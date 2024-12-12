«Тупые, нарожавшие своих детей от никчемного мужичка». Хамские слова педиатра о пациентах вызвали громкий скандал

Врач из Саратовской области грубо высказалась о пациентах, и ее уволили. Многие коллеги встали на ее защиту Источник: Артем Устюжанин / Е1.RU











В российском медицинском сообществе разразился скандал: 30-летний педиатр из города Балаково Саратовской области Екатерина Майорова по-хамски высказалась о матерях своих пациентов и заявила, что вызовы на дом — бесполезный вид медицинской помощи. Майорова опубликовала статус в одном из мессенджеров. Она назвала женщин «тупыми, неблагодарными, никчемными мамашами». 6 декабря это появилось в СМИ и прогремело на всю страну. Высказались и врачи, и пациенты, равнодушных не осталось.

Рассказываем, что именно написала педиатр, какая реакция последовала по всей России, и разбираемся в проблемах системы, которые довели врача до такого поступка.

Приводим сообщение Майоровой полностью.

— Вызов на дом. Вы меня простите, конечно, пожалуйста, но это самая ненужная функция в этой жизни. Что сложного дать ребенку ибупрофен / парацетамол / ибуклин, сесть в такси и приехать в поликлинику, если вам действительно нужна помощь доктора? Что, вы не знаете? Если температура сбивается на хороший промежуток времени и имеются признаки обычной вирусной инфекции, обязательно в первый день вызывать врача? Одни и те же люди, одно и то же каждый раз им говорится. Ничего нового. Зачем вы нас к себе зовете?

Вы ленивые, неблагодарные, никчемные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца. Тупые, нарожавшие своих детей от никчемного мужичка в своих халупах, где нет ремонта со дня постройки дома. Екатерина Майорова педиатр из города Балаково Саратовской области

Где у вас нет любимой работы, на которую хочется идти, потому что за спиной девять классов образования, — написала врач.

Такое сообщение появилось в статусе педиатра Екатерины Майоровой Источник: «Медицинская Россия»

Реакция врачей со всей страны

Поддержка

В телеграм-канале онлайн-издания «Медицинская Россия» многие врачи встали на защиту педиатра. Коллеги считают, что высказывание Екатерины Майоровой было грубым и недопустимо так говорить о пациентах, но причины случившегося — в невыносимых условиях труда и пациентском экстремизме.

Пациентский (потребительский) экстремизм обычно понимается как такое поведение клиентов, при котором они манипулируют своими правами в целях получения выгоды.

Вот некоторые из комментариев в телеграм-канале «Медицинской России».

Алексей Петряев:

— Ну высказалась — и высказалась, правильно сделала. Вы так не поступите — и будете правы. Врачи, фельдшеры, медсестры такие же люди, как и их пациенты. Имеют право высказаться, реализуют его как умеют. Ни грамма лицемерия. К чему эта дискриминация по профессиональному признаку?

У нас менты совершают тяжкие и особо тяжкие. А врачу уже нельзя во всеуслышание «за правду высказать»? Сами же прекрасно знаете, что немалая часть пациентов — потребительские экстремисты и кверулянты. Алексей Петряев читатель «Медицинской России»

Кверулянтство (бред сутяжничества, синдром настойчивых жалоб) — это убежденность человека в том, что он имеет право на некие выдуманные привилегии, которые намеренно игнорируются окружающими. Такие пациенты неустанно ведут «борьбу за справедливость». Они постоянно инициируют судебные разбирательства, пишут бесконечные жалобы в разные инстанции.

Марина Козлова:

— Все привыкли к бесплатной доставке, в том числе и медицины, на дом. Да здравствует потребитель! Уже не отучишь.

Пользователь с ником SSMP88:

— Красавчик док. Все как один на поводу у этой системы. Превратили медиков в обслугу какую-то, всем должны и обязаны.

Многие врачи поделились мнением, что вызовы на дом нужно отменить, в этом они согласны с Екатериной Майоровой.

Осуждение

Среди комментаторов были и те, кто осуждал поступок врача. Некоторые медики считают, что Екатерина знала, на что шла, поэтому возмущаться и ругаться на пациентов из-за своих обязанностей нелогично, тем более ждать от женщин, что они сами поставят диагноз детям и поймут, что ничего опасного в температуре нет.

Ирина:

— Я не понимаю, зачем они поступают в мединституты и занимают чье-то место. Такие люди на любой работе были бы недовольны. Злоба, кругом злоба, всё мало, мало, надо еще денег, ненавидят людей, которые ни в чём не виноваты. И что они, эти пациенты, такие. Они родились и выросли в таких условиях, теперь им что, удавиться? Милосердия нет в вас, дорогой доктор, вы гораздо хуже этих бедных людей.

Галина Онышко:

— Всегда надо помнить, что рано или поздно в медпомощи нуждаются все, и врачи в том числе. И вечное правило: относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе и твоим близким.

Пришел в медицину — будь добр соответствовать! Не обязательно терять человечность, превращаясь в циника и ненавистника. Наталья Милованова читательница «Медицинской России»

После разразившегося скандала педиатра уволили.

— Она не готова работать с нами дальше и, конечно, будет уволена, — заявил RTVI главврач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников. — Что касается ее слов, ее позиции, это надо спрашивать у нее. Я с этой позицией категорически не согласен. Здравомыслящий человек, наверное, так не поступит, правильно? Я искренне считаю, что такой человек недостоин носить звание медицинского работника. В голове иметь такие мысли и при этом работать медиком, думаю, недопустимо.

Врачи выгорают из-за проблем в системе

Педиатр, главный врач, гендиректор сети клиник «Детский доктор» Анна Исаева считает, что медик из Балаково выгорела из-за большой нагрузки, и это серьезная проблема. Эксперт отметила, что нужно обратить внимание на организацию работы медиков.

