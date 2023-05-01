«Новогодний Первомай»: мощный снегопад накрыл Новосибирск — фото с улиц

Шел третий месяц весны, но зима не собирается уходить без боя. Жители Новосибирска делятся кадрами первомайского снегопада. Буйство стихии мы собрали в единый материал.
Ранее мы рассказывали, какая погода ждет Новосибирск в первую неделю мая.
По прогнозам синоптиков, уже скоро столбик термометра покажет
Шел третий месяц весны, но зима не собирается уходить без боя. Жители Новосибирска делятся кадрами первомайского снегопада. Буйство стихии мы собрали в единый материал.
Ранее мы рассказывали, какая погода ждет Новосибирск в первую неделю мая.
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