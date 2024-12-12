Женщину-водителя заставили врезаться в столб со всего маху — кто и как это спровоцировал

Белый универсал создает помеху Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











В рубрике «Группа разбора» сегодня рассмотрим аварию, которую спровоцировало неосторожное движение водителя «Лады-Ларгус». Сам он вместе с машиной остался невредим, а вот второй водитель потерял управление, вписался в столб да еще и перевернулся. Его, а точнее ее (женщину за рулем перевернувшегося авто), к тому же посчитали наполовину виновной в этом ДТП — узнаем почему.

Одна из обычных улиц в европейской части страны, снежного покрова еще нет. Автомобиль с регистратором едет по своей главной, слева со второстепенной дороги приближается белый универсал «Лада-Ларгус». Вероятно, его водитель не слишком хорошо видит помеху, поэтому создает аварийную ситуацию. Машины почти разъехались, но «Ларгус» всё же задевает машину с регистратором, да так неудачно, что ее заносит и бросает прямиком в фонарный столб на обочине. Смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

— Ехала, никого не трогала. Говорят обоюдка, типа я не тормозила, — сообщает автор записи регистратора.

По видео действительно не совсем понятно, тормозил ли автомобиль и насколько интенсивно. По крайней мере, резкого замедления, то есть экстренного торможения, мы не наблюдаем. Однако это обстоятельство, по мнению экспертов, вряд ли может говорить о полной вине водительницы перевернувшегося авто. Она, может, даже не предполагала, что «Ларгус» ее заденет, и думала, что машины разъедутся без касания.

— В такой ситуации водитель должен руководствоваться пунктом 10.1 ПДД. По видео можно сделать вывод, что непосредственно опасность для водителя с регистратором возникла в последний момент, она не стала снижать скорость, а попыталась объехать другой автомобиль, вследствие чего ее занесло, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон». — Доля вины водителя с регистратором в данном ДТП, возможно, имеется. Но для точного ответа о вине и определения процента виновности необходимо проведение судебной автотехнической экспертизы. Имелась ли у водителя техническая возможность избежать столкновения путем экстренного торможения.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

— В данном ДТП виноват только водитель «Ларгуса», потому что он выезжает с прилегающей территории, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Соответственно, он обязан пропустить все другие машины. Водитель «Ларгуса», судя по скорости его выдвижения, даже не посмотрел на возможные автомобили с правой стороны. Просто берет и выезжает. Женщина-водитель предпринять экстренное торможение физически не могла, это всё было очень быстро. Обоюдной вины, с моей точки зрения, нет.

Окончательную точку в вопросах вины в сложных случаях может поставить только автотехническая экспертиза, поэтому, если на этапе разбора в ГИБДД вам говорят о какой-то обоюдной вине, можно смело подавать в суд. И тогда уже суд назначит такую независимую экспертизу и будет более тщательно разбираться во всех нюансах столкновения.

Есть ли вина водителя авто с регистратором? Да Нет Не знаю