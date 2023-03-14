А где же +30 градусов? Заглянули в прогноз на предстоящее лето в Новосибирске — каким оно будет

На сервисе Яндекс.Погода появился прогноз погоды на лето в Новосибирске. И пока март снова принес в город похолодание, предлагаем посмотреть, каким может стать лето.
Сервис учитывает статистку за прошедшие 10 лет и в этот раз не обещает ни одного дня с температурой около +30 градусов.
Яндекс.Погода предполагает, что в июне в Новосибирске будет 11 ясных дней, 7 дней с длительными осадками, 12 с переменной облачностью. Влажность воздуха обещают 61%, в среднем ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с. В июне температура воздуха будет +14 градусов. Температура воздуха будет колебаться между +18 градусами и +24 градусами.
В июле в Новосибирске, по данным Яндекс.Погоды, будет 7 ясных дней, 17 дней с длительными осадками. 7 дней с переменной облачностью. Обычно в июле выпадает около 13% от годовой нормы осадков, то есть около 69 мм. Вода к этому времени прогреется до +15 градусов. Температура, по сравнению с июнем, будет выше: от +21 до +25 градусов.
Август, по данным Яндекса, также не отличается большим количество ясных дней — их будет 9. 11 дней обещают с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Влажность воздуха в среднем будет 64%, а скорость ветра 3,4 м/с. И жители почувствуют, что это последний месяц лета. Ближе к сентябрю температура опуститься до +17 градусов.
Также предлагаем посмотреть прогноз на три дня, который составил Западно-Сибирский УГМС.