Андрей Травников подводит итоги года — онлайн-трансляция

Сегодня, 12 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире подведет итоги года для региона и обозначит перспективы на следующий год.
Помимо итогов, губернатор ответит на вопросы журналистов. На пресс-конференции присутствует и корреспондент НГС Елизавета Горячева. Мы начинаем онлайн-трансляцию.
Следующий вопрос от журналистов связан с Восточным обходом. Как отметил Андрей Травников, в следующем году должны завершить второй этап его строительства: от Гусинобродского шоссе до поселка Кольцово.
— Подрядчик надежный — «Новосибирскавтодор». Его сотрудники выполняют контракт с опережением. Но проект реализуется с лимитом финансирования. Из хороших новостей: лимиты есть как на реализацию этого и следующего этапа. Плохая новость, что лимиты растянуты на длительный период. Задача «Сибавтодора» и подрядчика — постараться приблизить эти лимиты поближе, — объяснил Андрей Травников.
Корреспондент НГС спросила про переход на карту «Тройка».
— Задача была поставлена на новую платежную и учетную платформу, — отметил губернатор. — Нужно было, чтобы она была независима, не привязана к банку. И чтобы можно было привязать «Карту жителя Новосибирской области».
Также «Тройка» должна позволить ввести безлимитные тарифы. В перспективе можно будет объединить платежные системы городского транспорта и пригородного железнодорожного.
— На старой информационной системе все эти условия сделать было сложно. Была подготовлена документация и объявлен конкурс. Две организации боролись: «СберТройка» и «Золотая корона». Битва была только за скидки на сервисный сбор. «СберТройка» победила, — объяснил губернатор.
МУП «МетроМир» хотел провести документацию без процедур по корректировке документации, по экспертному сопровождению. Но Главгосэкспертиза этого не позволила, заявил губернатор. И пришлось тратить время на изменения документации.
— Новое руководство города вышло на расторжение контракта с «СпецТрансСтроем». Этот текущий хоккейный сезон пройдет без станции, — отметил губернатор.
К следующему сезону «Спортивная» заработает.
Отвечая на вопрос про станцию метро «Спортивная», Андрей Травников вспомнил МУП «МетроМир» и ООО «СпецТрансСтроя».
— Главная проблема по теме метро — это не нехватка специалистов. А излишнее доверие города «МетроМиру». Компания в том числе вошла в число учредителей общества «СпецТрансСтрой», которое привлекалось к реализации многих проектов, — отметил губернатор.
МУП, по словам губернатора, убедило власть, что к документам можно относиться легко. Губернатор вспомнил, что прошлый мэр заявлял, что у города есть документация на продление Дзержинской линии метро.
— Мэр не слышал аргументы, что документация была сделана в 2012 году и никакая аргументация о том, что просто актуализация сметы не поможет, — отметил губернатор.
Сейчас власти заново разрабатывают документацию.
Губернатору задали вопрос про четвертый мост. Андрей Травников отметил, что сейчас правительство занимает жесткую позицию.
— В дальнейшем средства капитального гранта не будет предоставляться до тех пор, пока не будет приведена в соответствие проектная документация. Любая большая стройка реализуется с изменениями в рабочей документации. Пока документация не пройдет экспертизу — грант выделяться не будет, — заявил губернатор.
Работа на мосту продолжается, хоть и не в тех темпах, которые были заявлены. Ввод объекта перенесен на 2025 год.
Губернатора спросили про окончание национальных проектов и то, какие результаты у них есть.
— Нацпроект «Демография» обширный. Напомню, один из ощутимых результатов — убрать очереди в детские сады. Общий результат — задача выполнена. Хотя в новостройках еще требуются сады, — отметил губернатор.
В новом нацпроекте «Семья» будет уделено внимание выплатам для многодетных семей, поддержке детей.
Новый нацпроект «Семья» будет ориентирован в том числе на продление длительности жизни. Для этого, по словам губернатора, будут выделены дополнительные ресурсы. Старшее поколение будут вовлекать в различную деятельность, например профессиональную и спортивную.
Андрей Травников заявил, что школы достроят уже своими силами, без участия частного партнера.
— Здесь возможны два варианта. Первый вариант — замена концессионера на подконтрольную нам компанию. Второй вариант — расторжение концессии и достройка за средства бюджета. В связи с этим потребуются обращения в прокуратуру, иски, — заявил губернатор.
Губернатор области отметил, что концессия по школам была принята из-за большого количества нехватки мест в школах.
— Я обращал внимание, что финансирования на школы не хватает. Как альтернатива была запущена программа по строительству школ по концессиям. И Новосибирская область не могла это проигнорировать, — заявил губернатор.
Но недостатки концессий, отметил Андрей Травников, затмили преимущества. Это в том числе срыв сроков. А также то, что концессии работают за счет заемных средств, бьет по макроэкономической ситуации в регионе.
— Мы не могли предположить, что ставка будет больше 20%. И строить что-то под такие проценты неразумно. Мы сознательно стройки останавливаем. Мы продолжали реализацию тех проектов, где там удавалось привлечь федеральные деньги или деньги по бюджетным кредитам. Но, как я сказал, накопленный опыт и объем недостатков привел нас к выводу, что этим инструментом мы пользоваться не будем, — заявил губернатор.
Исключением станут редкие проекты. Например, строительство мусорных полигонов. Там есть программа, которая позволяет заключить договор по более мягкой ставке.
Андрей Травников напомнил, как долго подписывали концессионные соглашения на строительство поликлиник.
— В тот момент нам казалось, что ГЧП — это хорошее решение, когда задачи надо решать, а средств нет. И в последующие годы нам показали преимущества. Это возможность быстро стартовать, — рассуждает губернатор.
Андрей Травников отметил, что заключить ГЧП было необходимо в 2017–2018 годах.
— Если бы у нас были возможности, как есть сейчас, мы бы не ориентировались на концессии. Но в тот момент наша доходная база была не настолько уверенная, — заявил губернатор.
Губернатор отметил, что подрядчики стали злоупотреблять мягким отношением властей.
— Нам это надоело. В отношении недобросовестных исполнителей мы пойдем на расторжение соглашений. Даже если это приведет к потере сроков и возвращению федеральных средств с риском их невозвращения. В этом году практику реализуем. Мы видим большое количество исков, уголовных дел. Эта практика будет продолжена и в следующем году, — заявил губернатор.
Журналисты начали задавать вопросы. Первый касается концессии по шести школам, которые так и не ввели, также журналисты поинтересовались, будет ли какая-то альтернатива концессиям.
— По поводу исков и уголовных дел — это реализация того подхода, который я продекларировал в начале года. Я депутатов предупредил, что мы меняем отношение к подрядчикам и партнерам, которые не исполняют обязательства. Раньше мы старались любым способом дотянуть контракт и соглашение. Даже если в какой-то момент понимали, что подрядчик не состоятельный. Хромым переставляли ноги. Самый яркий пример — завершение строительства «Сибирь-Арены», — вспомнил губернатор.
Недостаток отказа от подрядчиков — это потеря времени. Нужно потратить его на расторжение договора, судебным делам и так далее. Практика показывает, что строительство проектов останавливается на полтора-два года при расторжении контракта.
В этом году в области появились муниципальные округа. А в Новосибирске и в Кольцово поменялась система выбора мэра — теперь их выбирают депутаты.
— В Новосибирске приступил к работе новый мэр. Я удовлетворен его работой. Взвешенный подход, долгосрочный. Надеюсь, жители заметили, — отметил губернатор.