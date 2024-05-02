«До середины мая это нормально»: в Новосибирск неожиданно вернулась зима — видео, от которого бросает в дрожь

— У нас сейчас проходит циклон, но вот здесь, впереди циклона, небольшое понижение температуры на высоте, поэтому осадки принимают фазу именно мокрого снега, — объяснили в гидрометцентре. — Далее в течение дня по тому, как проходит циклон, температура на высоте может варьироваться от положительных до отрицательных значений. Ничего страшного в этом нет, это нормальная ситуация в мае. До середины мая такие ситуации нормальны.