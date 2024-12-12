Андрей Травников подводит итоги года — онлайн-трансляция

Губернатор области отметил, что концессия по школам была принята из-за большого количества нехватки мест в школах.

— Я обращал внимание, что финансирования на школы не хватает. Как альтернатива была запущена программа по строительству школ по концессиям. И Новосибирская область не могла это проигнорировать, — заявил губернатор.

Но недостатки концессий, отметил Андрей Травников, затмили преимущества. Это в том числе срыв сроков. А также то, что концессии работают за счет заемных средств, бьет по макроэкономической ситуации в регионе.

— Мы не могли предположить, что ставка будет больше 20%. И строить что-то под такие проценты неразумно. Мы сознательно стройки останавливаем. Мы продолжали реализацию тех проектов, где там удавалось привлечь федеральные деньги или деньги по бюджетным кредитам. Но, как я сказал, накопленный опыт и объем недостатков привел нас к выводу, что этим инструментом мы пользоваться не будем, — заявил губернатор.

Исключением станут редкие проекты. Например, строительство мусорных полигонов. Там есть программа, которая позволяет заключить договор по более мягкой ставке.