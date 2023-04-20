Чего ждать от конца апреля 2023 года — отвечают синоптики

В Новосибирске начало апреля 2023 года стало самым холодным за последние пять лет, об этом рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре. Ожидается, что третья декада месяца будет в пределах нормы.
— Первые декады были холодные. Ниже нормы на
Синоптики прогнозируют, что в последней декаде апреля в этом году колебания температуры сохранятся. Предполагается, что средние температуры составят
— Постепенно температура повышается. Ночные часы будут слабоположительные,
В конце апреля ожидаются температуры от +12 до +17 градусов.
На сервисе «Яндекс.Погода» появился прогноз погоды на лето в Новосибирске. И пока апрель не радует теплом, предлагаем посмотреть, каким может стать лето.