А где же +30 градусов? Заглянули в прогноз на предстоящее лето в Новосибирске — каким оно будет

Сервис учитывает статистку за прошедшие 10 лет и в этот раз не обещает ни одного дня с температурой около +30 градусов.

Яндекс.Погода предполагает, что в июне в Новосибирске будет 11 ясных дней, 7 дней с длительными осадками, 12 с переменной облачностью. Влажность воздуха обещают 61%, в среднем ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с. В июне температура воздуха будет +14 градусов. Температура воздуха будет колебаться между +18 градусами и +24 градусами.