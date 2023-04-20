Чего ждать от конца апреля 2023 года — отвечают синоптики

В Новосибирске начало апреля 2023 года стало самым холодным за последние пять лет, об этом рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре. Ожидается, что третья декада месяца будет в пределах нормы.

— Первые декады были холодные. Ниже нормы на 2–4 градуса. И в среднем по месяцу на 1–2 градуса будет ниже. Предшествующие годы они все были теплые. Самым теплым был 2020 год. Даже 2022 год был выше нормы на 2–4 градуса. И так и отмечается, что не только по ощущениям, но и по значениям этот апрель холодный, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.