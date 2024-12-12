«Излишняя доверчивость»: Андрей Травников жестко прошелся по проектировщикам новосибирского метро

Пока «Золотая Нива» — последняя станция, которую построили на Дзержинской ветке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Продление Дзержинской линии метро в Новосибирске задерживается из-за проблем с документацией. Они могли возникнуть из-за недостаточного серьезного отношения к проекту. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 12 декабря. Публикуем полный текст его выступления.

— По теме метро. Главная проблема реализации всех проектов по развитию метрополитена, которые обсуждались в последние годы, я считаю, даже не нехватка компетенций и специалистов, а излишняя доверчивость города к одной компании — «Метро Мир». Ей было поручено много задач: от строительства жилых домов и содержания ливневой канализации до проектирования метрополитена. «Метро Мир», в том числе, вошла в число учредителей «СпецТрансСтроя», которое стало активно привлекаться на реализацию городских проектов.

Специалисты «Метро Мира» убедили руководство города, что с проектной документацией на строительство метро можно обходиться достаточно легко и вольготно. Помните историю, когда мэр в течение нескольких лет публично заявлял, не соглашаясь с губернатором, что у него имеется документация на продление Дзержинской линии? И никакие аргументы и увещевания по поводу того, что это документация 2012 года, и она выполнена по другим стандартам, и просто актуализация сметной части или перевод файла из одного формата в другой не удовлетворит «Главгосэкспертизу», и никогда положительное заключение не получит, аргументы не слышались. Потому что были специалисты «Метро Мира», которые убеждали, что все можно сделать легко: актуализируем смету, загрузим файл, и в Москве «Главгосэкспертиза» выдаст заключение.

В итоге закончилось тем, чем закончилось. Никакой экспертизы получено не было. Документации на продление Дзержинской линии метро нет. В 2022 году из областного бюджета было выделено 600 миллионов рублей на разработку документации, — заключил губернатор.

Андрей Травников отметил, что к работе над проектированием новосибирского метро могут привлечь специалистов и Москвы или из Республики Беларусь.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кому принадлежит другая часть фирмы — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

В 2018 году проект строительства Дзержинской линии действительно отправляли в «Главгосэкспертизу». Об этом говорил экс-мэр Анатолий Локоть. В феврале 2019 года Роман Дронов, который на тот момент руководил департаментом транспорта, заявил, что эксперты не одобрили документы.

— Проблема заключается в том, что у нас есть проект. Мы еще раз его просмотрели, актуализировали к ценам, которые сегодня существуют. Он был разработан в PDF. А там другие требования, формат этот сегодня не принимается, — объяснил тогда Анатолий Локоть. — И вся коллизия заключается в том, чтобы все-таки постараться убедить или приблизить этот формат к сегодняшним требованиям с тем, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания — те, которые нам выдвигали проверочные организации в Москве, сегодня все эти замечания ликвидированы.

На Дзержинской линии метро планируют построить две новых станции — «Гусинобродскую» и «Молодежную». Эстакаду могут построить на высоте 9 метров над землей. В октябре мэрия сообщила, что проект для продления метро до «Молодежной» собираются подготовить в начале 2026 года.