«Борьба была за скидки на комиссию»: почему в Новосибирске вводят карту «Тройка» — ответ губернатора

С 1 января в Новосибирске начнет работать карта «Тройка» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему в регионе вводят карту «Тройка». Вопрос обсудили во время итоговой пресс-конференции 12 декабря.

— Была задача перейти на такую платежную систему, которая была бы независима, не была привязана к какому-то банку, чтобы можно было пользоваться картой жителя Новосибирской области. Первое требование — независимость, второе — универсальность, третье — сервисы, — ответил губернатор на вопрос корреспондента НГС.

Новая карта должна иметь возможность внедрения пересадочных тарифов. В будущем с ее помощью планируется объединение платежных систем городского транспорта и пригородного, с помощью которого можно будет сделать единый сквозной билет. На старой системе это было невозможно.

— Была подготовлена документация и объявлен конкурс. Две организации боролись: «СберТройка» и «Золотая корона». И та, и другая организация показали свои компетенции. Битва была за скидки на комиссионный сбор на обслуживание каждой операции., — объяснил губернатор.

«СберТройка» предложила скидку для перевозчиков в 30%.

— Внедрение производится «Сбером» и «Золотой короной» в кооперации, — отметил Андрей Травников.

В Новосибирской области с 9 декабря стартовал процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте. Платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка». НГС показывал в одной картинке, как оформить новую карту.