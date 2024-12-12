Актив с нагрузкой: алтайская предпринимательница попала под суд из-за новосибирского общежития — она купила его с жильцами

Здание не признано аварийным, но проблем с полами, перекрытиями и стенами у него хватает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Покупатель общежития в Советском районе Новосибирска оказался под следствием. Сделку на 37 миллионов заключили ещё в 2021 году. Здание принадлежало обанкротившемуся «Опытному заводу», а в итоге торгов вместе с 40 жильцами перешло в собственность алтайской предпринимательницы. НГС узнал, что дело получило неожиданный поворот: силовики возбудили два уголовных дела в отношении нового владельца общежития. В ближайшее время материалы передадут в суд. Почему сделка вызвала такой интерес у следователей — в материале Эмиля Фукса.

Чем известно общежитие на ОбьГЭСе?

Трёхэтажное общежитие на Ветлужской, 3 ещё до продажи в 2021 году пустовало. На тот момент в здании были зарегистрированы 44 человека. Почти все они когда-то работали на «Опытном заводе». При этом приватизировать жильё постояльцы общежития не могли и пользовались жильём на условиях социального найма.

Качество жилья местных не устраивало. Одна из жительниц общежития рассказывала НГС, что за 33 года, что она арендует комнату, в здании ни разу не отремонтировали крышу. Жаловались постояльцы и на постоянный холод зимой из-за старых окон. Несмотря на условия, новое жильё заводчане искать не спешили — их устраивала невысокая стоимость аренды.

— Я сам деревенский, отопление, вода холодная и горячая, кухня — для меня приемлемо. Я 5500 плачу за 20 квадратов. Вода, туалет, душ — всё входит, — объяснял один из жильцов.

Новый собственник планировал провести капитальный ремонт в здании, а затем сдавать жильё. Прежние постояльцы были для него обременением Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2017 году началось банкротство ФГУП «Опытный завод». В конце 2021 года дело дошло до реализации имущества предприятия — на торги выставили в том числе здание на Ветлужской, 3. Здание площадью больше 1,7 тысячи квадратных метров оценили в 9 миллионов рублей, на торгах цена поднялась до 37 миллионов — за столько его выкупила барнаульская предпринимательница Марина Переверзева.

О том, что общежитие продают вместе с людьми, жильцы узнали не сразу, а только из публикаций в СМИ. Ни старый, ни новый собственник с ними не связывались.

«Опытный завод» в 1959 году основало Сибирское отделение Академии наук СССР. Предприятие производило оборудование для научных исследований. По данным Rusprofile, до 2016 года заводом руководил Станислав Иваницкий. В 2017 году началась процедура банкротства предприятия. Тогда же в отношении кандидата экономических наук возбудили уголовное дело о сокрытии налогов. В 2020 году суд вынес оправдательный приговор.

Ещё до продажи здания несколько обитателей общежития пытались приватизировать помещения. В 2018 году Новосибирский областной суд рассмотрел четыре одинаковых иска от бывших сотрудников «Опытного завода».

Один из истцов, Алексей Сай, работал на предприятии и пользовался комнатой по социальному найму с 1985 года. Когда началась процедура банкротства, Алексей Сай посчитал, что может приватизировать жильё.

Суд с его доводами не согласился. Жилищный кодекс РФ гласит, что общежития предназначены для проживания граждан на период трудовых отношений, поэтому не подлежат приватизации. Аналогичный вывод суд сделал и в трёх других процессах.

Марина Переверзева получила право собственности на общежитие в апреле 2022 года. Затем суды продолжились, но теперь с жильцами в роли ответчиков — к тому моменту комнатами пользовались 14 человек. К концу 2022 года Советский районный суд рассмотрел семь исков собственника к жильцам о принудительном выселении и отказал в удовлетворении требований.

Марина Переверзева, по данным Rusprofile, руководит алтайскими ООО «Сибирьопторг» и ООО «ПГС». Компании занимаются торговлей одеждой и разработкой песчаных карьеров соответственно. Суммарная выручка организаций за прошлый год составила 27 миллионов рублей, чистая прибыль — около 600 тысяч. Также предпринимательница указана учредителем 14 юридических лиц в Алтайском крае. Их выручка за прошлый год превысила 1 миллиард рублей, а чистая прибыль составила около 105 миллионов.

На площадке две двери, за каждой — секция на 5–6 комнат Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В течение следующих полутора лет апелляционная инстанция пересмотрела дела и приняла решение о выселении семерых обитателей без предоставления другого жилья. По итогам рассмотрения дела в вышестоящих инстанциях некоторых жильцов признали малоимущими и предоставили им квадратные метры в маневренном фонде, а другие остались в общежитии.

Обитатели общежития не согласились общаться с корреспондентом НГС. Один из них аргументировал свой отказ тем, что у него продолжается процесс по приватизации помещения.

