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Происшествия Пожарные машины и скорая помощь приехали к зданию в центре Новосибирска — видео

Пожарные машины и скорая помощь приехали к зданию в центре Новосибирска — видео

Экстренные автомобили заметили недалеко от станции метро «Площадь Ленина»

3 863
15 комментариев

Вокруг собирались люди

Источник:

Пожарные машины съехались к зданию на улице Орджоникидзе, 18 в центре Новосибирска. Очевидцы сообщают, что на месте также работают сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи.

— Приехали автомобили экстренных служб, много пожарных машин. Задымления не видно, — рассказывает очевидец.

На кадрах видно шесть пожарных машин, которые стоят около сквера «Крылья Сибири».

Источник:

НГС обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области и Росгвардию. На момент публикации ответы не поступили.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Вчера, 11 декабря во время корпоратива произошел пожар в клубе «Отдых».

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Комментарии
15
Татьяна 53
35 минут
Ничего не понятно
Гость
57 минут
"Наши корреспонденты прибыли на место катастрофы за пять минут до ее начала, чтобы быть первыми". М. Задорнов
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