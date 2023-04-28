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«Происходит ультраполярное вторжение»: в Новосибирск идет резкое похолодание с мокрым снегом

Самые холодные дни придутся на последние дни апреля и 1 мая, а потом начнет теплеть

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Весна не спешит окончательно завоевывать Новосибирск: за коротким потеплением придет резкое похолодание с мокрым снегом

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На ближайших выходных, 29 апреля — 1 мая, в Новосибирске резко похолодает до -2 градусов ночью, заморозки придут с Карского моря и Новой земли. Об этом НГС рассказали синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По данным метеорологов, короткое потепление закончится уже в ночь на субботу, 29 апреля. Ветер подует с северо-запада, со скоростью 7–12 м/с. Столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов.

Воскресенье, 30 апреля, похолодает всерьез: ночью — до 0 градусов, пройдет мокрый снег. Днем немного потеплеет: +6 — +8 градусов, может пойти дождь. Обильных осадков синоптики не ожидают. Ветер — северный, 5–9 м/с.

1 мая ночью температура опустится до минусовых значений: 0 — -2 градуса, днем — также +6 — +8. Ветер изменит направление на северо-восточное, 4–9 м/с.

— У нас проходит система холодного фронта, за ним будет распространяться холодный антициклон, формируется тыловой гребень. Происходит ультраполярное вторжение, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Это воздушные массы из районов Карского моря, Новой земли, полуострова Ямал.

Постепенно теплеть, по предварительным прогнозам, начнет после выходных: уже 3 мая синоптики ждут +10 градусов днем, а к концу декады — от +13 до +17 тепла.

Ранее НГС писал о том, что начало апреля 2023 года стало самым холодным за последние 5 лет. Самой теплой же оказалась середина весны 2020 года.

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