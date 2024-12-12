Бриллиант в форме сердца: помолвочное кольцо Ксении Бородиной может стоить 2,5 миллиона рублей

Заветное «да» телеведущая сказала в Эрмитаже Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Помолвочное кольцо Ксении Бородиной, которое подарил звезде ее избранник Николай Сердюков, может стоить 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает издание StarHit, на безымянном пальце телеведущей — кольцо с бриллиантом в форме сердца из белого и желтого золота весом 4,36 граммов от бренда Mercury. Стоит подобное ювелирное изделие 2,5 миллиона рублей.

Пара встречается примерно полгода Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Предложение Николай Сердюков сделал 7 декабря во время ночной экскурсии в Эрмитаже. Ксения сообщала в своих социальных сетях, что ни о чем не подозревала.

— Я сказала да! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. Я счастлива с тобой, моя любовь, — писала телеведущая.

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