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Криминал Связал троих сотрудников: что известно об ограблении банка в центре Новосибирска

Связал троих сотрудников: что известно об ограблении банка в центре Новосибирска

Возбуждено уголовное дело по факту ограбления

2 135
12 комментариев

Мужчина был вооружён

Источник:

Мужчина, ограбивший отделение «Локо-банка» утром в четверг, 12 декабря, был вооружён. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По информации ведомства, подозреваемый обездвижил сотрудников банка, после чего похитил почти 10 миллионов рублей.

— Неустановленное лицо, имея при себе предмет, используемый в качестве оружия, прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллиона рублей, — уточнили в прокуратуре.

Мужчина скрылся с места преступления, полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), прокуратура контролирует ход расследования.

Напомним, что на этой недели неизвестные ограбили новосибирский пункт выдачи Wildberries.

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Новосибирск Ограбление банка полиция
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Комментарии
18
Гость
13 минут
А куда в это время смотрел ЧОП, который с Богаткова, чем занимался?! Или они только попусту штаны протирают за приличную зарплату?
шёлтут
1 минута
Т.е. он заставил сотрудниц (обычно это женщины) быстренько повязать друг друга (самому несподручно, когда рука занята оружием, и время идёт), а при помощи несвязанной и "с божьей помощью отчинил кассу"? Сейчас Беня Крик в одиночку бы управился -- а его люди устроились бы в банках...
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