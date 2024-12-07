«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой

Мария Сочивкина

Сибирячка добилась обмена автомобиля только с юристом Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Стоматолог из Новосибирска Мария Сочивкина купила в автосалоне новый автомобиль. Каково же было ее удивление, когда на техосмотре она узнала, что машина уже побывала в ремонте. Сибирячка обратилась с претензией в дилерский центр и потребовала заменить авто. Почему, несмотря на то, что ее требование исполнили, покупательница собирается в суд — от первого лица.

— В августе 2024 года мы обратились в РЦ «Фастар» на Большевистской, 14/2, сдали туда в трейд-ин свой старый автомобиль и купили «новый» Omoda C5. Слово «новый» я беру в кавычки, учитывая то, что узнала о своем приобретении в дальнейшем. Но у меня есть договор купли-продажи, где написано, что он именно новый.

Сначала нам предложили забрать автомобиль на следующий день — якобы нужно установить дополнительное оборудование: сигнализацию, антишум+антикор и так далее. Но на следующий день мне менеджер сказал: «Мария, извините, не успеваем установить, заберете послезавтра?» Послезавтра мне автомобиль тоже не отдали — якобы ждут ПТС из Китая. Машину мне отдали, наверное, только на пятый день. Я впервые покупала автомобиль в салоне, поэтому терпеливо ждала.

Я еще обратила внимание, что на капоте отсутствовал логотип Omoda. Но подумала, что это особенность комплектации: видела, что кто-то ездит по городу с лого, а у кого-то его нет.

И все было прекрасно ровно до того момента, как пришло время для техобслуживания. На 12 октября мы были записаны на нулевое ТО. В пятницу, 11 октября, в истории обслуживания я увидела «Восстановительный ремонт».

Но менеджер меня успокоил: «Мария, вы знаете, такое бывает, когда машина едет на автовозе, могут что-то поцарапать». А у меня написано: замена решетки радиатора и покраска бампера. Менеджер мне перестает отвечать.

Я звоню в автосалон, управляющий директор говорит, что это был сбой в приложении: «Мы все почистили, они в приложении все удалили». Хорошо, что я скриншот сделала! Все, мы все почистили. Это была пятница, 11 октября.

Я попросила его предоставить видео, как автомобиль спустили в гараж для установки допоборудования. Там везде камеры. Я хотела убедиться, что машина не красилась. Но видео мне не предоставили.

Я поехала на нулевое ТО, только не к этому дилеру, а на улицу Петухова. Там задала волновавший меня вопрос про отсутствующий логотип. Мне пояснили, что с завода все автомобили обычно приходят с логотипами, если клиенты, конечно, сами не попросили его убрать. А мы ни о чем подобном не просили!

Когда мне простреляли автомобиль толщиномером, обнаружили на капоте двойной окрас, а на месте отсутствующего логотипа — шпатлевку! Шпатлевка, черт возьми, на купленном новом авто в салоне! Я думала, это осталось в далеком 2010 году, но нет.

И тут я вспомнила, что они его так долго не могли отдать, — так похоже, они его просто красили! И они, видимо, настолько торопились, что даже эти буквы не приклеили, а еще забыли удалить информацию о ремонте в приложении.

Я приезжаю в автосалон вся на эмоциях и говорю: «Ребят, это вообще что такое?» Они сразу признали свой косяк и заявили о готовности поменять машину. Я также попросила оплатить ТО, которое мне обошлось в 11 тысяч рублей. Но в этом мне отказали. Вообще они, конечно, могли мне предложить бесплатное нулевое ТО для другого автомобиля. Но они предложили только скидку.

Тут мы уже закусились, потому что это было дело принципа. Я потратила свои заработанные деньги, чтобы доказать их косяк, а они мне: мы вам предоставим скидку. Мы так долго не могли договориться, что я обратилась к юристу. Мы составили претензию, где я указала, что хочу, чтобы мне возместили моральный вред. На тот момент моя претензия стоила всего 10 тысяч. Но когда они отказались платить мне 10 тысяч, мы пошли с юристом дальше и уже готова была судиться. И только тогда мне предложили возместить понесённые расходы и моральный вред в размере 15 тысяч рублей, но до сих пор не оплатили ничего.

1 декабря мне, наконец, обменяли автомобиль. Все это делалось очень долго: они не могли найти эвакуатор, чтобы забрать у меня первую машину (я ее не эксплуатировала, она стояла во дворе).

Когда мы приехали с юристом, чтобы подписать мировое соглашение, там не оказалось ни директора, ни юриста. Мне сказали: «Ой, а вы что, сегодня хотите забрать свою новую машину? А мы сегодня не можем, у нас все руководство поменялось!» Но я сказала, что не сдвинусь с места, пока мы не закроем вопрос. И мы больше 4-х часов сидели и ждали. В итоге мне все-таки обменяли первый на точно такой же второй автомобиль, на этот раз действительно новый. Кстати, сначала предложили такой же автомобиль, но серый. Но я же покупала белый. Так что выписали замену откуда-то из Владивостока.

Сейчас я даже и согласна на то, что мне оплатят фактические расходы и 15 тысяч морального ущерба, но со мной на связь до сих пор никто не выходит. Поэтому мы готовим иск в суд.

Вот моя история. Я рассказала ее, чтобы предупредить таких же обычных людей, что в салонах творится полный беспредел.

Редакция НГС обратилась в салон за комментарием, но по телефону его дать не смогли. 4 декабря мы отправили запрос на почту компании. На момент публикации ответа не поступило.