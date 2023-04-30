Из зимы в лето — какая погода ждет Новосибирск в первую неделю мая

«Из зимы в лето» — так можно коротко охарактеризовать прогноз погоды на первую неделю мая в Новосибирске: в начале в городе может пролетать снег, а в конце станет по-летнему жарко. Редакция НГС проанализировала данные трех погодных сервисов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на
В середине недели плюсовая температура начнет укреплять свои позиции: в среду днем +13, в пятницу +20, к воскресенью потеплеет до +25 градусов. Осадков не ожидается, всю неделю переменная облачность.
Прогноз сервиса Gismeteo практически совпадает с предыдущим. Единственное отличие — в воскресенье жары не ожидается, возможен дождь. При этом агрегатор подчеркивает, что в начале недели стоит обратить внимание на сильные порывы ветра — до
Наконец, сервис World-weather усиления ветра не увидел на следующей неделе вообще. По данным агрегатора, в Новосибирске будет спокойно — ветер в пределах
Ранее сотрудники Западно-Сибирского гидрометцентра объяснили, почему похолодало в Новосибирске. Специалисты назвали происходящее метеособытие ультраполярным вторжением.