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Чего ждать от конца апреля 2023 года — отвечают синоптики

Температура может подняться до +17 градусов

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Апрель до конца будет нестабильным и с колебаниями температуры

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В Новосибирске начало апреля 2023 года стало самым холодным за последние пять лет, об этом рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре. Ожидается, что третья декада месяца будет в пределах нормы.

— Первые декады были холодные. Ниже нормы на 2–4 градуса. И в среднем по месяцу на 1–2 градуса будет ниже. Предшествующие годы они все были теплые. Самым теплым был 2020 год. Даже 2022 год был выше нормы на 2–4 градуса. И так и отмечается, что не только по ощущениям, но и по значениям этот апрель холодный, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в последней декаде апреля в этом году колебания температуры сохранятся. Предполагается, что средние температуры составят 10–15 градусов. Следующие понедельник и вторник станут самыми теплыми.

— Постепенно температура повышается. Ночные часы будут слабоположительные, +1... +2 градуса. Затем опять ждем понижение на 25–28 апреля, но там, конечно, не так холодно. И в конце месяца опять будет повышение, — объяснила Наталья Кичанова.

В конце апреля ожидаются температуры от +12 до +17 градусов.

На сервисе «Яндекс.Погода» появился прогноз погоды на лето в Новосибирске. И пока апрель не радует теплом, предлагаем посмотреть, каким может стать лето.

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