Сбивать или нет: как быстро избавиться от температуры и почему не всегда это нужно делать — ответы врачей

Высокая температура без других симптомов может быть лишь реакцией на стресс Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Зимой вопросы о том, как сбить температуру, какие лучше выпить для этого таблетки или использовать свечи, становятся более актуальны из-за сезона ОРВИ и гриппа. Но не всегда стоит сразу же хвататься за лекарства. Иногда высокие показатели могут быть даже из-за стресса. Разбираемся с врачами, почему может повышаться температура тела, какие лучше выбрать лекарства и что делать, если показатели стали наоборот слишком низкими.

Почему возникает температура

Высокая температура тела — это защитная реакция на воспаление и инфекцию. В ответ на проникновение вирусов, бактерий, грибов или аллергенов иммунитет приходит в боевую готовность: его клетки отслеживают чужаков и уничтожают.

— Погибая, патогены не исчезают бесследно — остаются следы их жизнедеятельности. Все вместе это провоцирует воспаление. Пока иммунитет борется с болезнью, в крови растет концентрация пирогенов — веществ, которые воздействуют на центр терморегуляции гипоталамуса. Эта часть мозга получает команду повысить температуру тела, — объяснила Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук.

Это стимулирует иммунные клетки активнее уничтожать патогены. Организм становится полем боя, так что на самочувствии это тоже сказывается: появляется ломота в теле, головная боль, слабость и озноб.

Субфебрильная температура

Температура может говорить о скрытом воспалительном процессе Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Субфебрильной температурой называют повышение показателей до 37–38 градусов. В отличие от высокой температуры из-за гриппа или простуды, такое состояние обычно не сопровождается сильно выраженными симптомами. И многие субфебрильную температуру даже не замечают, могут лишь почувствовать легкое недомогание.

— Важно понимать, что субфебрильная температура не всегда говорит о вирусных или бактериальных заболеваниях. Спровоцировать ее может даже стресс и переутомление, — предупредила Ольга Уланкина. — Насторожить должна субфебрильная температура, которая держится несколько дней, даже если при этом никаких симптомов простуды у человека нет.

Такое состояние может говорить о скрытом воспалительном процессе, который важно обнаружить до того, как он успеет сильно навредить здоровью.

Какую температуру нужно сбивать

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова напоминает, что лучше не хвататься сразу за жаропонижающие таблетки. Если нет серьезной сопутствующей соматической патологии, например, порока сердца или нарушения нервной системы, и при повышении температуры человек не чувствует сильной слабости, боли в мышцах или выраженной головной боли, то снижать температуру стоит только при значениях выше 38 градусов.

Но, конечно, все зависит от индивидуальных особенностей человека. Если высокая температура серьезно сказывается на состоянии, то стоит обсудить с врачом, какие таблетки и как их принимать.

Как сбить температуру

Важно следить за питьевым режимом, чтобы защитить организм от обезвоживания Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











При температуре нужно обязательно обратиться к врачу, если она держится больше трех дней, или сразу, если есть другие сопутствующие симптомы или повышение уже до 38,5 градуса.

— Часто невозможно избежать приема жаропонижающих лекарств. Но существуют и немедикаментозные способы облегчить состояние при лихорадке. Не стоит допускать дополнительного перегрева — кутаться в одежду и укрываться тяжелым одеялом. Лучше надеть одежду из хлопка, на ноги — теплые носки и укрыться легким пледом или простыней, — советует Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук.

Важно следить за питьевым режимом: пить воду без газа (можно добавить в нее лимон), морсы, несладкие компоты. Не нужно за раз выпивать целый стакан — это может спровоцировать тошноту и рвоту. Достаточно делать несколько глотков, но часто. Это защитит организм от обезвоживания.

Взрослым снизить температуру иногда помогает обтирание. Для этого нужно взять мягкое полотенце, намочить его водой комнатной температуры и протереть им руки, ноги, шею, лицо.

— А от популярных растираний спиртом или уксусным раствором лучше воздержаться. Спирт и уксус быстро испаряются с поверхности кожи, охлаждая ее, но при этом внутри тело остается горячим. Такой дисбаланс температур провоцирует спазм сосудов, приводит к ухудшению кровотока и снижает отдачу тепла. В результате получается обратный эффект, тело еще больше нагревается, — отметила Ольга Уланкина.

От ванны и душа во время болезни с высокой температурой тоже стоит отказаться: в горячей воде тело еще сильнее нагреется. Это негативно сказывается на работе сердца и сосудов, может привести к ухудшению состояния, обострению кашля и одышки. Кроме того, из-за слабости может закружиться голова и вы можете потерять сознание.

Таблетки и свечи от температуры

Дольше недели жаропонижающие можно принимать только по согласованию с врачом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наиболее распространенные препараты для снижения температуры — это лекарства с действующими веществами «парацетамол», «ибупрофен» и «ацетилсалициловая кислота». Но у детей допускается использование лишь «ибупрофена» или «парацетамола», у беременных — только «парацетомола».

Принимать жаропонижающие следует по назначению врача и по мере повышения температуры. Однако не рекомендуется принимать препараты чаще, чем указано в инструкции, и дольше 5–7 дней, так как это сопряжено с повышением риска развития побочных эффектов.

Таблетки обычно действуют быстрее, так как они быстро всасываются в кровь через желудочно-кишечный тракт. Но часто у детей таблетки и сиропы вызывают раздражение желудка или другие побочные эффекты, поэтому им назначают жаропонижающие свечи. Такая же форма лекарств может быть рекомендована людям с заболеваниями желудка или страдающим рвотой.

Почему бывает низкая температура и как ее повысить

Пониженной температурой тела считается показатель в 35,5 градуса и ниже. Чаще всего это происходит из-за переохлаждения или приема таблеток для снижения температуры. Также такое состояние может быть вызвано жесткой диетой, сильным эмоциональным стрессом, воздействием экстремальных физических нагрузок.

— В случае, если такая температура сохраняется длительное время, имеются симптомы недомогания, это может свидетельствовать о различных заболеваниях: например, о патологии нервной системы, хронической интоксикации или нарушениях в работе эндокринной системы. Поэтому в такой ситуации чрезвычайно важно обратиться к врачу — выявить причину и назначить правильное лечение может только он, — подчеркнула Татьяна Симонова.

Вместе с этим при подобных значениях на градуснике пациент может не испытывать какого-либо дискомфорта, поэтому иногда даже такие пониженные значения могут быть индивидуальной физиологической нормой. Но точно определить это может только врач.

Если дело в переохлаждении, то согреться поможет теплая одежда, ванна с теплой водой, грелки, ингаляции, горячий чай и растирание мягкой тканью. В остальных случаях нужно будет устранить причину гипотермии, то есть вылечить основное заболевание.

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