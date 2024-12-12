Связал троих сотрудников: что известно об ограблении банка в центре Новосибирска

Мужчина, ограбивший отделение «Локо-банка» утром в четверг, 12 декабря, был вооружён. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По информации ведомства, подозреваемый обездвижил сотрудников банка, после чего похитил почти 10 миллионов рублей.
— Неустановленное лицо, имея при себе предмет, используемый в качестве оружия, прошел в здание офиса совместно с сотрудниками банка. После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где осуществил хищение денежных средств размере 9,5 миллиона рублей, — уточнили в прокуратуре.
Мужчина скрылся с места преступления, полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), прокуратура контролирует ход расследования.
Напомним, что на этой недели неизвестные ограбили новосибирский пункт выдачи Wildberries.