«Происходит ультраполярное вторжение»: в Новосибирск идет резкое похолодание с мокрым снегом

Постепенно теплеть, по предварительным прогнозам, начнет после выходных: уже 3 мая синоптики ждут +10 градусов днем, а к концу декады — от +13 до +17 тепла.

Ранее НГС писал о том, что начало апреля 2023 года стало самым холодным за последние 5 лет. Самой теплой же оказалась середина весны 2020 года.

