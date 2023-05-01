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«Новогодний Первомай»: мощный снегопад накрыл Новосибирск — фото с улиц

По прогнозам синоптиков, уже скоро столбик термометра покажет +27 градусов

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По данным синоптиков, уже в начале месяца в Новосибирске может потеплеть до +27 градусов

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Шел третий месяц весны, но зима не собирается уходить без боя. Жители Новосибирска делятся кадрами первомайского снегопада. Буйство стихии мы собрали в единый материал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео снегопада с Краснояровского шоссе прислала в редакцию наша коллега Анна Богданова

Видео: Анна Богданова

А так выглядит участок нашей коллеги в Новосибирском районе

А так выглядит участок нашей коллеги в Новосибирском районе

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Фото заснеженных улиц присылают нам в редакцию читатели

Фото заснеженных улиц присылают нам в редакцию читатели

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А так выглядит двор нашей читательницы после снегопада

А так выглядит двор нашей читательницы после снегопада

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Другой нашей читательнице Алене удалось запечатлеть момент, когда только пошел снег

Другой нашей читательнице Алене удалось запечатлеть момент, когда только пошел снег

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А вечнозеленую елочку завалило снегом рядом с домом нашей читательницы

А вечнозеленую елочку завалило снегом рядом с домом нашей читательницы

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Ранее мы рассказывали, какая погода ждет Новосибирск в первую неделю мая.

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Снег1 МаяНовосибирск
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