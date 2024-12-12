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Еда инструкция Просто, вкусно и низкокалорийно! Готовим по-новому целый тазик оливье с домашним «майонезом»

Просто, вкусно и низкокалорийно! Готовим по-новому целый тазик оливье с домашним «майонезом»

Все останутся в восторге от этого салата!

217
3 комментария

Мы уже попробовали этот потрясающе вкусный салат. Теперь ваша очередь!

Источник:

Медленно, но верно приближается Новый год. И какой же это может быть праздник, если на столе нет традиционного блюда, короля всех салатов — оливье. Он не может быть диетическим, однако сделать его более нейтральным для фигуры вполне возможно. Стоит лишь заменить обычный майонез на специальный соус. Разницы никто не заметит, но ваш желудок точно будет вам благодарен. Итак, что же нужно для этого невероятно вкусного оливье? Записывайте ингредиенты:

  • маринованные огурчики — 250 г;

  • копченое мясо — 300 г;

  • картофель запеченный — 250 г;

  • морковь запеченная — 250 г;

  • яйцо отварное — 5 шт.;

  • красный лук — 50 г;

  • маринованный горошек — 250 г.

Секретный ингредиент это домашний майонез. Для него вам понадобится:

  • яйцо отварное — 3 шт.;

  • вода — 100 мл;

  • растительное масло — 70 мл;

  • сок лимона — 1 ст. л;

  • соль — ½ ч. л;

  • черный перец — ¼ ч. л;

  • горчица — ½ ч. л.

Простую и понятную инструкцию по приготовлению смотрите в видео выше.

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Рецепт оливье Салат Новый год
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Комментарии
3
Гость
14 минут
Да ешьте вы сами ваш оливье))
Гость
11 минут
Копчёное организму не полезно. Мы уж по- старинке😉
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