В этой ситуации я как руководитель в первую очередь вижу серьезное выгорание врача, который сильно перегружен. Такая проблема есть, и с ней важно работать. Анна Исаева педиатр, главврач, гендиректор сети клиник «Детский доктор»

— Но отказ от выездов на дом — это не решение, да и невозможен такой подход в российских реалиях. Весь вопрос в организации работы службы вызова врача на дом. Понятно, что в муниципальных клиниках соблюсти экологичный подход сложнее, чем в частных. Но, к счастью, позитивные примеры всё же есть. И в таких случаях врачи ходят на вызовы без негатива, это часть их работы, — говорит Анна Исаева.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», невролог, кандидат медицинских наук Семен Гальперин считает, что причина срыва Екатерины Майоровой в проблемах системы. Врачей становится меньше, зарплата у них низкая, нагрузка только растет.

— Врачи сейчас в напряженном положении, количество коллег сокращается, многие уходят из профессии. Продолжается оптимизация, несмотря на все заявления, что нужно поднимать медицину, — отметил Семен Гальперин. — В Москве, например, сейчас закрываются клиники, центры психиатрической реабилитации, подобные новости поступают из разных городов. Врачам приходится работать с увеличенной нагрузкой. Особенно серьезное положение как раз у участковых. Часто один участковый врач работает на два-четыре участка. Конечно, сил у них не хватает. Желающих идти на такую работу с критически низкой зарплатой всё меньше.

Эксперт добавил, что в частной медицине тоже не хватает врачей, несмотря на домыслы пациентов, что там медиков в избытке. По мнению Гальперина, причина — в рыночных отношениях: медиков вынуждают продавать услуги.

— Люди, которые шли в медицину, чтобы помогать другим, сегодня не имеют спроса, — считает он. — Сегодня нужно продавать медицинские услуги, зачастую те, которые не нужны пациентам. Поэтому сильные врачи уходят. Оплата за помощь по ОМС нищенская, по ДМС (добровольное медицинское страхование. — Прим. ред.) тоже уже очень низкие расценки, им конкурировать не с кем. Всё это ухудшает ситуацию. Где-то была сделана большая ошибка при расчетах во время реформы здравоохранения в 2010 году.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). Цель: оптимизация расходов путем закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных. По мнению экспертов, с начала реформы количество учреждений и медицинских работников сократилось, нагрузка на систему возросла.

Президент Лиги защиты врачей также поделился мнением, что эффективность работы поликлиник не доказана, у врачей слишком мало времени и возможностей для оказания реальной помощи пациентам.

— Реальную помощь серьезным пациентам в условиях поликлиники оказать невозможно. Пациенты не могут записаться, провести обследование. Их выталкивают в коммерческую медицину, они вынуждены платить деньги за то, что им положено. Нигде в мире нет таких поликлиник, есть амбулатория при стационарах, одни и те же врачи наблюдают пациентов в стационаре и в амбулатории до госпитализации, во время и после, есть преемственность.

В эпоху оптимизации у меня сложилось впечатление, что основная задача поликлиник — отсеять пациентов, не пустить их в стационар, потому что там нет места. Семен Гальперин президент Лиги защиты врачей, невролог, кандидат медицинских наук

У врачей поликлиник тяжелый труд, низкие зарплаты и соответствующее настроение, — говорит он.



Семен Гальперин сказал, что он понимает в этой ситуации и врачей, и пациентов. Одни работают с перегрузками, другие не могут получить помощь в том объеме, в котором она им положена. Поэтому растет число скандалов, подобных балаковскому.



— И что получается: участковый загнан, приходит домой без сил, при этом он еще понимает, что ничего не зарабатывает. В таком состоянии он часто уже не может удержаться, как педиатр в этой истории. А пациенты не могут записаться к врачу, вот и вызывают участкового врача или скорую. Они либо должны платить деньги, либо бесконечно ждать. Поэтому они тоже подвержены тому, чтоб начать скандал, — объяснил собеседник Е1.RU.

Нужен ли вызов врача на дом: мнение экспертов

Многие медики считают вызов врача на дом неэффективным видом помощи, так как большинство пациентов вызывают терапевта, педиатра или скорую необоснованно — просто потому, что не хотят сидеть в очереди.

— Лично я считаю вызов врача неотъемлемой частью работы педиатрической службы. В нашей стране это всегда было, есть и, скорее всего, будет в будущем, — отметила Анна Исаева. — Выезды на дом позволяют не только облегчить жизнь пациентов, но и комфортно распределить нагрузку между педиатрами, которые принимают в поликлинике и на дому. Это особенно важно в сезон высокой заболеваемости, когда все врачи загружены сильнее обычного.

При этом Семен Гальперин рассказал, что далеко не во всех странах есть такой вид медпомощи, как вызов врача на дом, а если есть, то медики выходят только к тем пациентам, которые и правда не могут добраться до больницы.

В 90% случаев у нас необоснованные вызовы, когда пациенты могли сами добраться до врача. Такое есть мало где в мире. По определению врач идет, только если пациент не может к нему прийти, иначе в этом нет никакого смысла. Семен Гальперин президент Лиги защиты врачей, невролог, кандидат медицинских наук

— Если бы выход врача на дом оплачивался высоко, тогда у нас задумались бы об урегулировании этого вопроса и создали бы стандарты вызова врача на дом. А так как это дешево, врач ходит и стандартов нет. Если сравнить заболеваемость и смертность у нас, притом что есть выход врача на дом, и в других странах, где этого вида помощи нет, — у нас показатели будут хуже . Это вызывает вопросы об эффективности, — подчеркнул президент Лиги защиты врачей.

Известно, что многие родители встали на защиту уволенного педиатра из Балаково.

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