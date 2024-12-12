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Происшествия Украина атаковала Чечню при помощи БПЛА. Повреждены здания полиции, есть раненые

Украина атаковала Чечню при помощи БПЛА. Повреждены здания полиции, есть раненые

О ситуации в Грозном рассказал Рамзан Кадыров

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26 комментариев

Видео с казармами

Источник:

В ночь на 12 декабря ВСУ атаковали Грозный беспилотником. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его информации, БПЛА сбили над казармами спецполка полиции.

— Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях, — объяснил Кадыров.

Источник:

Глава Чечни добавил, что сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

— Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. <…> Что же до боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, — прокомментировал атаку Кадыров.

Также он поделился видео с места событий. На них видно огонь и небольшие повреждения казарм.

Кадр из видео

Источник:

До этого ВСУ атаковали американскими ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге. Среди личного состава есть раненые, разрушений нет.

— Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — прокомментировали эту атаку в Минобороны.

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Чечня Грозный БПЛА Кадыров
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Комментарии
27
Мегахряк
1 час
Сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровью и выбил стёкла. Чем повредил?
Почётный гражданин Левосибирска
35 минут
От Запорожья (взят как пример) до Грозного по прямой 1000 км. Дрон, наверняка, летел обходными путями, что добавляет к расстоянию еще километров 300-500. Слабо верится, что дрон был украинским. Чеченцы с Дагестаном общий язык найти не могут. Вот где след искать надо.
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