Также не удалось получить комментарий главы Советского района Дмитрия Оленникова — чиновник перенаправил корреспондента НГС на своего заместителя, но тот не ответил на звонки. Впоследствии сам глава района также перестал отвечать. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о судьбе жильцов общежития.

В чём обвиняют собственника?

11 декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Марины Переверзевой. Собственнице здания вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Второе уголовное дело связано с самоуправством (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

Отягчающий фактор по первому обвинению — пункт о совершении преступления по предварительному сговору. Вторым фигурантом по этому делу стал Олег Маслов, который действовал от лица Марины Переверзевой по доверенности, сообщил источник НГС. По делу о самоуправстве Олегу Маслову также предъявили обвинение.

Первое уголовное дело возбудили в декабре прошлого года, второе — в августе 2024-го. Поводом стали судебные тяжбы по выселению жильцов, считает следствие. Из материалов дела следует, что собственник здания мог умышленно создать для обитателей общежития невыносимые условия.

В здании были зарегистрированы 44 человека. Сейчас в нём фактически живёт лишь несколько пенсионеров и инвалидов, которые не могут найти доступную альтернативу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным следствия, в период с 24 января 2022 года по 13 ноября 2024-го (точные даты СК не установил) покупатель решил начать капитальный ремонт. Администрация Советского района выдала разрешение на перепланировку и согласовала новый план жилых помещений. В помещениях демонтировали полы, электропроводку, отключили горячую воду и отопление. Следствие считает, что работы специально начали перед отопительным сезоном 2023–2024 годов, чтобы вынудить жильцов покинуть общежитие.

По версии силовиков, Олег Маслов нанял рабочего для замены системы отопления в общежитии, а когда он завершил демонтаж труб, якобы перестал выходить на связь и не поставлял стройматериалы. Следствие уверено, что это произошло умышленно, чтобы оставить жильцов без тепла в канун отопительного сезона. В материалах дела также сказано, что в мае 2023 года собственница получила предписание о подготовке к отопительному периоду, но проигнорировала его.

Общежитие подключили к отоплению 5 декабря 2023 года, на следующий день после возбуждения уголовного дела. В основу обвинения по статье о самоуправстве легли те же самые факты. Копии материалов уголовных дел имеются в распоряжении НГС.

Что считает защита?

Следствие готовится передать уголовное дело собственника и доверенного лица в суд. Адвокат Марины Переверзевой в разговоре с корреспондентом НГС заявила, что обвинение не доказало вину её подзащитной. По словам Марии Мамонтовой, нормы Жилищного кодекса, на которые ссылается следствие, не относятся к общежитиям.

— Постановление о привлечении в качестве обвиняемой основано, в частности, на нормах Жилищного кодекса РФ. Однако в указанных нормах речь идёт о многоквартирных домах, к которым общежитие не относится в силу того же Жилищного кодекса РФ, — заметила адвокат. — Также орган предварительного следствия ссылается на правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, которые также не могут применяться к специализированному жилищному фонду.

Защита уверена, что отопительный сезон удалось бы начать вовремя, если бы не вмешательство надзорного органа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Защита обратила внимание также на то, что постояльцы не платили за проживание и утверждали, что системы канализации, отопления и электроснабжения якобы демонтировали с 2022 года.

— Никто из потерпевших почему-то не обратился за защитой своих «нарушенных» прав с 2022 года по 2023 год. Возможно по той причине, что проживали все потерпевшие, чего они сами не отрицают, абсолютно безвозмездно. Моя подзащитная никаких услуг им не оказывала и не должна была оказывать в силу отсутствия каких-либо договорных отношений между ними, — объяснила Мария Мамонтова.

В распоряжении НГС также есть заключение по результатам технического обследования помещений общежития — его в декабре 2022 года провела челябинская компания «АлексГрупп». Независимая экспертиза пришла к выводу, что стены, перегородки, перекрытия и полы здания находятся в аварийном состоянии. Специалисты заключили, что помещения здания стоит признать непригодными для проживания.

Адвокат отметила, что возбуждению дела могло способствовать вмешательство районной прокуратуры.

— Помимо прочего, не следует умалять роль надзорного органа в сложившейся следственно-судебной ситуации. Так, процесс выселения людей в судебном порядке, которым занимался Маслов, имея соответствующую доверенность, остановлен по инициативе прокурора района Сергея Пустового, — уверена представитель обвиняемой.

По словам Марии Мамонтовой, впоследствии выяснилось, что не все потерпевшие могут рассчитывать на расселение, так как не имеют статус малоимущих. В результате некоторых жильцов вновь зарегистрировали в общежитии. Действия надзорного органа затянули процесс ремонта, из-за чего не удалось вовремя подключить здание к отоплению, считает защита. НГС направил запрос в прокуратуру Новосибирской области, чтобы получить комментарий о действиях ведомства.