от погоды в Новосибирске предстоящим летом — смотрим прогнозы сервисов

Жару пока не обещают: чего ждать от погоды в Новосибирске предстоящим летом — смотрим прогнозы сервисов

Сайты, которые изучил НГС, прогнозируют и дождливые дни

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Сайты в интернете обещают теплое, но не слишком жаркое лето

В Новосибирске будет весьма теплое лето, но без дождей оно вряд ли обойдется. НГС изучил прогнозы интернет-сервисов — рассказываем, какой погоды ждать в июне, июле и августе, и возможна ли жара +30 градусов.

Июнь

По прогнозу «Яндекс Погоды», в первом месяце лета почти не будет дождей — только 4, 8 и 26 июня. По данным сервиса, самыми теплыми днями, когда температура поднимется до +24 градусов, должны стать 18–19 и 27–29 числа. Меньше всего, до +18 градусов воздух прогреется в дневные часы 1 июня.

Это усредненные данные за 10 лет

Судя по прогнозу на начало июня, опубликованному Gismeteo, 1–3, 6–7 и 9 числа ожидаются дожди. World Weather вообще обещает месяц без осадков и с температурами до +25 градусов.

По прогнозу World Weather, июнь обойдется без дождей
Но Gismeteo так не считает

Июль

«Яндекс Погода» прогнозирует дожди с 4 по 9 июля — шесть дней подряд. Они пройдут и в несколько других дней месяца, но уже не будут такими затяжными. Как считает сервис, несмотря на осадки, окажется весьма тепло: минимальная дневная температура в июле составит +21 градус, а самая высокая (к примеру, 17 и 20 июля) достигнет +26 градусов.

В июле «Яндекс» прогнозирует жару только до +26 градусов

World Weather показывает лишь один день, когда пройдет дождь, — 6 июля. Тем не менее, температуру этот сайт прогнозирует примерно в тех же пределах, что и «Яндекс».

По мнению World Weather, во втором месяце лета дождь пройдет только в один день

Август

По прогнозу «Яндекс Погоды», в третьем летнем месяце тоже не будет 30-градусной жары. Самыми прохладными днями с температурой в +20 градусов могут стать 11, 19–20, 22–23 и 30 августа.

По прогнозу «Яндекса», сильная жара в августе не предвидится

При этом 1–4, а также 6 августа возможны +23 градуса.

Ранее в Новосибирск неожиданно вернулась зима — НГС публиковал видео, от которого бросает в дрожь.

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