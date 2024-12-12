Собирал деньги на лечение, а потом пропал вместе с ними? Что стало с мужем 157-й жертвы «Хромой лошади». Ей было 22

Ирина Пекарская — 157-я жертва пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла в декабре 2009 года, но даже через 15 лет ее последствия больно бьют по родным и близким.
22-летняя Ирина Пекарская выжила после пожара, но получила ожоги 60% легких, у нее была сломана челюсть, из-за ядовитого дыма началось необратимое поражение мозга (гипоксия). 11 лет молодая женщина боролась за свою жизнь. Все эти годы она провела в больницах и умерла в паллиативной палате.
Гражданский муж Ирины Сергей Колпаков первое время возил жену по больницам, организовал сбор денег на лечение Ирины, а потом выяснились шокирующие факты. Колпаков обналичил акции жены на миллион и забрал деньги себе, пытался продать ее квартиру, получал пенсию по инвалидности, оформлял по ее паспорту кредиты и забрал себе часть материнского капитала.
У супругов двое сыновей, но вот уже восемь лет Сергей Колпаков не платит алименты и накопил внушительный долг. Внуков вырастила пожилая мать Ирины Пекарской. Журналисты 59.RU поговорили с ней о том, где же сейчас Колпаков и помогает ли он с детьми.
Когда начался пожар, курил на улице
Когда случилась трагедия в клубе «Хромая лошадь», Ирине Пекарской было всего 22 года. Она была в гражданском браке с Сергеем Колпаковым, пара воспитывала двух сыновей. Сергей был старше Ирины на 27 лет, но ее не смущала большая разница в возрасте.
5 декабря 2009 года Ирина и Сергей отмечали в «Хромой лошади» помолвку одной из подруг. Когда начался пожар, Сергей курил на улице, из клуба люди выбегали через узкий основной вход — окна в заведении были заложены кирпичом. Колпаков не заходил внутрь горящего клуба, он нашел жену уже в больнице в тяжелом состоянии.
Из больниц Ирина больше не выходила. Гипоксия привела к тому, что у молодой женщины атрофировались мышцы, она не могла самостоятельно есть, не могла говорить и ходить.
Набрал на Ирину кредитов, пытался продать квартиру
Сергей Колпаков в первое время действительно поддерживал жену, старался вытащить ее из того состояния. Возил к врачам в другие города, по совету светил повез ее в Германию — тогда же стал собирать деньги, часть дали друзья, часть отправили простые люди, прочитавшие мольбу о помощи в СМИ. Ирине помогла операция и дальнейшая реабилитация, девушка стала улыбаться и реагировать на голоса, сама глотала пюре — прогресс отмечала и ее мама.
В 2011 году Сергей перевез Ирину в Пермь, тут договорился о лечении, сам получил корочки реабилитолога. Денег на всё не хватало — но Колпаков задумал открыть свой реабилитационный центр по примеру немецкого. Нашел спонсоров, в СМИ говорил, что купил тренажеры. Открыл НКО для сбора пожертвований жертвам пожара. Но тогда же стал всё реже бывать у Ирины в больнице.
По словам мамы женщины Галины Савельевой, в 2011 году Сергей познакомился с женщиной и начал с ней встречаться.
— Он приводил ее к себе домой. В Перми он жил на съемной квартире и перестал платить за нее. Мне даже звонил хозяин квартиры, спрашивал, почему Сергей не платит, а он развлекался. Сыновей Сашу и Артура он всё чаще стал оставлять у меня, — вспоминает собеседница. — Новой подруге покупал из-за границы дорогие вещи сумками, а сыновьям — по одной футболке привозил. И всё.
Сама Галина перенесла инсульт, но воспитание внуков легло на ее плечи.
Семьи погибших и пострадавшие в пожаре в «Хромой лошади» выиграли многотысячные иски, Пекарской присудили компенсацию в полмиллиона рублей. Галина Савельева не знает, действительно ли Колпаков направил эти деньги на лечение Ирины.
Позже Галина, по ее словам, обнаружила, что Колпаков обналичил акции Ирины, которые на нее оформлял отец, — вырученный миллион рублей он забрал себе. Кроме того, Сергей пытался продать квартиру Ирины в Березниках, которую на нее оформили родители. Мать и брат женщины не допустили сделки.
Также Сергей по паспорту жены оформил на нее кредиты на покупку бытовой техники. Взносы, судя по всему, не платил.
— Мне стали звонить коллекторы и просить выплачивать кредит, я категорически отказалась, — рассказала Галина Савельева. — Потом звонки прекратились.
Позже родственники Ирины Пекарской узнали, что Сергей Колпаков взял часть денег из материнского капитала.
— Он успел взять из маткапитала не очень большую сумму — 25 тысяч рублей, — отметила Галина Савельева. — Остальные деньги мы положили в пенсионный фонд, туда же стала поступать пенсия Ирины. Сейчас на эти деньги мы покупаем квартиру сыну Ирины.
«Я не работал. Откуда деньги падали?»
