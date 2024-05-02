«До середины мая это нормально»: в Новосибирск неожиданно вернулась зима — видео, от которого бросает в дрожь

2 мая в Новосибирске неожиданно начался снегопад. По словам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, снег вместо ожидаемого дождя в мае — обычное дело.
— У нас сейчас проходит циклон, но вот здесь, впереди циклона, небольшое понижение температуры на высоте, поэтому осадки принимают фазу именно мокрого снега, — объяснили в гидрометцентре. — Далее в течение дня по тому, как проходит циклон, температура на высоте может варьироваться от положительных до отрицательных значений. Ничего страшного в этом нет, это нормальная ситуация в мае. До середины мая такие ситуации нормальны.
Согласно предварительному прогнозу на май 2024 года, первая декада месяца ожидается холоднее обычного на 1–2 градуса, а температура будет колебаться от 0... -5 градусов (местами до -10 градусов) до +5... +10 градусов ночью.
Дни метеорологи предсказывали более теплыми, чем они оказались в реальности: от +5... +10 градусов до +18... +23 градусов. Дожди и грозы будут в большинстве дней декады.
В прошлом году в Новосибирске май тоже начался со снегопада: читатели НГС тогда прислали в редакцию по-настоящему зимние фото