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Стиль и красота Косметичка за 20 тысяч: сколько новосибирцы потратили на брендовые вещи — топ покупок

Косметичка за 20 тысяч: сколько новосибирцы потратили на брендовые вещи — топ покупок

Новосибирец закупился в магазине одежды на 766 тысяч рублей

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Смотрим топ покупок новосибирцев за осень

Источник:

Аналитики изучили чеки жителей Новосибирска за осень этого года и составили список самых дорогих покупок, в том числе, в магазинах одежды. Топ возглавил чек на 766 тысяч рублей, а одна из сибирячек и вовсе купила косметичку за 20 тысяч рублей.

Информацию о тратах жителей региона специально для НГС собрали аналитики «Контур.Маркета». В топ вошли двадцать покупок жителей региона, публикуем самые интересные из них.

Самым большим чеком за осень в категории одежда стала сумма на 766 тысяч рублей. Всего покупатель взял 18 позиций, купив одежду премиальных брендов: платья, брюки, футболки и куртки. Стоимость товаров варьируется от 10 до 113 тысяч рублей.

Чуть меньше потратили на 19 позиций, среди которых ботинки, ботильоны, сапоги, жакеты, носки, гольфы и платья на почти на 686 тысяч рублей. На третьем месте покупка из 12 позиций почти на 437 тысяч рублей, среди которых есть косметичка за 20 тысяч рублей.\

Также новосибирцы купили вещей на 211 тысяч рублей, в этом чеке оказалась и шапка-ушанка за 15 тысяч рублей. А в другом чеке и вовсе была одна покупка — пиджак. Обошелся он новосибирцу в 154 тысячи рублей.

Недавно журналист НГС заглянула в секонд-хэнды, чтобы узнать за сколько можно купить платье на новогодний корпоратив.

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