В 2014 году на федеральном шоу Первого канала ведущий Александр Гордон рассказал о том, что Сергей Колпаков бросил Ирину Пекарскую в краевой больнице, ее тело покрывали пролежни, женщину брили налысо из-за отсутствия шампуня. Тогда 59.RU поговорил с мужчиной. Так, он утверждал, что регулярно бывает у Пекарской в больнице.
— Само собой. Я каждый день бываю, — говорил корреспонденту Колпаков. — Можно прийти в больницу, посмотреть Ирину, можно поднять методы лечения у врачей, не у меня, и посмотреть, что там есть. Там у них в больничной карте даже написано, что ни одного пролежня нет!
Также в том интервью 59.RU от 2014 года Сергей Колпаков заявлял, что намерен забрать детей от бабушки из Березников.
— У таких людей разве я оставлю? Им там все мозги промоют, — возмутился он. — Детей испортят. Не оставлю! Тем более надо быть честнее к своей дочери. А брат Ирины был у нее в последний раз два года назад. Хоть бы памперс принес.
Колпаков настаивал: все деньги, поступавшие на благотворительный счет, «ушли на лечение жены».
— Я четыре месяца находился в институте Склифосовского, — делился Сергей Колпаков. — Я не работал. Откуда деньги падали? Мне же никто их не принесет. Ее грудной ребенок на руках. По 2–3 раза я летал на неделе! Теперь посчитайте, сколько средств потрачено. Лечение жены уже давно оплачиваю только я.
Тогда же стало известно, что мужчина возглавил три фирмы Анатолия Зака (Зак был совладельцем клуба «Хромая лошадь» и получил после пожара 9 лет и 10 месяцев колонии): «Торговый ряд», «Инвестиционные проекты», «Чкаловский-Закамск». В разговоре с корреспондентом в 2014 году он говорил, что сделал это «во благо».
— Теперь, получается, есть контроль над средствами, которые пойдут на выплаты пострадавшим, — объяснял Колпаков журналистке. — Пока еще выплаты не начались, надо скопить силы, а потом уже, как говорится, делать. Я еще даже не знаю, что на счетах есть. Пока я номинально там гендиректор.
Алименты не платит восемь лет
В 2016 году Галина Савельева потребовала лишить Сергея Колпакова родительских прав на двух сыновей. Бывший зять почти не появлялся у них дома в Березниках, его сыновья много лет жили у бабушки.
— Последний раз на связь с нами он выходил восемь лет назад. Однажды приехал навестить сыновей и предложил Артура забрать с собой, — вспоминает Галина Савельева. — Внук спрятался от него, нам пришлось его искать. На тот момент Сергей уже создал новую семью. У него родились дочери-двойняшки от второй жены.
Когда начался суд о лишении родительских прав, Сергея Колпакова трижды вызывали на заседания, но он ни разу не приехал, говорит мама Ирины.
— То есть ему было всё равно. Больше к сыновьям он не приезжал и не интересуется их жизнью, — рассказала собеседница. — Он даже не приехал на похороны Ирины…
С 2016 года Сергей Колпаков должен выплачивать в пользу своих сыновей алименты, их он не платит уже восемь лет. Галина Савельева удивлена сумме долга за все эти годы — Сергей Колпаков должен всего 186 тысяч рублей.
— Это странно, мы сначала пытались добиться этих алиментов, приставы его искали. — вспоминает Галина Савельева. — Но он нигде официально не работает, я только знаю, что живет он в поселке Звездный. Так этих алиментов мы не дождались. Да и на хрен он нужен! Мы сами справляемся!
Опекуном для мальчиков стал их дядя — старший брат Ирины Пекарской Сергей Савельев. Саму Ирину из краевой больницы перевезли в Березники, чтобы ее могли навещать ее дети, мать и брат. В июле 2020 года Ирина Пекарская умерла в палате паллиативной помощи от отека мозга.
Мама Ирины Пекарской делится: она гордится своими внуками. Саше уже 17 лет, Артуру — 15. Старший сын Ирины Пекарской сейчас учится в техникуме на специалиста по водоотведению и водоснабжению. А младший мечтает получить образование врача.
— Хочется, чтобы внуки подольше со мной пожили, — признается пожилая женщина, сейчас Галине Васильевне уже 75 лет. — О папе они даже не спрашивают, к маме Ирине мы каждый год ходим на могилку. Недавно поставили памятник там. На нем фото Ирины с выпускного вечера в школе. Там она юная, здоровая, красивая. Для нас она всегда будет такой! 16 ноября был день рождения дочери. По традиции в этот день мы покупаем тортик и вспоминаем Ирину.
Мы связались со второй женой Сергея Колпакова, которая воспитывает их общих дочерей-двойняшек. Женщина коротко ответила, что давно в разводе с Сергеем Колпаковым, но проигнорировала вопрос, платит ли он ей алименты.
С самим Сергеем Колпаковым журналисту связаться не удалось — известный редакции номер телефона отключен. Мы готовы предоставить Сергею возможность для высказывания.