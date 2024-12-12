Пожарные машины и скорая помощь приехали к зданию в центре Новосибирска — видео

Пожарные машины съехались к зданию на улице Орджоникидзе, 18 в центре Новосибирска. Очевидцы сообщают, что на месте также работают сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи.
— Приехали автомобили экстренных служб, много пожарных машин. Задымления не видно, — рассказывает очевидец.
На кадрах видно шесть пожарных машин, которые стоят около сквера «Крылья Сибири».
НГС обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области и Росгвардию. На момент публикации ответы не поступили.
Вчера, 11 декабря во время корпоратива произошел пожар в клубе «Отдых».