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Из зимы в лето — какая погода ждет Новосибирск в первую неделю мая

По данным трех погодных агрегаторов, скоро придет настоящая весна

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В начале недели придется одеваться потеплее, на конец — можно приготовить летние вещи

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«Из зимы в лето» — так можно коротко охарактеризовать прогноз погоды на первую неделю мая в Новосибирске: в начале в городе может пролетать снег, а в конце станет по-летнему жарко. Редакция НГС проанализировала данные трех погодных сервисов.

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на 1 мая в Новосибирске столбик термометра опустится до нуля градусов. Возможно, пройдет мокрый снег. Днем потеплеет, но незначительно — до +3 максимум. Ночью 2 мая — снова заморозки до минус 2 градусов.

В середине недели плюсовая температура начнет укреплять свои позиции: в среду днем +13, в пятницу +20, к воскресенью потеплеет до +25 градусов. Осадков не ожидается, всю неделю переменная облачность.

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Прогноз сервиса Gismeteo практически совпадает с предыдущим. Единственное отличие — в воскресенье жары не ожидается, возможен дождь. При этом агрегатор подчеркивает, что в начале недели стоит обратить внимание на сильные порывы ветра — до 9 м/с, которые к выходным должны поутихнуть.

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Наконец, сервис World-weather усиления ветра не увидел на следующей неделе вообще. По данным агрегатора, в Новосибирске будет спокойно — ветер в пределах 2–3 м/с. Потепление будет более умеренным, без заморозков в начале недели и жары в конце. При этом тенденцию наступления настоящей весны сервис, можно сказать, признал.

Ранее сотрудники Западно-Сибирского гидрометцентра объяснили, почему похолодало в Новосибирске. Специалисты назвали происходящее метеособытие ультраполярным вторжением.

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